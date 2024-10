Laura Casassus-Builhe y Aina Monfort, las ingenieras que hacen en Albacete el fuselaje de los helicópteros del Ejército

De Madrid al hub logístico de Airbus Helicopters en Albacete se puede llegar en dos horas. Un espacio que impone conforme cualquiera se acerca. Los 50.000 metros cuadrados de extensión esperan a EL ESPAÑOL para una cita con Aina Monfort y Laura Casassus-Builhe, dos mujeres con cargos de responsabilidad.

Los perfiles femeninos van ganando espacios laborales en el mundo. Una niña curiosa, que preguntaba todo treinta mil veces, con la inquietud por saber cómo funcionaban las cosas. Eso es lo que le ha llevado a Aina a ser ingeniera aeronáutica y convertirse en jefa de planta de Airbus España.

"Soñaba con poder trabajar algún día aquí, soy feliz y lo disfruto, es mi pasión. Estar en la planta representa el siguiente nivel. Empecé hace 15 años aproximadamente. He podido explorar otras áreas de la empresa en el mundo y estoy de vuelta en España. Ahora puedo dejar mi granito de arena", refiere Aina.

Aina Monfort, ingeniera industrial, en el taller donde se hace el fuselaje de helicópteros de Airbus. Cedida null

Segura de sí misma, la ingeniera reconoce que "a mi niña interior de ocho años le diría que confíe en ella, que crea en su intuición y que defienda su perspectiva. Expresar tu punto de vista y decirlo sin miedo, es recordar los consejos de mi abuela".

"Aunque trabajemos con el fuselaje que es una parte del helicóptero, desde el primer momento estamos pensando que allí subirán personas. Ponemos mucho énfasis en la seguridad tanto de la gente que trabaja como de las personas que se van a subir".

La responsabilidad del área logística recae en la ingeniera Laura Casassus-Builhe, natural de Pirineos, en Francia. Es jefa de equipos en el hub. En Albacete lleva más de dos años y cuenta con diez de experiencia profesional.

"En la empresa hay un esfuerzo por dar visibilidad al talento femenino. Con el equipamiento y la maquinaria correcta son funciones que todos pueden desarrollar", explica Laura, quien recibe a EL ESPAÑOL en la puerta donde empieza un riguroso protocolo de seguridad.

El helicóptero es plastificado totalmente por protección hasta el momento que se pueda hacer el mantenimiento. Samuel Nacar null

A inicios de julio pasado se estrenaba oficialmente el nuevo hub logístico industrial con presencia de autoridades como el presidente Pedro Sánchez, el CEO de Airbus, Guillaume Faury y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, entre otras autoridades.

En Albacete se preparan los fuselajes traseros para toda la gama de helicópteros de Airbus en el mundo, tanto civiles como militares. Por otra parte, se hace el preensamblaje del HN90.

Inicios de Aina

Sorprende la juventud de Aina, así que queríamos conocer su vida más allá del trabajo. Nos recibe en su despacho y cuenta que nació en Gata de Gorgos, a 11 kilómetos de Denia, que se caracteriza por su lado tradicional e innovador.

Aina Monfort en una de las entradas de Airbus. Samuel Nacar null

"Desde pequeña, he estado rodeada de gente en la familia y cercanos en el pueblo con ganas de comerse el mundo, de cambiarlo. Reconozco que algo ha tenido que ver en mí, por eso estoy aquí ahora", dice Aina.

Resalta el papel importante de su abuela que nació en Argel. Vivió en un mundo avanzado y moderno donde se podía trabajar y no había tantas dificultades. Posteriormente sus padres emigraron a España.

"Mi abuela nos inculcó que somos capaces de hacer de todo, siempre desde el respeto. Ella venía de una cultura distinta, por eso, siempre hacía referencia a los valores y a aceptar las diferencias. Hoy en día es más habitual pero no tanto como hace 30 años".

Una foto del interior del fuselaje de un helicóptero de Airbus. Samuel Nacar null

Aprendió que no se debe estigmatizar a las personas, a no tener prejuicios impuestos por otros. "No hay enemigos, somos amigos. No hay enfrentamiento, hay colaboración". Son las frases de la abuela que vienen a la mente de Aina.

