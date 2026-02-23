Lucy, una víctima de una red de trata que la engañó en Colombia para prostituirla en Palma 14 meses: "Me drogaban a diario"

Lucy, nombre ficticio, (Colombia, 2001) vive con miedo desde hace cuatro años. Entre 2022 y 2023 hay una laguna en la que se ahogaría en una pesadilla. Durante casi 14 meses fue víctima de trata de personas en Palma de Mallorca.

Su familia no lo supo y ella, por el contrario, entendió que el tiempo pasó durante su ausencia cuando regresó a su hogar y vio que su bebé, que ella dejó con casi 1 año, estaba más grande.

“Cuando retorné a Colombia y la vi, no sé cómo explicarlo, pero me volvió la vida. Noté más grande a mi niña y entendí el tiempo que estuve por fuera”, dice.

Sus frases son lentas. En las pausas durante su relato se escuchan sollozos. De vez en cuando pide perdón y explica que ahondar en sus recuerdos es doloroso.

Su razón para contar su historia es simple: "No quisiera que mi hija pase por lo que yo tuve que pasar. Tampoco quiero que se entere. Y, sobre todo, pretendo salvar vidas porque muchas veces caemos en estas redes ilegales por ingenuidad", agrega.

El caso de Lucy no es aislado. Según la Policía Nacional de Colombia, el 44% de las víctimas de trata en España son colombianas. La mayoría de las afectadas tienen un factor común: están en situaciones de pobreza o vulnerabilidad económica.

Cali ha sido un epicentro para el delito de trata de personas por las condiciones en la población por pobreza y desempleo. Debido a ello, algunas personas buscan oportunidades laborales. Incluso, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el aumento de personas afectadas por la trata.

En ese delito entre Cali (Colombia) y España se registró 21 denuncias en 2024 y 29 en 2025 con inicio, siendo una de las ciudades más afectadas en ese país.

Durante cerca de 14 meses, Lucy estuvo retenida en una casa en Palma de Mallorca

Ella no fue la excepción a esa condición económica. Soñaba con estudiar y terminar su Bachillerato, pero tuvo que dejar el colegio cuando tenía 15 años.

Su hija llegó tiempo después, pero reconoce que no estaba preparada económicamente para afrontarlo. "Las cosas no iban bien y quería ayudar económicamente en mi casa", expresa.

Tras varios años trabajando en la oportunidad que surgiera, ya sea como vendedora u ofertas ocasionales, empezó a buscar empleo en Facebook desde Colombia:

—Se buscan personas para trabajar en un hotel en Palma de Mallorca (España). Los gastos de los tiquetes están incluidos. El salario oscila entre 3.000 y 4.000 euros. No se pide experiencia previa, solo ganas—, leyó Lucy en una publicación que encontró en 2022.

Ella escribió. Del otro lado, la oferta fue aceptada. Lo primero que le pidieron fue sacar el pasaporte para poder viajar. “Yo no tenía ese documento porque nunca había salido del país, entonces tuve que hacerlo rápido porque veía en esa oferta la forma de ayudar a mi familia”, comenta.

Todo era idílico. Los billetes fueron comprados para una fecha no mayor a dos semanas desde el primer contacto. La ruta era la siguiente: Cali - Bogotá - Madrid - Palma de Mallorca (que es la más habitual). Y le mencionaron que pasaría tres días en la capital española. Eso la ilusionaba.

Tampoco se tenía que preocupar por el transporte desde su casa al aeropuerto porque un supuesto encargado de la empresa la recogería. "Solo tuve que hacer mis maletas y viajar. No me dieron ninguna recomendación para pasar Inmigración, solo dije que iba por turismo".

Allí recae una de las trampas. El grupo criminal, que la explotó sexualmente, desde un principio sabía dónde vivía ella, su familia y su hija. "Mi mayor miedo durante ese tiempo eran las amenazas hacia mis seres queridos", resalta.

Lucy primero llegó a Madrid por tres días. De su corta estancia no recuerda mucho. Los rostros de sus agresores son difusos, los nombres no existen y su memoria prefiere no escarbar en ello para protegerla del dolor.

Nunca supo cuál fue la banda criminal que la explotó. Y es que en Colombia no hay un grupo que se dedique exclusivamente a la trata de personas.

Los posibles responsables, que tienen actividad en internet, son el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, mafias italianas y albanesas o los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación que tienen presencia en Cali, según el personero de dicha ciudad, Gerardo Mendoza.

Mendoza añade que la mayoría de las víctimas no suele denunciar por temor a represalias, por lo que el registro sería aún mayor del existente.

Oscuridad

Dos semanas duró el idilio en España. En ese pequeño lapso, Lucy se sentía plena en su llegada a Palma de Mallorca y aunque la distancia era una añoranza, la voz de su familia era el aliciente para salir adelante.

“Al principio llegué a una casa-hotel en donde limpiaba habitaciones y todo era muy normal. Pasados unos días, me dijeron que les entregara mi pasaporte porque me lo iban a cuidar”, comenta.

Ese detalle le pareció extraño. Junto a ella, otras ocho mujeres de diferentes partes de Colombia llegaron bajo las mismas condiciones. Una vez tenían los pasaportes de todas, a los días llegó el batacazo.

Las reunieron a las nueve mujeres en un salón. Allí entró un hombre alto y musculoso, que les generó temor.

