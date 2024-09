William Cárdenas, el torero que da voz a los venezolanos de Madrid: 'ZP es un colaboracionista'

En su etapa de novillero lo apodaron 'El Torbellino'. Lo atestigua el capote que maneja con soltura frente al Museo del Prado, durante la sesión de fotos posterior a la conversación mantenida con EL ESPAÑOL. William Cárdenas es abogado y diplomático, carreras que estudió en su Venezuela natal cuando abandonó el mundo del toro. Como diplomático, acumuló 20 años de experiencia en países como Perú, Ecuador, la Organización de Naciones Unidas, Bolivia, Caribe Oriental y España, donde el triunfo de Hugo Chávez le pilló como diplomático en la Embajada. Con el cese, prefirió quedarse. "Yo ya sabía, por informantes, lo que iba a pasar", narra a este periódico.

Desde hace más de 30 años reside en España, es el fundador y presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, del Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL)... y de la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT). Como abogado, es el impulsor de la causa contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, que todavía se dirime.

William Cárdenas nació en 1951 en San Cristóbal, una región occidental al noroeste de Venezuela, en el estado de Tachira. "Hace frontera con Colombia. Allí hay mucha afición taurina. En aquella época no había nada que tuviera que ver con los toros. Hasta mi abuela nos llevaba a los festejos. Por eso, el toro está grabado en nuestro corazón", detalla. A los diez años se mudaron a Caracas, y allí el gusanillo terminó de corroerle: empezó de maletilla. "Eran los años de Paco Camino, El Cordobés o Palomo Linares. Todos ellos venían a Venezuela, a las plazas de Caracas, Maracaibo, Maracay... y nuestra manera de aprender era asilvestrada: aprendíamos por imitación, porque no había escuelas taurinas".

Un jovencísimo William Cárdenas, como novillero. E.E.

Simultaneó los estudios con su afición. Obligado a sacarse el bachiller, cuando lo obtuvo su padre le dio permiso para viajar, ya como novillero, a España. Desembarcó en Barcelona, "que entonces era taurinísima", y toreó allí, en Valencia y en Madrid. Tuvo tres cogidas duras, pero no desistió. "Llegó un momento en el que me hacían falta recursos para tomar la alternativa, así que regresé a Venezuela desde Cádiz, en el barco 'Virginia Churruca'", recuerda con memoria prodigiosa. "Era mejor rentabilizar en Venezuela el dinero que había ganado en España".

Pese a que siempre quiso regresar, "decidí dejar los toros por un tiempo y estudiar, porque había vida después de aquello". Primero estudió Diplomacia, y la simultaneó, posteriormente, con Derecho. Su primer trabajo fue en la Chancillería venezolana dependiente del Ministerio de Interior. Con los años, regresó, ya como diplomático, a España, como representante "del último gobierno democrático de Venezuela, antes de que llegara Hugo Chávez". En 1999 el nuevo presidente cesó todos los cargos "y yo, que manejaba mucha información, decidí quedarme".

En España vivió los juicios por crímenes de lesa humanidad del régimen de Augusto Pinochet, en 1998. "En 2002, Chávez comete la masacre de El Silencio. Y en ella, hirieron a un ciudadano español, José Antonio Tamayo. La Xunta de Galicia lo trajo a Carballino, tetrapléjico. Murió a los dos meses. Y su madre me dio un poder y junto con otros abogados denunciamos aquella matanza ante la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad. Esa matanza ahora se investiga también en La Haya", indica.

Aquellas represiones masivas se repitieron. "La Audiencia Nacional la archivó, porque sostuvo que no podía juzgar a un jefe de Estado de un país con el que España mantenía relaciones democráticas. Y remitió el expediente al Tribunal Internacional de La Haya".

El diplomático y abogado, caminando por el Paseo del Prado. David Morales null

"En este tiempo, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", subraya, "ha habido dos fiscales que tenían, digamos, afinidad ideológica con el Régimen. Es una pena comentar esto cuando se habla de una Corte cuyo sentido de la justicia es universal, pero así ha sido durante 18 años, los mismos en los que hemos venido denunciándolo todo, aportando datos de manera continua. Ahora la investigación está en manos del fiscal británico Karim Khan, nombrado en 2021, quien la ha impulsado. En Venezuela, el día que se estudie todo lo que ha pasado, habrá que tomar medidas".

