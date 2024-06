Catamos a ciegas gazpachos de marca blanca y marca propia: cuál es el peor del súper

Ahora que llega el verano, no hay nadie que no tenga una botella de gazpacho en su nevera. Se trata casi a ciencia cierta de la comida típica por excelencia en época de calor. Y es normal, se trata de una opción fácil, fresquita y, lo más importante, barata. En la mayoría de los casos.

Sus ingredientes son muy simples: tomate, pimiento, cebolla, ajo, pepino, sal, vinagre y aceite de oliva. Pero todos mezclados en su justa medida se convierten en el que es sin duda un plato estrella dentro de la gastronomía española.

Ahora está al alcance de los más y los menos cocinillas, ya que ni siquiera tienes que hacerlo casero para probar un buen gazpacho. La mayoría de supermercados ofrecen una gran variedad de marcas y estilos para todo tipo de paladares.

Pero si no sabes cuál elegir, y en tu cabeza solo resuena la pregunta '¿Cuál será mejor? ¿Merece la pena el más caro o recurro a la marca blanca?', puedes estar tranquilo. EL ESPAÑOL ha comprado nueve gazpachos de distintas marcas y los ha probado en una cata a ciegas para resolver esa duda por ti.

García Millán, el ganador

Siento decepcionarte si en primera posición esperabas una gran revelación dentro de la marca propia de algún supermercado, pero tengo que decirte que en esta ocasión las grandes marcas se imponen sobre el resto.

En el top 1, después de catarlo hasta en tres ocasiones para asegurarme, tenemos el gazpacho receta mediterránea de la marca García Millán. No sé si será por ser una marca especializada en este tipo de productos, pero sin duda se convierte en el claro ganador de esta cata. Muy por encima del segundo.

Gazpacho de la marca García Millán, receta mediterránea. Laura Mateo

Su textura es ligera, y su color rojo potente. Tiene un sabor muy intenso a tomate, con un toque de cebolla que se hace notar en el paladar. Estos motivos son los que lo han hecho erigirse como mi favorito. No se trata del más barato ni mucho menos, pero tampoco del más caro.

Su precio es de 3,75 euros el litro, y está elaborado a partir de tomate, pimiento, agua, pepino, aceite de oliva virgen extra (2,6%), cebolla, ajo, sal, vinagre y zumo de limón. Ese toque cítrico se hace notar, pero no lo convierte en nada ácido. En definitiva, un 10 de 10.

Alvalle, otro clásico en el 'top'

Alvalle sea posiblemente la marca de gazpachos por excelencia. Su receta tradicional es de las más vendidas y, a pesar de su precio, puedo entender por qué. Igual de ligero que el primero, pero quizás un poco más aguado.

Un sabor mucho más suave hace que esté en segunda posición, aunque jamás podré decir que está malo. La sorpresa de García Millán me ha hecho relegarlo a una nota mucho más baja, aunque aún así no baja del notable.

Gazpacho original de la marca Alvalle. Laura Mateo

¿La parte más negativa del producto? Quizás sea su precio. 3,99 euros el litro. Lo que le convierte en el segundo gazpacho más caro de la cata de hoy. Si te quieres dar un caprichito, esta sería una buena opción. Aunque te sigo recomendando el primero. Y por 25 céntimos menos.

Sus ingredientes, al igual que los de su competidor, son un 94% de hortalizas frescas (tomate, pimiento rojo, pepino, cebolla), aceite de oliva virgen extra (2,2%), vinagre de vino, sal marina, ajo, zumo de limón.

Lidl, el rey de los 'súper'

La OCU lo ha elegido en varias ocasiones como el mejor gazpacho de marca blanca. Y no me extraña. Por tan solo 1,65 euros el litro tienes un gazpacho riquísimo. Para los bolsillos más ajustados no hay una opción mejor que la que ofrece Lidl.

Aunque de sabor es más suave que los dos anteriores, sus ingredientes no hacen justicia al precio. Tiene un porcentaje mayor de hortalizas, que llega al 95%, al igual que de aceite de oliva virgen extra, con un 2,6%.