Aina es hija única, y quien resolvía sus preguntas era su padre, un ingeniero agrónomo. Su madre es maestra de niños pequeños. "Si algo envidio de ella es su paciencia infinita que ha tenido siempre conmigo y con los demás".

Universidad, beca y empleo

Entró a la universidad en 2005 con 18 años, fue la primera promoción de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Eran pocos estudiantes y la enseñanza muy personalizada. "Es algo que llevo conmigo y ahora lo hago con mis equipos, porque no quiero que se sientan solos. Los acompaño y cuido, como lo hicieron conmigo".

El taller de Airbus donde se hace el mantenimiento de un helicóptero de las Fuerzas Armadas y una de la Casa Real. Samuel Nacar null

Obtuvo una beca y terminó la carrera en 2010 en Australia. Al volver a España ganó otra beca con prácticas que hizo en Airbus Defence & Space y un máster MBA en 2011. Esa fue la puerta de entrada a la compañía. Empezó en la planta de Barajas que ya no existe. Años después pasó a Albacete.

"En la línea de vuelo donde trabajamos con el producto final-el helicóptero entero- es un sueño para una ingeniera. Este hub representa poner la 'cereza en la tarta'. El nuevo modelo industrial es para asegurar que todo el mecanismo funcione correctamente, refiere.

Desde el área de operaciones donde Aina lidera va todo marcado por rutinas. Tienen una serie de indicadores que ellos identifican y les chivan si hay algún problema en el sistema, ya sea de calidad, seguridad, de tiempo de entrega o de coste.

El hangar donde están algunos fuselajes de helicópteros en el hub. Samuel Nacar null

Uno de los focos principales de la empresa es el factor humano, dice Aina. "Si tenemos un equipo fuerte y preparado, los parámetros salen solos, pero si los trabajadores no están motivados cuesta mucho sacar todo lo demás".

Para entrar a Airbus es esencial los valores. Se necesita cierta formación que se adapte hacia el puesto, con algo de experiencia. Se busca gente que tenga valores y sepa trabajar en equipo. "Aquí un helicóptero no vuela porque una persona lo enciende y activa, sino porque hay una cadena humana detrás".

Taller donde se trabajan traseras de las aeronaves. Samuel Nacar null

El fuselaje del helicóptero

"Los fuselajes traseros de los helicópteros que hacemos están equipados desde la parte estructural, del cableado hasta lo hidráulico. Se envían al siguiente paso que es la línea de ensamblaje que tenemos tanto en Francia como en Alemania", explica la ingeniera.

Una parte de un helicóptero Super Puma. Samuel Nacar null

"Somos responsables del principio al final. Las piezas por sí solas no tienen una función, pero se van armando como un rompecabezas en el taller. Me gusta ver de cerca para entender bien los problemas de raíz y buscar la solución.

El hub viene para dar ese paso adelante, también en el ámbito logístico, para asegurar que tenemos todo el mecanismo que se necesita para que cada planta funcione de la mejor manera. Es autosuficiente energéticamente gracias a los paneles solares que lo alimentan.

Laura Casassus-Builhe

El responsable del interés de Laura Casasus por la ingeniería es su abuelo materno. Era mecánico aeronáutico en el ejército y al volver cada viaje le contaba sus aventuras. "Me enviaba postales de los lugares donde se encontraba. Él tenía libros de helicópteros y aviones. Soñaba con un día estar cerca de ese mundo".

Laura Casasus, ingeniera, responsable del área logística del Hub de Albacete. Samuel Nacar null

La madre de Laura tenía cabras, hacía quesos, ahora está jubilada. Su padre trabajaba como administrativo y cuando terminaba su jornada acudía al encuentro de su esposa para ayudarla a llevar los animales al corral. Ambos la motivaron a estudiar lo que le hiciera feliz.

Hizo la carrera de Ingeniería de los Materiales, que es el estudio de los materiales como los compuestos, el metal y otros. Una especialidad que le permitiría trabajar en un laboratorio, pero Laura necesitaba algo más de actividad en el terreno.

