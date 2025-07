'Deport Them Now', el grupo que promueve la "caza al magrebí" en Torre Pacheco desde Mataró: su líder, de 29 años, es detenido

Deport Them Now EU ha sido un movimiento completamente irrelevante para la sociedad española hasta la semana pasada. A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco, DTN comenzó a demostrar una actividad frenética a través de sus redes sociales, especialmente en Telegram.

El grupúsculo ultra, de tintes racistas y neonazis, comenzó a llamar a sus seguidores a desplazarse a la localidad murciana, donde el pasado miércoles un anciano de 68 años fue agredido por un grupo de jóvenes de origen magrebí, tres de los cuales ya han sido detenidos. Deport Them Now animaba a ejecutar una vendetta, a tomarse la justicia por su cuenta, aunque eso implicara agredir a inocentes.

De hecho, la primera víctima de la cacería de Torre Pacheco fue un menor español, de madre vasca y padre marroquí, señalado por un bulo.

Integrantes de Deport Them Now en sus redes sociales. Redes sociales

A través de su cuenta de Telegram, DTN compartió un cartel llamado "Caza al magrebí" donde se puede ver a dos musulmanes con un punto de mira rojo sobre la frente –uno de ellos muerto, boca abajo, en el suelo– y una llamada a la acción los días 15, 16 y 17 de julio de 2025 en la localidad pachequera.

"Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones anti-inmigración estatales, ultras del fútbol, asociaciones cristianas, vecinos del pueblo. ¡Todos a Torre Pacheco! Sin temor a las consecuencias legales que ello conlleve", anunciaron en un comunicado compartido a través de Instagram.

Ello llevó a la Guardia Civil a investigar a DTN y a detener a uno de sus cabecillas, C. L. F., de 29 años, quien está acusado de ejercer labores de dirección en la organización. El sujeto fue capturado el lunes por la tarde en Mataró, su ciudad de residencia. Acto seguido se procedió a cerrar su canal de Telegram, empleado para difundir los mentados comunicados de incitación al odio.

De dónde viene Deport Them Now

El origen de este grupúsculo xenófobo radicado en Cataluña se remonta a principios de 2025 y empezó a adquirir envergadura en mayo, cuando su líder, un joven políglota que, según adelanta eldiario.es, también es vigilante de seguridad, se desplazó a la ciudad italiana de Gallarate, cerca de Milán, para acudir a la conocida como Remigration Summit 25.

Se trataba de una cumbre internacional a la que acudieron numerosos representantes de partidos de extrema derecha, entre ellos miembros de organizaciones como Alternativa para Alemania, FvD (Países Bajos), el Partido Nacional (Irlanda), la Lega de Italia o la Chega de Portugal, algunas de las cuales forman parte de Patriots.eu, el partido europeo presidido por Santiago Abascal.

El presunto líder de Deport Them Now UE en su Instagram. Redes sociales

Se trata de un evento que pretende convertirse en un encuentro anual identitario para reunir a activistas, partidos y medios afines a la idea de la remigración, unificar y coordinar sus estrategias, difundir y legitimar su visión de la inmigración y crear una red de influencia y presión política.

Una de sus invitadas estrella fue Eva Vlaardingerbroek, colaboradora de Tucker Carlson y Jordan Peterson, voz ultracatólica contraria a la inmigración masiva, al feminismo –al que tacha de ideología de género–, a las políticas progresistas de la izquierda y al cambio climático.

Precisamente uno de los ejes del discurso de Vlaardingerbroek y del resto de integrantes de la Remigration Summit 25 fue el de la 'remigración', un concepto que promueve la deportación masiva de migrantes, incluso de aquellos con nacionalidad europea. Una política que recuerda a las "deportaciones exprés" llevadas a cabo por Trump en Estados Unidos a través del ICE.