Gazpacho tradicional de la marca blanca del supermercado Lidl. Laura Mateo

Aunque no es primero en el ránking, una tercera posición para la marca 'Chef Select' es más que justa. Aunque, sin duda, de los de marca blanca está en el top 1 asegurado.

Cuarto puesto para 'realfooding'

Si sigues a Carlos Ríos, seguro que ya has probado este gazpacho. El creador del movimiento realfooding fue también el fundador de la marca de productos elaborados al 100% con comida real.

Puede que sea este el motivo de su precio, a pesar de que los ingredientes de un gazpacho siempre lo hayan sido. Nada más y nada menos que 4,09 euros el litro, el más caro de la cata. ¿Su sabor? A un buen gazpacho, pero sinceramente, nada del otro mundo.

Gazpacho de la marca Realfooding. Laura Mateo

Se lleva el cuarto puesto solo porque el resto eran peores, pero sin duda es una opción que no volvería a elegir. Ya no solo por lo que cuesta, sino porque, a pesar de lo que ellos abanderan como un gazpacho de calidad superior al resto por la naturalidad de sus ingredientes, no es ni siquiera el que más porcentaje de hortalizas presenta.

Tiene un 80% de tomate, pepino, pimiento y ajo, pero su segundo ingrediente es el agua. Eso sí, tiene un buen porcentaje de aceite de oliva virgen extra, un 4,7%.

Hacendado puede mejorar

Mercadona no solo ofrece uno, sino que ofrece dos gazpachos de marca propia. Hacendado apuesta por un gazpacho tradicional y por otro al que califican 'fresco'.

No están malos, pero pueden mejorar. Si bien es cierto que la diferencia entre ambos no es muy notable, el fresco es mucho más gustoso en cuanto a sabor y textura, con una potente nota de aceite de oliva.

Se quedan quintos y aprueban. No puedo suspenderlos cuando además se trata de los productos que más porcentajes de hortalizas contiene: 96%. Y el fresco cuenta con 7% de aceite de oliva virgen extra. El que más de la cata.

El balance es positivo, pero sé que Hacendado lo puede hacer mejor.

Gazpacho tradicional de Mercadona. Laura Mateo

Gazpacho 'fresco' de Hacendado. Laura Mateo

Lo de Carrefour

No lo pongo el último porque los gazpachos que restan de la lista son peores. Pero no es un gazpacho, es dinero perdido. 1,70 por el litro, lo que no lo convierte ni siquiera en el más barato, que es lo que debería ser para lo que ofrece.

Beberlo ha sido hasta complicado. Parecía agua con colorante y sabor pepino. Además, a pesar de ser ligero, contenía algunos trozos que lo han convertido hasta en desagradable.

Honestamente, nada más que decir, salvo que mejor ahórratelo.

Gazpacho de la marca blanca de Carrefour. Laura Mateo

Penúltimo puesto para Chicote

Quizás en este no estoy siendo demasiado objetiva. Si eres fan del pimiento, seguramente te encantará. Si eres como yo y no te gusta en exceso, lo odiarás. Alberto Chicote se ha unido a la marca Nature Tap Tap para seguir en su línea de hacer purés.

Más que un gazpacho, parece una crema donde los pimientos opacan el sabor de todo lo demás. No sabe a gazpacho, no tiene ese toque de vinagre característico, ni siquiera sabor a tomate. Pimiento, pimiento y pimiento. Y por el módico precio de 3,69 euros el litro.

Eso sí, venía con picatostes, punto positivo.

Alberto Chicote en colaboración con la marca Nature Tap Tap. Laura Mateo

Don Simón cae el último

Don Simón, a pesar de ser una marca reconocida, no ha acertado con su gazpacho. Acidísimo. Malísimo. Poco más puedo decir.

Si bien no he probado el resto de gazpachos que ofrece la marca, el tradicional no le hace justicia a su nombre. Tampoco a su precio. 2,99 euros el litro.