Laura Casasus en la entrada al edificio logístico de Airbus en Albacete. Samuel Nacar null

De Francia a España

Quiso seguir los pasos de su abuelo en la aeronáutica, por eso, empezó como becaria en la compañía Turbomeca en Francia, donde se hacen los motores de los helicópteros. "En ese entonces no había tantas mujeres como ahora en ese ámbito", indica Laura.

En 2013 entró por una subcontratación en Airbus Marignane en Francia, una de las sedes más grandes, que alberga alrededor de 12.000 empleados. Desempeñó funciones de soporte informático por tres años.

Realizaba diferentes proyectos. Uno de ellos transfiriendo piezas a México. Al terminar decidió hacer un voluntariado y viajó a Chile y Argentina. Ayudaba en ecoconstrucción, en varios servicios en los hospedaje. Todo le sirvió para aprender español.

Laura en el interior del espacio logístico donde trabajarán alrededor de 300 personas. Samuel Nacar null

En 2019 retornó a Francia y nuevamente con la subcontratación se incorporó a Airbus, ahora con la ventaja de saber español. El nuevo proyecto requería hablar ese idioma. Fue fichada por la empresa y a finales de 2021 fue trasladada a España para operar en la parte logística desde cero. Hace poco surgió la oportunidad y asumió el cargo de responsable.

"Estamos listos para comenzar el funcionamiento a inicios de octubre. Las actividades del hub van a comenzar con las piezas que antes estaban en Chinchilla, un pueblo a 10 kilómetros de distancia del hub de Albacete", apunta la ingeniera.

Laura explica que: "Posteriormente vendrá de forma gradual todo lo que hay en el almacén de Francia y Alemania. Se estima que la transferencia durará un año y medio.

La ingeniera Laura Casasus en una de las celdas dedicadas al almacenaje de piezas en el hub. Samuel Nacar null

De todo el complejo de 50.000 metros cuadrados, están destinados 46.000 metros cuadrados para el almacenamiento, con condiciones específicas de temperatura y de humedad. El edificio logístico está dividido en cuatro celdas. Albergará 300 empleados, un promedio de 260 de la compañía Daher y 40 de Airbus.

El espacio está distribuido en áreas como la 'entrada', para la recepción de los paquetes y la 'salida', donde se va a preparar el pedido (kit), que se tiene que enviar al cliente. Un kit incluye las piezas según la petición que reciban. Va a corresponder a una operación de trabajo en producción.

También cuentan con clientes externos, con los que ya venían trabajando en Marignane, París, Alemania y las de España. Los pedidos se preparan según la necesidad que se requiere.

La ingeniera Laura Casasus en una parte del área logística. Samuel Nacar null

Airbus elabora las partes del helicóptero en diferentes lugares. Aquí en España es la parte de la cola. En Francia se hace la parte del motor y las palas, en Alemania es la estructura. Tenemos varios programas para civiles y militares, se equilibra la carga entre las cuatro plantas.

Daher como socio logístico

La compañía Daher es un fabricante de aeronaves, equipamientos y un proveedor de servicios. Va a funcionar como socio logístico de Airbus. Ha equipado esta nueva instalación con un sistema de almacenamiento robótico y altamente automatizado con tecnología de última generación.

Sistema automatizado de almacenaje de piezas en el hub logístico de Airbus Helicopters en Albacete. Samuel Nacar null

Laura señala que: "Habrá un parte de 'aduanas', porque van a recibir y enviar paquetes fuera de España. Un control de exportaciones y de calidad desde los más pequeños hasta el XXL".

Una entrada de control de las piezas para saber si vienen con defecto o no. Será el primer filtro del proceso de calidad. "Estará a cargo de los trabajadores de Daher más 8 inspectores de Airbus para las piezas más críticas", indica la ingeniera.

Otro punto es la recepción administrativa. "Hemos cambiado a la versión más moderna del SAP (S/4HANA). Por último, en la cuarta celda, la 'cuarentena', destinada a las piezas que no están conformes.

El hub es un centro que aspira a ser mucho más que una planta logística, será un referente internacional y de excelencia en logística, un polo emergente de futuro y de empleo en Albacete.