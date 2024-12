Interior ya no reconoce la medalla policial de Algeciras por "un alud" de solicitudes: "No nos suma para los méritos"

La sorpresa saltó cuando un Policía Nacional acudió, a finales de noviembre, a ver su expediente de personal. El agente, destinado ya en otra localidad, había estado destinado en Algeciras, donde había obtenido la Medalla de Oro de la Ciudad. Y ahí, en el apartado 'recompensas', descubrió que esa medalla no puede ni portarla en el uniforme, ni tampoco barema, es decir, que no computa. Como si no existiera, más allá de que aparece reflejada en sus expediente, y nada más.

La noticia ha caído como una bomba entre los agentes, y han sido sindicatos como Jupol o la Confederación Nacional de Policía Nacional (CEP) quienes han pedido explicaciones a la Dirección General de la Policía. Fuentes consultadas del Cuerpo Nacional de Policía detallan a este periodico que "se ha tomado esa decisión, al parecer", porque se han solicitado en breve espacio de tiempo "9.000 medallas con certificación a la División de Personal". Fuentes de la Policía Nacional confirman este extremo: hay "un alud enorme de solicitudes, miles", pues Algeciras "puede ser una de las comisarías de España donde más agentes entran y salen", y se ha decidido "parar". Dinero, drogas y corrupción policial o en los puertos: un combo letal Ha sido, precisamente, la División de Personal la que ha comunicado a los agentes condecorados que no pueden lucirla, y no entienden porqué entonces sí se permite que aparezca grabado en sus expedientes. El secretario provincial de la Confederación Nacional de Policía (CEP), Eloy Cruz, abunda que la concesión data del año 2008, cuando el pleno de la localidad gaditana aprobó la concesión de esa medalla, en principio, otorgada a la Jefatura. Es decir, una medalla colectiva. En 2020, el pleno municipal aprobó hacerla extensiva a todos los agentes que estuvieran prestando servicio en la Jefatura, "incluidos los agentes en prácticas", detalla Cruz. El trámite El 14 de junio de este año, "y a petición de los sindicatos", matizan fuentes municipales consultadas, la medalla se hizo extensiva a todos los agentes que hubieran estado destinados y prestando servicio desde 2008, dentro de un acuerdo de pleno aprobado por unanimidad. El trámite es más o menos sencillo: cada agente va al Ayuntamiento, donde, tras acreditar su destino en Algeciras, el secretario municipal expide los certificados que luego aportan en la solicitud a presentar ante la División de Personal de la Policía Nacional. EL asunto es que una vez completado el trámite con Personal, aparece en su hoja de servicios. Pero ahora, con la prohibición de portarla y sin que bareme. "Luego, la medalla se la compran ellos", inciden las mismas fuentes municipales, que advierten que el gesto de la localidad de Algeciras con los agentes "es agradecerles sus esfuerzos mediante una distinción que les sirviese como méritos en la hoja de servicios y que baremase a la hora de acceder a traslados o ascensos". Madrid inaugura el parque en honor a David y Miguel Ángel, los guardias civiles asesinados en Barbate: "Fueron héroes" Eloy Cruz, del CEP, sostiene que la decisión de reconocer la distinción solo en el ámbito personal "menosprecia a los agentes", y también a la ciudad de Algeciras. "No entendemos los motivos. ¿Puede ser por un error de la documentación municipal? Porque ha sido en esta última modificación donde se ha prohibido portarla y que bareme. No sé qué tipo de documentación se habrá enviado, así que nos hemos ofrecido al Ayuntamiento para revisarla y enviarla de nuevo". Por su parte, Antonio Flores, del Sindicato Unificado de Policía (SUP) subraya que "nadie podía imaginarse esto", y señala que "vamos a reivindicar, pelear e incluso concentrarnos para reivindicar esta medalla, que es una medalla a la dignidad, y nadie arbitrariamente puede retirarla del pecho de los policías nacionales". Además, subraya que "La Dirección General no se puede agarrar a que es genérica, porque yo las he cursado personalmente, individualmente, por policía". Agravio comparativo El representante del SUP en Cádiz abunda además que en el Campo de Gibraltar, una zona especialmente sensible en materia policial por sus vínculos con el narcotráfico, "hay otras tres medallas que se conceden: la del Ayuntamiento de La Línea, la del Ayuntamiento de Los Barrios y la de la Mancomunidad de Municipios", como distinciones a la labor policial, "y se permite portarlas". En el caso de la Medalla de Oro que concede La Línea de la Concepción, se aprobó en el pleno y se concedió a la Jefatura de Policía, es decir, que en origen, como la de Algeciras, era colectiva. Pero se realizaron los trámites para que fuera individual, algo que aprobó la Dirección General de la Policía casi dos años después de su instauración, en octubre de 2019. En el Ayuntamiento de Algeciras hay una sensación de desconcierto, sobre todo, por falta de información. Fuentes municipales consultadas de toda solvencia inciden en que el alcalde, José Ignacio Landaluce, "incluso fue condecorado en 2016 por la Policía Nacional con la Cruz al mérito, con distintivo blanco", y que el apoyo del municipio al Cuerpo Nacional de Policía es "de siempre". Por ello, indican que ya este mes de octubre la Policía Nacional decidió, por primera vez, no celebrar el acto de los Santos Ángeles Custodios, patrones del cuerpo, en Algeciras, donde tradicionalmente se celebraba en el Teatro Municipal La Florida. El ayuntamiento cedía las instalaciones, al igual que el personal municipal necesario para el evento. Sí celebró en Cádiz y en Jerez, municipios también gobernados por el PP. Por ello, Landaluce, que es también senador, "y muy crítico con Marlaska", precisan otras fuentes solventes, ya ha interpelado en el Senado para recabar los motivos de esta supresión.