Controlar el poder judicial

La clave del éxito del régimen venezolano "es que se garantizaron la impunidad controlando en primer lugar el Poder Judicial". Como muestra, "el despido masivo de 20.000 trabajadores del sector petrolero, en 2003. Sin indemnización. Qué terrible. Fue un acto de persecución masivo que les salió muy bien: nadie les denunció. La impunidad es la reina del crimen".

Después vino el referéndum "alterado", en 2004, que preguntó si querían que continuara Hugo Chávez, "en el que el 60% dijo que no y el 40, sí. Invirtieron el resultado. Y luego, usaron las listas de votantes para perseguir a los disidentes. Los que votaron que sí, perdieron sus trabajos, los metían en la cárcel, los sometieron a torturas... ese marco de represión son crímenes de lesa humanidad, porque responden a una política de represión de Estado".

El siguiente paso fue "cuando Chávez se lanzó al narcotráfico. Lo primero que hizo fue expulsar a la DEA de Venezuela; luego, pactaron con los cárteles de la droga y le dio el control y el enriquecimiento a las fuerzas armadas, instaurando el 'Cártel de los Soles', en referencia a los soles que llevan de insignia en las charreteras militares", indica William Cárdenas. "Este es el legado que recibe Nicolás Maduro, que lo potencia en represión, crimen y corrupción. Es una dictadura militar. Y para tener a los militares contentos, les dio el control de la industria básica: minería, coltán, petróleo...".

William Cárdenas, durante su paseo con EL ESPAÑOL. David Morales null

"Destruyeron todo. La petrolera venezolana producía 3 millones de barriles diarios. Hoy, 300.000: el 10 por ciento en 25 años". Al escasear el petróleo, "Maduro pasó a controlar los alimentos y las medicinas. Solo se come con el Carné de la Patria. Si no lo tienes, no comes. Si no comes, enfermas. Y si enfermas, necesitan medicinas... a las que solo se accede con el Carné de la Patria. Esto, jurídicamente hablando, y según el Estatuto de Roma, es exterminio".

En Venezuela no ha habido una guerra, "pero se ha ido el 25% de su población: 8 millones de personas. Ha habido gente que ha caminado, para huir, de Caracas a Buenos Aires: eso es como ir de Madrid a Moscú. No hay en toda la historia de Hispanoamérica una tragedia como esta".

-¿A qué le teme Maduro?

-A la investigación por crímenes de lesa humanidad, dentro de esa investigación reabierta en 2021.

Eso, sostiene, "es a lo único que teme. La Corte Internacional ya ha dicho, el 1 de marzo de este año, que está actuando bajo el principio de jurisdicción complementaria, porque la justicia venezolana no funciona. El Tribunal de La Haya no va contra el que apretó el gatillo en un determinado momento: sino contra los que ordenaron esa criminalidad. En cualquier momento el fiscal puede imputar al régimen de Maduro, y es el momento que toda Venezuela está esperando.

Detalle de su capote en su etapa de novillero: le apodaban 'El Torbellino'. David Morales null

Sobre las elecciones venezolanas y la llegada de Edmundo González a España, William Cárdenas indica que a Maduro "le salió mal la jugada". El régimen no dejó votar a los venezolanos del exterior, "no computándose 3 millones de votos a favor de Edmundo González. Lo saben, porque todos esos votos son de gente que son la resistencia desde fuera. Con esos 3 millones de votos, sumados a los más de 7 millones que votaron por Edmundo... habrían sido 10 millones".

Validado el resultado alterado por el Consejo Nacional Electoral, "ha ocurrido una cosa, que es que Nicolás Maduro se ha incriminado: porque dio una orden verbal de que si no gobernaba iba a haber un baño de sangre y lo ha cumplido. Eso lo ha recabado el Fiscal de la Corte Penal Internacional".