"Ustedes vienen aquí a atender hombres en todo lo que pidan. Ahora se pondrán esta cinta en los ojos y entrarán en el coche sin decir nada", dijo el hombre.

Las mujeres obedecieron y la cinta en sus ojos fue el fin de su libertad de forma provisional. Estuvieron en el coche por más de 20 minutos sin saber a dónde iban. Una vez les quitaron la venda, estaban en una casa con muchas habitaciones y les entregaron varios tipos de lencería.

"Quien se niegue a trabajar en esto, su familia sufrirá las consecuencias. Tienen que hacer todo lo que les pidamos, además, nosotros tenemos sus pasaportes y no pueden regresar a Colombia", añadió el agresor.

Lucy se negó junto a otra compañera, que se volvió su apoyo durante ese calvario. “Me pegaban muy duro. También, cuando me rehusaba, no me daban de comer”, dice. Su voz nuevamente se corta y retoma tras unos segundos.

“A la otra chica le dieron tan duro que le partieron una costilla. Durante una semana no la vi. Cuando volvió, no sé cómo hacía para dar el servicio. Estaba muy adolorida”, rememora.

Cuando el grupo de delincuentes notó que ella no accedía a las pretensiones, le dijeron que sabía dónde vivía su hija. Eso la llenó de miedo. Entonces, tuvo que acceder porque no quería que le hicieran daño a su pequeña.

“Portarse bien”

Antes de empezar cada turno, los delincuentes que las retenían les obligaban a tomarse una pastilla y las drogaban. Esos 14 meses son la mayor laguna en su memoria. No recuerda si había sol, las personas con las que interactuaba y tampoco tenía la fuerza para pedir ayuda.

“No sé si ellos usaban protección”, expresa en voz baja. Llora durante unos segundos y luego retoma. “No sé por qué me pasó eso a mí. Debe ser mi culpa por ingenua”, agrega.

Su sentimiento de culpa no ha desaparecido y la ataca con frecuencia. Ha intentado tratarlo con el psicólogo Edwin Hernández, de la Personería de Cali, entidad encargada de defender los derechos humanos, pero el miedo sigue allí.

"Las víctimas generalmente se desconectan de su cuerpo y generan una serie de mecanismos de defensa durante la explotación que les genera depresión, incluso ideas suicidas, porque el sentimiento de culpabilidad frente al hecho es bastante grande y también hay una desesperanza. Se debe trabajar mucho en ello para reconstruir a las personas y que no sientan culpa frente a lo que vivieron”, explica el profesional a EL ESPAÑOL.

Además, los delincuentes les repetían con frecuencia que si se “portaban bien”, les dejaban llamar una vez a la semana a sus hogares.

“Hablaba con mi madre. Le pedía que cuidara a mi niña, que la protegiera. Ella me decía que por qué no llamaba con frecuencia y solamente le respondía que trabajaba en exceso”, cuenta. Las dejaban salir ocasionalmente. Sin embargo, siempre tenían que estar acompañadas para evitar "inconvenientes".

Rescate

Durante más de un año esa fue su rutina en Palma de Mallorca: despertar, asearse, tomar una pastilla, atender clientes y dormir. Hasta que en marzo de 2023, cuando se estaba preparando para el servicio, la Guardia Civil entró en el lugar.

Lucy no sintió alivio cuando irrumpieron. Tampoco sabe cómo se dieron cuenta de que las estaban explotando. Su memoria tampoco tiene presente si hubo capturados o qué sucedió con los responsables. Los agentes, por su parte, les decían que todo estaría bien, que regresarían a casa, a lo que ella respondió:

"Tengo miedo de regresar a Colombia. Saben dónde vivo con mi hija. Si debo seguir haciendo esto para que ella esté protegida, lo haré", murmuró Lucy.

Los guardias civiles le reiteraron que todo estaría bien, que la ayudarían a regresar a su hogar. Lucy aún seguía en estado de alerta. Le hicieron los chequeos pertinentes para saber que estaba bien de salud y a las pocas semanas voló de regreso a Cali.

Su familia la estaba esperando. Ellos no sabían las torturas y agresiones sexuales de las que había sido víctima, pero era un peso que no podía guardar. “Me dolió mucho contarle a mi madre lo que pasé. Se destrozó”, recuerda.

A raíz de ello, empezó su proceso de reincorporación a la sociedad. Actualmente trabaja vende ropa en Cali y el psicólogo Hernández señala que se le está brindando herramientas para manejar la ansiedad y depresión.

Ante el aumento casos, la Personería de Cali realizó una Mesa Técnica de Coordinación con las autoridades españolas para "atender y judicializar los casos de trata de mujeres, teniendo en cuenta la relación migratoria histórica entre nuestras ciudades", señala el personero Mendoza. Según la Fiscalía de Colombia, más de 150 personas fueron judicializadas en 2025.

Pese a los esfuerzos, el daño en las víctimas ya está hecho. Lucy continúa viviendo con miedo. Cerró sus redes sociales. Desconfía de las personas, sueña con terminar el colegio y convertirse en abogada. El refugio de sus cicatrices es su hija, que ahora tiene 4 años y es su medidor para saber que el tiempo no se detiene. “Ya está grande”, dice y por primera vez se escucha una risa al otro lado de la línea.