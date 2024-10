Explota la familia de Alfonso e Isabel, desaparecidos en avioneta: "Son insuficientes los recursos para buscarles"

José le debe parte de su vocación como bombero a su hermano mayor, Alfonso, y todos sus conocimientos los está empleando a diario para dar con su paradero, tras haber desaparecido en la avioneta que pilotaba, junto a su esposa, Isabel Guirao, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. "El problema es la dimensión de la zona de búsqueda porque comprende tres comunidades autónomas", subraya José Martínez, operador de emergencias en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia.

El otro hándicap para localizar a este matrimonio es de tipo logístico. Así lo cree José en base a sus 23 años de experiencia en el parque de bomberos del Infante en Murcia. Allí compartió turnos de trabajo con su hermano mayor, antes de que Alfonso se jubilase como miembro del SEIS. "En la familia creemos que son insuficientes los recursos para buscarles", critica José Martínez -bombero en activo-.

- ¿Por qué denuncian eso los familiares de los desaparecidos?

- José Martínez: La voz cantante la lleva Andalucía porque el aeropuerto de destino de la avioneta que pilotaba mi hermano estaba en Beas de Segura. Tengo constancia de que hay recursos oficiales que se han ofrecido y se han rechazado. Desde la Región de Murcia se ha ofrecido el helicóptero de la Dirección General de Emergencias con su equipo de bomberos rescatadores y Castilla-La Mancha también ha ofrecido su helicóptero con más rescatadores, pero no los han aceptado.

Si la zona de búsqueda es grande y compleja, no puedes rechazar herramientas específicas y de eso nos quejamos los familiares de Alfonso y de Isabel. Así que tendrán que dar explicaciones del motivo por el que los rechazan. Esto puede sonar a pataleta, pero la realidad se está confirmando: estamos ya en el quinto día de búsqueda y no se encuentra la avioneta. Mi hermano debe estar en un sitio complejo y alejado. Así que la pregunta es esta: ¿Por qué no vienen más recursos?

El operativo de búsqueda es responsabilidad de la Junta de Andalucía y del cuartel que tiene la Guardia Civil en Villacarrillo. EL ESPAÑOL confirma que la denuncia de José es real porque un portavoz del Instituto Armado admite que los efectivos movilizados este martes, no difieren de los empleados el lunes: "Lo mismo que ayer". En la práctica, 6 vehículos, entre todoterreno y motos del Seprona, así como el helicóptero, junto a medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

La Guardia Civil ni siquiera ha movilizado los buzos del GEAS para buscar en el pantano del Tranco, uno de los últimos puntos por donde se sitúa el ultraligero pilotado por Alfonso: un modelo Savannah ULM. De modo que su hermano envía un mensaje a los responsables del operativo de búsqueda: "Vamos a pedir colaboración de más gente, a ver si sirve para meter presión y para que se pongan las pilas". De momento, José cuenta con el apoyo de "unos 16 bomberos del SEIS de Murcia" que se han desplazado con sus propios recursos hasta Siles. "Ellos son mi familia profesional".

José Martínez, posando en el centro con una sudadera gris, junto a bomberos voluntarios de Murcia y familiares de los dos desaparecidos. Cedida

Este martes, los bomberos voluntarios que se han desplazado a Siles donde se encuentran alojados los familiares de Isabel y Alfonso, con el objetivo de mantener un briefing con José en el que se han distribuido zonas de búsqueda por Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. "Nos estamos moviendo por sitios diferentes a los del dispositivo, ellos trabajan por un área y nosotros por otra porque la idea es sumar".

De hecho, este operador de emergencias en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia, de 56 años, subraya que critica a la falta de medios movilizados, no es incompatible con su "agradecimiento" a la labor que están prestando los efectivos de la Guardia Civil y del Infoca que están desplazados a la zona para tratar de dar con el paradero del matrimonio: Alfonso, un bombero jubilado, de 68 años, y su esposa, Isabel, una celadora, de 65 años, que forma parte de la plantilla del Hospital Virgen de la Arrixaca.

"Sabemos que los guardias civiles movilizados sobre el terreno, trabajan con mucha profesionalidad", recalca José, al tiempo que recuerda el motivo por el que reclama que se acepten los efectivos ofrecidos desde Murcia y Castilla-La Mancha: "Es inabarcable la zona de búsqueda".

Continúa la búsqueda del matrimonio desaparecido en una avioneta Sara Fernández

- ¿Tienen alguna novedad sobre el paradero de la avioneta en la quinta jornada de búsqueda?

- José Martínez: Lamentablemente, no ha habido novedad. La última certeza que tenemos es que mi hermano se movió por Nerpio con la avioneta porque su esposa, Isabel, contactó con la familia porque observaron a lo lejos que había nubes y decidieron dar un rodeo.

En ese momento fue cuando el vuelo que emprendió este matrimonio el viernes 18 de octubre, con despegue en el aeródromo de Totana y destino a las instalaciones de El Cornicabral en Beas de Segura, para disfrutar de un fin de semana en familia, se convirtió en una pesadilla para todos los seres queridos de Alfonso e Isabel.

- ¿Cuál es el plan de trabajo de este martes?

- Caminar por zonas de montaña, buscar atalayas que son puntos elevados desde los que intentaremos divisar la avioneta, recorrer caminos, preguntar a los vecinos... Somos dos familias implicadas en una situación dolorosa y angustiosa y cada una nos ponemos de acuerdo, para repartirnos áreas distintas al operativo de la Guardia Civil. Toda la información que recabamos se la trasladamos a ellos por conducto oficial para que la cotegen.

- ¿Tiene esperanza de que Alfonso e Isabel sigan vivos?

- Mi hermano tiene experiencia con distintos modelos de avioneta. Lleva unos treinta años pilotando. Los dos son personas solventes en situaciones adversas y el parque natural es complejo y abrupto, pero con zonas seguras de aterrizaje.