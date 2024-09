Víctor Martínez, de deshuesar jamones en ElPozo a peluquero de Carlos Alcaraz: cobra 13€

Víctor ha pasado de estar deshuesando jamones en ElPozo a convertirse en el peluquero del tenista Carlos Alcaraz. La clave de su éxito profesional ha sido formarse y trabajar hasta contar con la experiencia suficiente y la liquidez necesaria, para arriesgarse a emprender un negocio con el que llevaba años soñando: Víctor Barber. Una barbería para caballeros, situada en la calle Mayor de El Palmar: la pedanía murciana a la que el Top 3 de la ATP le ha dado fama mundial.

"Empecé con esto de ser peluquero como un hobby porque yo antes trabajaba en ElPozo. Me levantaba a las cuatro y media de la madrugada para trabajar, y cuando regresaba a casa, por las tardes, le cortaba el pelo a mis amigos en el cuarto de baño con una maquinilla que me compré", según recuerda Víctor Manuel Martínez Marín (El Palmar, 1995). "Desde los 17 años, siempre me ha llamado la atención esta profesión y llegó un momento en el que me dije a mí mismo que solo me iba a centrar en este tema. Así que me apunté en una academia para obtener el título oficial".

Después hizo cursos en Granada, Valencia… Empezó a coger experiencia en la zona de peluquería que tenía un estudio de tatuajes, luego lo contrataron en una barbería de El Palmar y finalmente montó su negocio: Víctor Barber. "Tuve que invertir más de 6.000 euros". Una cantidad importante para un adolescente que con tal de ganarse las habichuelas también ha sido capaz de irse una temporada a instalar placas solares en medio del Desierto de Atacama en Chile.

Víctor se ha forjado "durante nueve años" un currículum profesional como barbero de caballeros, pero lo que jamás se habría imaginado es que un buen día le pedirían cita para cortarle el pelo a un tal Carlos Alcaraz. "Yo le conocía de verlo por el pueblo, aunque no teníamos relación porque él tiene 21 años y yo tengo 29 años", según confiesa Víctor, en una entrevista que concede a EL ESPAÑOL dentro de su barbería, cuya decoración está presidida por un par de estatuas de bulldogs y una foto suya con el tenista, con el siguiente autógrafo: '¡Para el mejor barber! Con mucho cariño para Víctor'.

Entrevista al peluquero oficial de Carlos Alcaraz.

- ¿Cómo acabó siendo el barbero de Carlos Alcaraz?

- Víctor: Yo tenía de cliente a José Ramón, uno de los mejores amigos de Carlitos, y después empezó a venir Álvaro, el hermano mayor del tenista. Un día, cuando Carlos regresaba de Miami, su amigo José Ramón me escribió para preguntarme: '¿Cómo lo tienes la semana que viene para cortarme el pelo a mí y a Álvaro?' '¡Oye! Carlitos también se lo quiere cortar'.

Aquella conversación se produjo en abril de 2023, justo después de que Carlos Alcaraz cayera en las semifinales del Masters 1000 de Miami -contra el italiano Jannik Sinner-. Ni que decir tiene que Víctor le hizo hueco en su agenda al deportista. "Llamé a mi madre y a mis hermanas para contárselo", recuerda con nostalgia. "Sabía que esto pasaría algún día".

- ¿Cómo fue la primera vez que un astro mundial del tenis se sentó en su sillón de barbero?

- Víctor: (Risas) El primer día que le corté el pelo fue el 5 de abril de 2023. Yo estaba muy nervioso. De hecho, siempre empiezo con las tijeras, pero me temblaban las manos y comencé metiéndole la maquinilla para ganar soltura. Carlos se dio cuenta, pero desde el principio me dio mucha confianza. Aquella vez, me quedé pensando si volvería, preguntándome si le habría gustado, y su amigo, José Ramón, me dijo que no me preocupase. A la vista está que le encantó porque sigue viniendo.

También ha tenido detalles con su barbero o peluquero, según se mire, al regalarle una raqueta Babolat, con el mango firmado y una pelota de tenis autografiada. "Carlos tiene por costumbre pasarse por mi barbería, cada vez que visita El Palmar después de un torneo", destaca agradecido Víctor. "La gente suele venir por aquí a preguntarme si está por el pueblo porque saben que una de las primeras cosas que hace al volver es cortarse el pelo. Cuando viene a la barbería, saluda a los clientes, les pregunta cómo están y se pone a hablar con todo el mundo. Es uno más".

