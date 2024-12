HRom, el divulgador de ingeniería cántabro al que los guardias civiles “trataron como a un terrorista”

Existe una gran diferencia entre ser tratado como un “terrorista” por supuestamente enseñar a fabricar explosivos en YouTube y ser considerado “un buen chaval” que enseña vídeos de divulgación científica con fines educativos. En esa tesitura se encuentra el youtuber HRom. El creador de contenido se ha defendido de los señalamientos de la Guardia Civil, que anunció este viernes el desmantelamiento en Cantabria de un “taller clandestino” de fabricación ilegal de explosivos y la detención y posterior liberación del acusado, al que le imputa cuatro delitos.

Alberto Romaña, nombre real del youtuber de 28 años, tiene una gran variedad de contenido en su canal. Estudió ingeniería industrial en Bilbao, pero el éxito en la plataforma de vídeos de Google, donde acumula más de un millón de suscriptores, convirtió la afición en trabajo.

El youtuber, que produce la mayoría de sus vídeos en un extenso terreno en la casa de campo de su abuela en el pueblo de Castro Urdiales, define su actividad como "entretenimiento educativo". Y es que en los últimos años HRom ha enfocado su contenido a explicar conceptos de ingeniería para distintos usos cotidianos. Por ejemplo, en su canal enseña a crear un aerogenerador casero con la batería de un patinete eléctrico o de qué manera conseguir electricidad de la atmósfera.

Pero el canal también tenía otro contenido que el propio Romaña definía como “llamativo” para sus seguidores. El youtuber mostraba ante cámara cómo fabricar una “superpistola” casera de gas, enseñaba a crear un lanzallamas, daba los pasos para producir napalm (una mezcla de poliestireno expandido y gasolina usada en ocasiones como arma) o mostraba los ingredientes para conseguir termita, una composición pirotécnica capaz de agujerear una caja fuerte.

En vídeos como el del Napalm, subido en 2015 (cuando tenía 19 años) y uno de los pocos que Romaña no ha borrado tras la polémica, el propio HRom avisaba antes de mostrar la fórmula: “El napalm es un arma de guerra muy seria [...] El vídeo es solo para demostrar lo que se puede hacer con productos cotidianos. Así que no me hago responsable de las locuras que hagáis”.

HRom ha intentado desligarse siempre de su contenido. Seis meses después de publicar Cómo fabricar Napalm el youtuber respondía preguntas de sus seguidores, que querían saber cómo hacía las explosiones que muchas veces mostraba de fondo en sus vídeos para dotarlos de espectacularidad. “Está prohibido, no os puedo enseñar a hacer un explosivo. Y es muy peligroso y a saber qué hacéis con ello”, explicaba Romaña frente a la cámara.

Con los años había dejado de lado este tipo de contenido para ser más educativo. “No sé si debería estar público ese vídeo, pero bueno, ya no me dedico a hacer esas cosas. Ahora hago más [vídeos] didácticos”, afirmaba hace tres años en una entrevista al canal de YouTube Calla y Aprende.

Uno de esos vídeos que el youtuber subió a la plataforma hace tan solo tres meses se titulaba Reacción Aluminotérmica - Termita. El youtuber enseñaba los ingredientes necesarios para la mezcla química con la que atravesó una caja fuerte y hasta su propio coche. Un contenido que ya ha sido borrado, pero que fijó la atención de la Guardia Civil en HRom.

Entre “divulgador” y “terrorista”

La Guardia Civil anunciaba este viernes la detención de “un youtuber” de más de un millón de seguidores por fabricar explosivos. Horas después, los medios daban a conocer que se trataba de HRom. El propio Romaña se ha defendido en un vídeo de cuatro minutos y medio. En ese tiempo da su versión de una polémica que afirma que nunca quiso hacer pública y que les está afectando a él y a su familia.

Y es a partir de aquí donde se crean dos versiones. La que defiende el youtuber y la del comunicado de la Guardia Civil. La institución de seguridad puso a la operación el nombre de Sputnik y afirmó haber desmantelado un “taller clandestino” de fabricación ilegal de explosivos. Allí los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) tuvieron que intervenir más de 20 kilos de sustancias químicas para su fabricación.

Romaña afirma que hasta 18 agentes vinieron a su casa desde distintos puntos de España a hacer la redada y que cuando llegaron no encontraron “absolutamente nada”. “Los guardias civiles al principio me trataron como si fuera un terrorista, pero luego vieron que era un buen chaval y que no había ningún laboratorio de explosivos”.

Entre los motivos con los que la Guardia Civil defiende la detención de Romaña es por haber influido con sus vídeos a personas que pudieran poner en riesgo la seguridad ciudadana. El comunicado explica que un individuo de Pontevedra fue condenado en 2022 por la fabricación de explosivos y vincula el delito a HRom porque en los dispositivos digitales del hombre vieron que “había seguido los videotutoriales” del youtuber.

Romaña se revuelve ante las acusaciones. “¿En qué momento yo he enseñado a fabricar un solo explosivo?”, defiende. La Guardia Civil le imputa los delitos de fabricación ilegal de explosivos, de riesgo provocado por explosivos, de riesgo de incendio en zona forestal y de desobediencia a agentes de la autoridad, estos últimos por el video de la termita.

El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) afirma que el vídeo está grabado cerca de un área forestal en riesgo de incendio. También acusan que cuando se filmó los vecinos alertaron de una gran humareda a los bomberos y Romaña se negó a abrirles su parcela para que actuaran.

"Sinceramente, creo que ha sido una operación completamente desmedida que simplemente está hecha para acabar conmigo", ha acusado Romaña. La investigación sobre los delitos que se le imputan determinaran el futuro de Alberto y de HRom, al que sus miles de seguidores han defendido en redes sociales por temor a perder a un "gran divulgador de ciencia e ingeniería".