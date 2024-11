Enrique Criado tiene en Marbella la única clínica de Europa que clona a tu perro y a tu gato muerto: "Ayuda al duelo"

Según datos de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), en España hay más de 28 millones de mascotas. De esa cantidad se calcula que el 15% están humanizadas, es decir que sus dueños los ven como uno más de la familia. Por tanto, es comprensible que una vez esas mascotas pasan a mejor vida, el vacío que dejan en su compañero humano es complicado de superar.

La ciencia continúa avanzando a pasos agigantados y ya es posible traer a la vida a tu amigo peludo a través de un clon. Puede sonar a ciencia ficción, especialmente a películas como El sexto día, donde la clonación de mascotas estaba totalmente normalizada en la sociedad. Sin embargo, ya es real, y la posibilidad de clonar a tu mascota ya es más que una realidad, es un negocio.

Desde que en 1996 se llevó a cabo la primera clonación de un mamífero con la oveja Dolly, la clonación de animales se ha ido volviendo más común. Solo hay que ver al presidente de Argentina, Javier Milei y sus cinco perros clonados a partir de su querido mastín Conan. En este caso su clon llegó a partir de los servicios de la compañía norteamericana ViaGen Pets. No obstante, ahora para obtener un clon en España no hay que irse tan lejos, basta con moverse hasta Marbella para encontrar la primera y única clínica en Europa que ofrece los servicios de clonación de mascotas.

"Estamos hablando de que hay más de 4 millones de personas que tratan a sus mascotas como hijos", señala a este medio Enrique Criado, embriólogo y CEO de la clínica Ovoclone, donde es posible clonar a tu mascota por el módico precio de 55 mil euros. "También guardamos líneas celulares porque hay clientes que a lo mejor no pueden pagar la clonación ahora pero tienen su mascota y se está muriendo, y lo que hacemos es guardar la línea celular de su mascota para cuando lo quieran clonar, su genética está guardada en nitrógeno líquido y eso aguanta toda la vida", afirma.

Por el momento, Ovoclone ofrece clonar dos especies de mascota: perros y gatos, además de camellos, vacas y caballos. Los cinco animales que "tiene sentido clonarlos y pagar las cifras que cuesta una clonación". En el caso de clonar otras mascotas como conejos o hámsters por el momento no se han llevado a cabo y no porque no sea posible sino porque nadie ha decidido pagar los cincuenta mil del proceso: "Nos han pedido información para clonar otros animales o para guardar la línea genética pero al final no se ha llevado a cabo". Eso sí, bajo la técnica de clonación que usa la compañía no es posible clonar a otra clase de animales como aves o anfibios.

Enrique Criado posa en su despacho, en el interior de la clínica. E. E.

Procedimiento

Mucho antes de ofrecer los servicios para clonar mascotas, el grupo Ovo que lidera Criado se dedicaba únicamente a la reproducción asistida humana. "Hice un máster de reproducción animal y me di cuenta que estaba muy anticuada, que las técnicas que empleábamos se podían utilizar perfectamente mejorando el número de embriones y que podíamos sacar más de una yegua al año", explica Enrique.

Así, hace tres años empezaron con Ovohorse y la reproducción y la clonación equina, donde consiguieron especializarse. Enrique avanza que en su rama de Ovohorse están recuperando las líneas celulares de caballos fallecidos hace 20 años y van a clonarlos. Con Ovohorse asentada, hace unos ocho meses ampliaron su negocio a la clonación de mascotas. "Nos fueron pidiendo que querían clonar su gato, su perro…así que decidimos empezar a hacerlo", responde el embriólogo.

El proceso de clonación de las mascotas es relativamente sencillo: "Cogemos una biopsia de la mascota, normalmente del cuello de la mascota. Se coge un trocito de piel del tamaño de un granito de arroz, y de ese trocito de piel desarrollamos unas células que se llaman fibroblastos, que tienen un núcleo. Por otro lado, cogemos óvulos de mascota, le quitamos el núcleo a este óvulo y le metemos el núcleo del fibroblasto", detalla Enrique.

Una vez le insertan el núcleo del fibroblasto, le dan una pequeña descarga eléctrica y se fusionan todas las membranas, generando un embrión con el núcleo del fibroblasto. "Cuenta con el ADN de la mascota original", indica el embriólogo. "Ese embrión se transfiere, introduciéndolo en otra perra, un animal gestante que se queda preñada y cuando da a luz pare un clon del animal original. Tiene el 99,9% de la genética igual".

Enrique Criado, CEO de Ovoclone.

Clon vs. original

Es cierto que el término de clon implica que genéticamente es el mismo animal. Sin embargo, una de las mayores cuestiones a la hora de contratar los servicios de Ovoclone es la duda de si el perro o gato que se clone será exactamente igual al original. La apariencia la tiene, ¿pero mantiene sus temperamento y su comportamiento? "Lo que estás clonando es el 99,9% de la genetica del animal. Hay una cosa que se llama la genética y otra que se llama epigenética", apunta Enrique.

Por tanto, el perro o gato será genéticamente igual, pero será el trato y tacto de su dueño el que determinará cómo se desarrolla la mascota. "Lo que le comentamos a los clientes es que no son el mismo animal. Cuando tú clonas a tu mascota, vas a tener otro animal con el 99,9% de igual genética. A partir de ahí el perro tiene siete u ocho meses que depende de cómo lo trates, cómo lo alimentes o cómo lo eduques marcará un poco el carácter de ese animal. Si el original es curioso, tiene miedo, escucha muy bien o tiene buen olfato…entonces el clon también".

Legalidad y ética

Por ahora Ovoclone es la única clínica en toda Europa que ofrece la clonación de mascotas, lo que hace que al ser pioneros en el negocio, carece de cualquier tipo de legislación. Ni en la Ley de bienestar animal ni ningún reglamento europeo hay referencia a estas prácticas, convirtiéndolo por tanto en un servicio dentro de los parámetros de la legalidad. "Está permitida la donación de mascotas y la clonación no tiene ninguna regulación ni positiva ni negativa", asegura Criado.

Más allá de la legalidad, este servicio reabre un tema que siempre ha abierto debate: ¿es ético clonar a un ser vivo? En el caso de un ser humano, al ser ilegal esta práctica, el debate desaparece totalmente de la mesa, ¿pero en el caso de los animales? Fabiola Leyton, investigadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona se llegó a posicionar en contra, declarando que "los animales son seres sintientes, únicos en su complejidad genética, fisiológica, psicológica y psíquica, no es ético clonarlos bajo ningún punto de vista".

Mientras, Ovoclone por su parte no tiene problema en ello, están acostumbrados a la reproducción asistida y de acuerdo con su CEO lo sienten "como un proyecto bastante bonito para gente que necesita esa esperanza porque se está muriendo su mascota".

Logo de 'Ovohorse'.

De hecho, Criado anticipa cómo la clonación pronto será más accesible para los bolsillos: "Hace cinco años costaba 100 mil, ha bajado a 50 mil y dentro de cuatro se espera que baje a unos 15 o 20 mil euros. Por eso recomendamos guardar la línea genética para que en unos años si quieras clonar, te salga más barato y la genética seguirá viva".