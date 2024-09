El 'nuevo' Carlos Alcaraz deja atrás el tropiezo del US Open: "Estoy con muchas ganas y motivado"

La temporada ni mucho menos se ha terminado para Carlos Alcaraz todavía. La mala experiencia en el US Open, donde cayó en segunda ronda eliminado contra todo pronóstico por el neerlandés Van de Zandschulp, le dejó un mal sabor de boca del que ahora debe reponerse.

Mentalmente, el golpe de quedar apeado tan pronto de uno de los torneos más importantes del calendario, donde además consiguió el primer Grand Slam de su carrera deportiva, fue duro, pero ahora tiene una nueva oportunidad para reponerse. En el horizonte aparece la Copa Davis, donde Carlos Alcaraz jugará con España en la fase de grupos.

El tenista murciano compareció públicamente antes de que el torneo arranque, y desprendió buenas sensaciones de cara a lo que viene por delante: "Ahora mismo me siento bien, motivado para jugar la Davis en casa. Tengo muchas ganas de sentir el cariño de la gente, de vivir otra Copa Davis, ya que no he podido jugar muchas", comentó.

Carlos Alcaraz, en el US Open 2024 Reuters

Valencia verá el regreso de Carlos Alcaraz a las canchas, y puede contemplar el resurgir del tenista de El Palmar: "Mentalmente estoy con muchas ganas y motivado para seguir mejorando. Físicamente he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo para afrontar la Davis y lo que viene".

Estos últimos días han servido para que el subcampeón olímpico pueda desconectar y disfrutar con la familia y los amigos de planes de ocio. Estuvo viendo la Fórmula 1 en directo y ha podido descansar y hacer trabajo de recuperación para la recta final de la temporada.

"Ha sido una gira que esperaba hacerla mejor. No he conseguido jugar al nivel que me hubiera gustado, pero al final es muy complicado rendir al nivel que quieres todos los días y tienes que estar preparado para aceptar las cosas como vienen. Creo que me faltó preparación tras un verano muy intenso. Es una experiencia de la que aprender para el futuro", aseveró.

Llega la Copa Davis

Tras el US Open, la actividad en el calendario se centra en estos próximos días en la Copa Davis. España afronta la fase de grupos en Valencia en esta semana y vivirá jornadas intensas en las que se enfrentará a Francia, República Checa y Australia.

La primera eliminatoria tendrá lugar este mismo miércoles 11 de septiembre. España levantará el telón ante la República Checa, contra la que tendrá que jugar tres encuentros, dos de ellos individuales y uno más en la modalidad de dobles.

Siguiendo el mismo formato, y teniendo en cuenta que cada set cuenta en esta fase de grupos para la clasificación final, la 'Armada' se medirá el viernes a Francia en la segunda eliminatoria, mientras que cerrará su participación contra Australia el próximo domingo.

Carlos Alcaraz, en el paddock del GP de Italia de Fórmula 1 Reuters

España buscará una de las dos primeras posiciones de este grupo, ya que los dos primeros clasificados entrarán directamente en la final a ocho que tendrá lugar en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, entre el 19 y el 24 de noviembre.

Para estas fase de grupos, David Ferrer ha conformado un equipo de cinco tenistas que se pueden alternar de una eliminatoria a otra. Carlos Alcaraz encabeza la lista española, y también están convocados Pedro Martínez, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.