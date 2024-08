Ángel García, el asturiano que ha recibido los 12.000 € de sueldo de Alvise Pérez: "Me viene de escándalo"

Ángel García Fernández, vecino de Gijón radicado en Oviedo, es el ciudadano que ha ganado el sorteo del sueldo de Alvise Pérez. El polémico eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) aseguró hace meses que si sacaba algún escaño en el Parlamento Europeo donaría todos los ingresos percibidos por las instituciones comunitarias a alguno de sus seguidores.

A través de una videollamada, el político ultraderechista anunció a altas horas de la noche la buena noticia a García, quien no daba crédito de su suerte. Para dar cuenta del momento, Alvise grabó el momento y lo colgó en sus redes sociales. "Estamos llamando a Ángel. Espero que no te hayamos pillado dormido o trabajando", le dice el político. "Estaba en el ordenador con cosas del curro", le responde el asturiano.

"Tenemos ahora mismo a todos los sanchistas diciendo que esto es falso", polemiza Alvise en su monólogo frente al rostro sonriente del ganador. "De entrada, felicidades, porque te has llevado más de 8.000 pavos. Felicidades de corazón. Hemos publicado tus redes sociales para que la gente vea quien eres. En menos de 48 horas realicemos la transferencia. Ahí te pediremos tu confirmación pública. ¿Eres afiliado al PSOE?", le pregunta el populista. "No, no, no", responde el otro a través del teléfono.

Realizado el sorteo del sueldo íntegro (12.000€, más de 8.000€ netos) que recibo mensualmente como eurodiputado.



Las cosas no se dicen; se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. #SeAcabóLaFiesta pic.twitter.com/oQYp7jqYyf — Alvise Pérez (@Alvise_oficial_) August 25, 2024

"Oye, que no pasaría nada si lo fueras, porque aquí le podría haber caído a Irene Montero. Simplemente te llamamos para felicitarte", continúa Alvise Pérez, que le pregunta al vencedor en qué tiene intención de invertir el dinero, que son 12.000 € –más de 8.000 € netos–, a los que hay que restar los impuestos correspondientes de su comunidad autónoma.

Ángel García asegura que utilizará ese dinero para arreglar el embrague del coche, que se le había estropeado "hace tres días", por lo que haber salido vencedor del sorteo le "viene de escándalo".

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL en junio, tanto Alvise Pérez como los otros 60 eurodiputados españoles tienen derecho a un salario base, más dietas, gastos de viaje, gastos médicos e indemnización. En el caso del eurodiputado de SALF, percibió 8.089 euros brutos mensuales en agosto y 4.044 en julio, que suman un total de 12.131€.