El término 'remigración' fue popularizado en la cumbre y ha sido adoptado por partidos y figuras de la ultraderecha europea. Rocío de Meer, portavoz de Vox, ya lo ha introducido en España:

Uno de los carteles de 'caza al magrebí' compartidos a través de su cuenta de Telegram. Redes sociales

"Nosotros tenemos todo el derecho a querer la permanencia de nuestros pueblos, de nuestra identidad; tenemos el deber de preservarla, de defenderla y de hacer todo lo posible por que haya una solución. Llegados a este punto hay dos soluciones: una mala y otra menos mala. Hay que aplicar procesos de remigración para revertir el daño que han hecho las políticas bipartidistas y de Bruselas. No hay opción. Es un deber", expresó la almeriense.

"En tiempos de desafíos sin precedentes, Deport Them Now se alza como un frente unido para quienes exigen medidas inmediatas contra la inmigración ilegal en Europa", explica el grupúsculo en su manifiesto, prácticamente emulando las doctrinas de Vox. "Nuestras políticas son claras, directas e inflexibles. Creemos que la soberanía de las naciones, la seguridad de nuestros ciudadanos y la preservación de nuestro patrimonio cultural son prioridades innegociables".

Para lograrlo, propone varias medidas: el cierre de fronteras contra la entrada ilegal de migrantes; la identificación y deportación inmediata de quienes se encuentran de forma irregular; la creación de una unidad especializada de control dentro de la Policía; el apoyo a organizaciones políticas y cívicas que compartan sus mismos valores y objetivos políticos; y la promoción de protestas bajo el lema de 'remigración', es decir, movilizar a la ciudadanía de toda Europa en manifestaciones y protestas para exigir acciones urgentes.

"Esto no es un debate, es una necesidad", continúa en su manifiesto. "El flujo descontrolado de inmigración ilegal desestabiliza comunidades, agota los recursos y socava la confianza en el Estado de derecho. Deport Them Now hace un llamamiento a todos los europeos que valoran su patria y su futuro a unirse a nuestra causa".

Vista de uno de los integrantes de DTN en su cuenta de Instagram. Redes sociales

Precisamente esos llamamientos se hacían a través de sus redes sociales, donde se puede ver a numerosos miembros de DPN, entre ellos a su líder, haciendo el saludo romano, es decir, extendiendo el brazo derecho horizontalmente, con la palma de la mano hacia abajo. En esencia: el popular saludo fascista.

También compartían numerosos vídeos generados por IA en los que se ve a musulmanes atracando a ancianas y a ciudadanos españoles con la cruz cristiana cazándolos, golpeándolos y burlándose de ellos ya reducidos en el suelo. "Nadie va a venir a salvarnos. Debemos levantarnos". El grupo incluso llamó a "asaltar el Congreso" el 9 de julio, convocatoria que pasó desapercibida.

Además de la Remigration Summit 25, Deport Them Now UE ha participado en varias protestas ciudadanas celebradas en Cataluña. Una de las últimas se celebró el 6 de mayo, donde se pudo ver a su líder portando la lona de 'Remigración' y posando junto al concejal de Vox en Mataró, José Casado, y frente a la diputada de los de Abascal en el Parlament, Mónica Lora.

En otras de las convocatorias promovidas a través de sus redes sociales, DTN utilizó el logo de Vox para promocionar sus manifestaciones. Por ejemplo, la del 28 de marzo frente a la Plaza Kennedy de Barcelona, en la que los de Abascal, arropados por Deport Them Now, pidieron el cierre del centro de acogida de inmigrantes de Sant Gervasi.

Manifestación en la que los integrantes de Deport Them Now apoyaron a Vox con la lona de 'remigración' (a la izquierda, vestido de camuflaje, su líder). Redes sociales

La plataforma ultra hizo lo propio en un acto en apoyo "contra la islamización" en Terrassa el 22 de marzo. En ambas figuraba el logo de 'Vox Terrassa'. Además, la publicación recibió el apoyo en redes sociales de delegaciones del partido de Abascal en otros municipios de Cataluña, como Vox Barberá del Vallés, Vox Premià de Dalt e incluso recibió likes del propio concejal de Vox en el ayuntamiento de Mataró, José Casado.