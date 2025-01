El alcalde de Segovia al que un cura negó la comunión por ser gay: "En la Iglesia hay homofobia cargada de hipocresía"

Mario Calvo y José María López participan desde hace años en la parroquia de su pueblo, Basardilla, con apenas 136 habitantes en los alrededores de Segovia. La rutina eclesiástica de la pareja se vio interrumpida la semana pasada, cuando el cura que los atendía desde agosto, mes en el que se mudaron de nuevo a la localidad, les dijo que les prohibía volver a la iglesia por las quejas de “unos vecinos”. “Es homofobia, más claro no se puede decir. Es así de triste”, declaran.

Ambos acudieron a Rubén García de Andrés, alcalde socialista de un pueblo vecino, Torrecaballeros, para alzar la voz ante lo que consideran una injusticia. “Entonces le pregunto al párroco, que es el mismo que en mi pueblo, que es lo que pasa con la situación de estos chicos en Basardilla. Me dice que se les prohíbe acudir a misa y yo me solidarizo. Como vivo con una pareja homosexual, pues le digo que tampoco soy digno de recibir la comunión”, explica el alcalde por teléfono a EL ESPAÑOL.

Lo que más le duele a Calvo y López, que atienden a este medio por llamada, es que el veto en la parroquia de Basardilla llegara a espaldas de la pareja y sus dos hijos. “Cuando acabó la eucaristía del día de Reyes, mientras estábamos en la cabalgata, el cura y un vecino, al que llaman ‘el conciliador’, llaman a mi familia para decirles que a mi marido y a mí se nos prohibía ir a misa”, relata Calvo.

En principio, la pareja esgrime que el argumento del cura para impedirles acudir a la comunión era que se hubieran casado por lo civil en 2018. Pero añaden que luego salió a la luz que era por la relación que mantenían juntos. “Nunca lo he escondido. Y ahora no íbamos a permitir que se nos señale y que a nuestra familia se le humille de tal manera”, relata Calvo.

García de Andrés califica de "vergonzosa" la decisión del cura, sobre todo porque venga por los señalamientos de unos vecinos. Pero las órdenes, según él, llegaban de arriba. Desde el obispado de Segovia. “Es el obispado el que le dice: 'No usted tiene que prohibir comulgar a estas personas'. Y eso es lo que hace el sacerdote”, explica el alcalde.

Una decisión irracional para quien lleva toda la vida acudiendo a la iglesia. “Es fomentar la discordia, el señalamiento y la homofobia; cuando se debería fomentar la acogida, la misericordia y la convivencia”, explica García de Andrés.

El alcalde de Torrecaballeros, un pueblo de 1.488 habitantes en el que es líder desde 2015 tras ganar tres mandatos, lanzó un comunicado contundente el sábado. Y esta vez decidió “no callar”, como lo hizo hace dos años, lo que considera un “grave error”.

José María López, a la derecha, y Mario Calvo, a la izquierda. Cortesía

Llevaba toda una vida de colaboración con la iglesia, yendo a pueblos cercanos como celebrador de la palabra. Denuncia que en 2023 “los dedos inquisidores” le retiraron del servicio argumentando razones políticas. “Luego se me reconoció que había otros motivos, los mismos que ahora”, explicaba en un comunicado lanzado el sábado.

Ahora acusa a la iglesia de haber cruzado “una línea roja”. En sus redes sociales escribía el sábado: "¡Y ojo, que se me ha dicho que la situación distinta sería si ‘solo fuera gay y siguiera un camino de conversión!". Y añadía: “Vamos, que si estás en el armario y eres más falso que Judas, puedes comulgar y se acabó”.

Los tres entrevistados coinciden: "En la Iglesia hay homofobia cargada de hipocresía". El alcalde de Torrecaballeros explica por qué. “Por todo lo que hay también en el seno de la Iglesia, como en cualquier comunidad, como en cualquier organización, como cualquier colectivo. Pero de todo hay en la viña del Señor”, explica García de Andrés.

Para él es un error grave que el obispado de Segovia abandone la primavera que anuncia el papa Francisco, que en 2020 respaldó la unión de parejas homosexuales por la vía civil y en 2023 aceptó que fueran bendecidas. “Prohibiciones como estas avivan la homofobia”, detalla el alcalde.

Afirma que ha recibido el amparo de otros sacerdotes de la provincia. “Son mensajes de apoyo en privado, porque evidentemente ellos entienden que no se pueden significar. Pero agradezco infinitamente sus apoyos”, añade.

El actual obispo de Segovia, César Augusto Franco Martínez, será sustituido la próxima semana por Jesús Vidal. “Espero que escuche. Fuera de las fronteras del Palacio Episcopal, que escuche fuera de la curia, que oiga, que sea sensible”, pide García de Andrés. EL ESPAÑOL trató de ponerse en contacto con el obispado de Segovia por vía telefónica para conocer su versión sin éxito.

El PSOE de Segovia ha apoyado tanto a su alcalde como a la pareja de Basardilla. En el comunicado se desprende que la negativa del párroco “parece ser por instrucciones del obispado”. El todavía secretario general de la agrupación en Segovia, José Luis Aceves, “recuerda” a la Iglesia que España “tiene tipificados los delitos de odio por orientación sexual” y añade que “nadie quiere seguir esa senda”. García de Andrés no se cierra a una posible denuncia. “Voy a estudiar todas las vías a nuestro alcance”, declara.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado sobre el caso en redes sociales apelando a las sagradas escrituras cristianas. "Este sacerdote desconoce el Nuevo Testamento. Galatas 3:28: ‘Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo’. La buena noticia del Evangelio es la fraternidad y el amor frente a toda forma de discriminación".

Este domingo se celebró una protesta frente a la iglesia de Basardilla para apoyar a Calvo, López y García de Andrés. Y el alcalde vislumbra un futuro mejor: “Han provocado mucho apoyo y mucha solidaridad. Mucho puñetazo en la mesa, porque actitudes así no pueden seguir pasando”.