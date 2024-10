Medem: "Cascajosa ha hecho lo que en Moncloa le indicaban: aguantar la situación hasta que llegase el decreto ley"

El teléfono de José Manuel Martín Medem (Madrid, 1952) no ha parado de sonar desde que se conoció el futuro inmediato de RTVE. “No sé si soy consejero todavía”, confiesa el periodista y excorresponsal en Cuba cuando atiende la llamada de EL ESPAÑOL. Medem está en su casa, tiene un ojo puesto en las tertulias de la televisión y de vez en cuando se cuela la voz de Óscar López. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sido el encargado de anunciar un decreto que cambia el sistema de elección parlamentaria y que asegura el control de la televisión pública al Gobierno de Sánchez. "Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia", aseguraba.

JJ Guillén EFE Sánchez se apodera de la TV pública durante seis años cambiando las mayorías y el sistema de elección





Sus explicaciones sobre la nueva fórmula provocan el murmullo, a ratos acalorado, de los tertulianos que acompañan de fondo nuestra conversación. El consejero de Sumar muestra decepción y hartazgo a partes iguales ante un movimiento de Moncloa que no le ha pillado por sorpresa. “El decreto ley venía preparándose desde hace tiempo y más cuando se acercó el final del mandato de seis meses de Concepción Cascajosa”, asegura. Los últimos meses la situación de la corporación ha pasado por un administrador único y tres presidentes, pero sostiene que no había bloqueo. "Cascajosa ha hecho lo que en Moncloa le indicaban: aguantar la situación hasta que llegase el Decreto Ley", explica el consejero.



Para Medem se trata de “una de las muchas operaciones que los sucesivos gobiernos del PSOE han hecho contra RTVE”. Acusa al bipartidismo de "ir contra los trabajadores, contra el servicio público y los derechos de la audiencia, tratando de controlar sus contenidos, la programación y la información"." Ya veremos lo que pasa. De todas formas, a lo mejor incluso me imagino que el Partido Popular puede recurrir esta operación ante el Tribunal Constitucional", explica.

Antes de colgar, el consejero saliente tiene un consejo para sus sucesores. “Que se olviden de las presiones políticas y se preocupen fundamentalmente por defender esas tres cosas: el servicio público, la calidad democrática de la información a la que tiene derecho la audiencia y la posibilidad de que los trabajadores puedan desarrollarse profesionalmente con autonomía.”



Además, en el capítulo de hoy, Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL Invertia, nos cuenta en qué consiste este decreto y nos explica por qué se trata de algo nunca visto en la historia de la democracia reciente.