Víctor Manuel Martínez Marín, este lunes, posando con el autógrafo que tiene de Carlos Alcaraz en su barbería de El Palmar. Badía null

A pesar de que Víctor deja echadas las cortinas de la puerta y del escaparate, para evitar que trascienda que el tenista está en su local, en alguna ocasión se han agolpado "cincuenta personas" en la puerta, "esperando una hora para saludar a Carlitos y hacerse fotos". La cercanía que demuestra el crack mundial del tenis no es un hecho aislado, ya que además de acudir a una peluquería de barrio, a cortarse el pelo por 13 euros, como un adolescente más, también es habitual verle desayunando en la Confitería La Gloria de Andrés Mármol.

Tales gestos no tienen precio como campaña publicitaria para los pequeños negocios de El Palmar. "Para nosotros, es un orgullo que Carlos siga haciendo las mismas cosas y que vaya a los comercios de su pueblo como antes de ser el número 1 del tenis", remarca el dueño de Víctor Barber. "Suele pasear por el pueblo". "No es una persona creída ni prepotente".

- ¿En qué se traduce tener de cliente a Carlos Alcaraz?

- Víctor Martínez: A mí me ha ayudado mucho en la barbería. En varias ocasiones, Carlos Alcaraz ha compartido imágenes mías cortándole el pelo y luego vienen clientes nuevos. Ha venido mucha gente que ha visto su Instagram. La clientela se me ha multiplicado por dos o por tres.

Ahora tengo lista de espera. Cada semana le corto el pelo de 65 a 75 personas y tengo que echar horas extra de lunes a viernes. A veces salgo a las once y media de la noche. Hay gente que ha hecho carretera, desde Torrevieja o Archena, solo para que les haga el mismo corte de pelo de Carlitos.

- ¿Cómo es el corte de pelo del Top 3 de la ATP?

- Creo que Carlos está cambiando la estética tradicional del tenis. Es un deportista que se hace cortes arriesgados y juveniles. Ahora mismo, se hace un mid fade: un degradado muy apurado y se deja un mini tupétupé. Este año, solo ha cambiado una vez de corte de pelo, cuando se rapó para jugar en Argentina porque allí hacía mucho calor.

- ¿Cuál es el perfil del cliente que le pide hacerse el mismo corte de pelo que Carlos Alcaraz?

- Lo piden mucho de los 10 a los 17 años. Me dicen: 'Hazme el corte de Carlitos'.

Víctor, este lunes, repasándole su degradado a su ayudante en la barbería, José Francisco Nicolás, de 21 años. Badía null

Esta semana, la agenda de Víctor vuelve a estar hasta la bandera después de que haya circulado un vídeo suyo, por Instagram y X [antes Twitter], donde este barbero aparece caminando por las calles de Valencia, para adentrarse en el hotel en el que está alojado Carlos Alcaraz, con el objetivo de cortarle el pelo. Este 'servicio VIP' se produjo tan solo unas horas antes de que el tenista de El Palmar se enfrentara a Tomas Machac, dentro de uno de los partidos que España le ha ganado a la República Checa para clasificarse a la ansiada Final a 8 de la Copa Davis.

- ¿Carlos estaba nervioso antes del partido?

- Víctor: Estaba tranquilo. Tenía su altavoz en la habitación del hotel y le dije que pusiera música mientras le cortaba el pelo. Fue una experiencia porque coincidí con Juan Carlos Ferrero y luego Carlos me invitó a ver el partido de la Copa Davis que le ganó a la República Checa.

La jornada fue inolvidable para Víctor. "Ha sido la primera vez que salgo fuera de El Palmar a cortarle el pelo, pero no va a ser la última porque es una persona que no tiene tiempo, viaja mucho por las competiciones y yo lo hago encantado: para eso soy su barbero", reflexiona orgulloso este emprendedor, tras haberse desplazado a la ciudad del Turia, para atender a un cliente que le ha ayudado mucho a promocionar su negocio gracias a la fama que tiene el tenista.

- ¿Usted se considera peluquero o barbero?

- Víctor: Más barbero que peluquero porque mi negocio está destinado a hacer cortes de pelo a los hombres, por 13 euros, y a arreglarles la barba, por un precio de 5 a 8 euros. Aunque también atiendo a niños y en verano también hago algún tinte.

- ¿Cuál cree que es la clave para que Carlos Alcaraz le confíe su preciada cabellera?

- Yo le trato como a un cliente más. Creo que esa es una de las cosas que le gusta a la hora de venir aquí a cortarse el pelo conmigo. Yo le pregunto por sus viajes y a él le gusta mucho hablar de fútbol: del Real Madrid y de los partidos de la Selección Española. Creo que se siente relajado, puede soltarse y comportarse tal y como es Carlos.