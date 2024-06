El vídeo de la quedada de menores en Valencia para zurrarse en la calle con navajas y bates de béisbol

El objetivo de la quedada era zurrarse a tumba abierta. Ahora falta determinar el motivo y la Brigada Provincial de Información de Valencia ha abierto una investigación, para esclarecer si detrás de esta convocatoria a la que asistieron "una treintena" de adolescentes, se encuentra el ADN de alguna banda o de algún grupo de ideología ultra, ya que fuentes de la Policía Nacional confirman a EL ESPAÑOL que entre los asistentes "sobre todo había latinos" y se les incautó un arsenal.

El punto de encuentro para la pelea multitudinaria era la parada de Metro de Jesús de la capital del Turia, a las 19 horas de este martes. Pero la sangre no llegó al río porque cuando empezaron a llegar los adolescentes a la calle Mora de Rubielos, esa concentración tan numerosa de jóvenes llamó la atención de unos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que estaban por la zona, los cuales optaron por cachear a los chavales a los que incautaron navajas, bates de béisbol, varas metálicas...

"El grupo de jóvenes mostró una actitud huidiza ante la presencia policial y se les cacheó por seguridad", tal y como confirma un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. "Parece ser que quedaron para retarse o para pegarse". Tras ser identificados se les intervinieron "diversos objetos contundentes" y se dispersó el grupo de adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.

La quedada de adolescentes para zurrarse que fue abortada por la Policía Nacional en Valencia.

Dos horas después, a las nueve de la noche de ese martes, la sala del 091 comenzó a recibir llamadas de residentes del Barrio de Malilla alertando de una gran concentración de adolescentes, provistos de armas blancas y objetos contundentes. "Los vecinos que llamaban informaban de la presencia de un grupo de jóvenes en un parque, los cuales mostraban una conducta violenta, agresiva y amenazante", según detalla el citado portavoz de la Jefatura Superior de Policía.

De hecho, este diario ha accedido a un vídeo que obra en poder de las Fuerzas de Seguridad y que pone de manifiesto la amenaza para la seguridad ciudadana que generaba esta quedada de jóvenes para los residentes del Barrio de Malilla. Todo ello, sin olvidar el riesgo que entrañaba esa convocatoria para la integridad física de los propios asistentes, la gran mayoría, jóvenes de origen latino, seguidos de magrebíes y algunos chicos de etnia gitana, según precisan otras fuentes de la Policía Nacional.

De modo que la barriada fue tomada por varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. "Ni en Neftlix", comentaba una vecina, sin dar crédito a la intervención policial que estaba presenciando para atajar una pelea multitudinaria entre treinta y cincuenta chicos, de 14 a 18 años, algunos de los cuales seguían retándose e insultándose sin importarles lo más mínimo el fuerte despliegue de agentes. "Madre mía".

Prueba de ello es que uno de los detenidos, a pecho descubierto, se puso a golpear el interior de un zeta después de ser detenido. "En el momento de separar a ambas partes, uno de los integrantes del grupo agresor, propinó patadas y golpes a dos policías, siendo detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad", tal y como confirma un portavoz de la Jefatura Superior de Policía en Valencia.

Los adolescentes que estaban en el Barrio de Malilla eran los mismos a los que dos horas antes se había identificado en la parada de Metro de Jesús. Por lo que se sospecha que volvieron a citarse en ese punto de la capital del Turia, a través de redes sociales, para poder llevar a la práctica la convocatoria inicial: protagonizar una batalla campal.

"Una multitud de jóvenes de idénticas características que los anteriores, estaban persiguiendo con palos y objetos peligrosos a otro grupo de menores con intención de agredirles. Tras diversas batidas fueron localizados, siendo incautados otros objetos peligrosos, como barras de hierro o palos de madera, con los que habrían intimidado y amenazado a las víctimas". La Policía Nacional arrestó a 12 miembros del grupo agresor, de los cuales 11 eran menores de edad, de entre 14 y 17 años, como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos.

El arsenal de navajas, cuchillos, bates de béisbol y varas metálicas que la Policía Nacional intervino a los menores.

Entre el armamento intervenido destacan cuchillos de cocina de grandes dimensiones, pinchos y navajas de tipo táctico, con hojas de un grosor destacado, las cuales pueden llegar a causar graves desgarros musculares o heridas inciso-contusas en órganos vitales. Estos detalles no han pasado inadvertidos para la Brigada Provincial de Información de Valencia que ha abierto una investigación, para esclarecer si los asistentes a esta convocatoria pertenecen a alguna banda juvenil o a grupos radicales.

De momento, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía confirma que había dos grupos diferenciados de jóvenes: "Unos eran los agresores y otros las víctimas". La investigación deberá esclarecer si había alguna motivación ideológica o territorial, tras la quedada para esta pelea multitudinaria que ha generado alarma vecinal, ante la posibilidad de que existan por la zona bandas del tipo: Latin King, Trinitarios o Ñetas.

"Eso aquí no existe, al menos, no con peso ni organización", según asegura otra fuente de la Policía Nacional. No obstante, esta fuente aclara que la convocatoria de este martes si se considera que ha sido lanzada por un grupo. "Ellos sí se consideran bandas, pero no es ninguna banda concreta, muchos son menores, y no son Latin King ni nada de eso, de momento, esas bandas no tienen peso en Valencia, son chavales flipados, que no quita que sean peligrosos, pero no son bandas organizadas".