La estrategia

¿Es un fracaso la salida de Edmundo González? "Logró salir y ya su vida no corre peligro. Lo habrían encarcelado, y un hombre de su edad no soportaría las torturas. Su salida es una estrategia de María Corina a largo plazo. Porque el problema del régimen de Maduro es María Corina, y lo tienen dentro. Vive en la clandestinidad, está protegida por su equipo... la gente la adora. Maduro no se atreve a detenerla, porque la reacción popular sería imprevisible. Sería el fin del régimen".

Cárdenas, con su capote frente al Museo del Prado. David Morales null

En cuanto a Edmundo, "va a responder aquí, en España, a esa estrategia, que va más allá de la fecha de la toma de posesión. Es una estrategia a largo plazo. Hará gestiones ante la Unión Europea. Más que reconocimiento como jefe de Estado, lo que busca Edmundo es respaldo. En Venezuela, como en Ucrania, se libra una guerra: pero en lugar de armas, hay votos. Es una guerra desigual, pero moralmente ejemplar y su valor es extraordinario".

Desde su llegada a Madrid, pocos han visto a Edmundo González. "Su contacto ha estado limitado hasta que no se reuniera con Pedro Sánchez, que ha estado de viaje en China. Con su hija Carolina sí que he estado".

-Con respecto a las acusaciones de Venezuela contra el Gobierno español de conspirar para derrocar a Maduro, CNI de por medio... ¿Lo cree, o es una maniobra más?

-Es una maniobra descarada del régimen venezolano.

Cárdenas abunda en que el régimen "hizo lo mismo con el presidente José Maria Aznar en su momento, al que se calificaba de golpista, o de Chávez con el presidente Alvaro Uribe de Colombia, cuyas empresas amenazaba, asesorado por el G-2 cubano. Lo que resulta incomprensible es que un estado de la UE se deje chantajear por una organizacion criminal como la que dirige Nicolás Maduro".

La residencia temporal

William Cárdenas es también impulsor, en 2018, de la medida que logró que cada venezolano que llega a España se acoja a una residencia temporal por razones humanitarias. Lo hizo a través de una de las asociaciones que fundó en 2004: la Asociación Venezolana de Desplazados. "Con cada pico de violencia allí, llegaban aquí por oleadas. Y quedaban en una situación en la que no podían trabajar, no podían producir, estaban en una balsa de ilegalidad". En 2018 presentaron la iniciativa y cientos de miles de firmas en el Ministerio de Interior y ante el defensor del Pueblo. La moción de censura lo paralizó.

Ya con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "llegó al Congreso en forma de Proposición No de Ley, presentada por el Partido Popular. Con la votación pasó lo mismo que con la de Edmundo: la apoyaron los mismos que ahora, aunque estaba también Ciudadanos. Salió adelante por 176 votos a favor, y posteriormente también recibió el apoyo del Senado".

Se aprobó en 2018... y no se aplicó hasta marzo de 2019. "Tuve que escribirle una carta a Pedro Sánchez, con la firma de 170 asociaciones. Su respuesta fue, digamos, irónica. Ni se pronunció ni hizo referencia. No hizo caso de lo que le estaba planteando". Así que inició gestiones "que no puedo desvelar... y que dieron su fruto".

-¿Ve tibieza en el Gobierno español?

-Con Zapatero lo tenemos claro, con sus innumerables viajes y su actitud, siempre inclinado a defender a esa organización criminal. Lo consideramos un colaboracionista.

Un colaborador "como esos chicos de Podemos, como Monedero. Su complicidad es manifiesta. Zapatero, hasta cuando fue presidente, cuando construyó las fragatas en Navantia. Ahora viene siendo un valedor de Maduro".

Indignado, se dirige a él directamente. "Tú has sido jefe de Estado. Tú sabes qué está pasando y que no es justo que te pongas al lado de un criminal narcotraficante. Luego acusan a otros por una foto de hace 30 años con un narco, pero él se reúne innumerables veces con el jefe del Cártel de Los Soles".