Paco y los otros 14 agentes de la Guardia Civil que hablan alemán y velan por la seguridad en la Euro

Paco no está acostumbrado a que le reconozcan por la calle. Guardia Civil desde hace años, esta semana es la primera vez que un extraño le pide una foto. Eso ya puede resultar raro, pero si a eso le sumamos que ha sido en Alemania, durante el transcurso de la Eurocopa 2024, aún más.

El agente de la Benemérita se ha hecho famoso sin esperarlo. La Guardia Civil subió a sus redes sociales un vídeo donde Paco salía hablando en alemán con un agente de la Bundespolizei alemana (el cuerpo policial nacional). "Es curioso. Lo que parecía un vídeo grabado de forma natural con el compañero de la BundesPolizei de Berlín se ha convertido en algo fuera de lo normal", reconoce.

Supo que se había ido de las manos cuando el vídeo le llegó a su móvil. "La familia y los amigos me lo fueron pasando y fue cogiendo auge. Y hoy, varios aficionados que llegaban me han reconocido incluso y me han pedido una foto. El precio de la fama", cuenta Paco entre risas a EL ESPAÑOL.

El agente aprendió alemán hace años. "Desde pequeño siempre he sentido atracción por este país y por eso lo hice", reconoce. En la escuela de idiomas consiguió hablar alemán de manera fluida. Luego, se fue de Erasmus y abandonó los estudios reglados. Sin embargo, eso no le impidió seguir formándose: "Lo intento mantener estudiando y leyendo libros de alemán, entre otras".

Pero Paco no solo habla alemán. Además, también tiene nociones de inglés y habla francés y valenciano.

Para él, estar en Alemania es "un placer". Está conociendo nuevas ciudades con el operativo policial, que no es el primero que realiza en territorio germano con la Guardia Civil. "En Düsseldorf en 2010 me estrené, en Dortmund estuve el año pasado un par de semanas y la primera vez que estoy con la Bundespolizei es ahora", reconoce.

Explica que en Düsseldorf estuvo en "unas jornadas de tráfico, de intercambio de información de procedimientos, para ver cómo trabajan los policías de tráfico. La anterior sí que fueron patrullas mixtas, que estuvimos con la Landespolizei (policía regional) de Renania del Norte en Westfalia, que estuvimos patrullando las calles con ellos. Aquí cada policía tiene sus competencias y, ahora, en esta última estamos apoyando a la Bundespolizei que se encarga de puertos, aeropuertos, estaciones de tren, de metro y demás".

Lo que más ha llamado la atención de Paco son los largos trayectos que tienen que realizar en autobús. También, el recibiemiento que les han dado. "Se sienten como en casa. Estuve hablando con unos aficionados zaragozanos, chicos estudiantes, y les da la sensación de estar en casa: tu policía, la que te habla en tu idioma y la que te va a ayudar... Es lo que nos hace llegar la gente. Sorprendido, no me había pasado nunca".

El contingente de la Guardia Civil irá a todas las ciudades donde juegue España. En total, son 15 los agentes que forman este grupo operativo que presta apoyo a la Bundespolizei. Al frente de todos ellos está el teniente José Antonio.

Ahora mismo, los guardias civiles se encuentran hospedados cerca de Gelsenkirchen, donde España tratará de derrotar a Italia, a partir de las 21 horas de este jueves, en busca del liderato del grupo B.

El teniente José Antonio, al frente del contingente de la Benemérita, apunta a EL ESPAÑOL que prestan sus servicios en las ciudades donde se espera "más afluencia de españoles". El motivo es sencillo: "Nuestra misión principal es apoyar a los españoles que vienen a las ciudades donde hay partido de la Selección".

Al igual que a Paco, al resto de compañeros les ha llamado la atención la buena acogida de los españoles al cuerpo. "Yo estuve presente en los aledaños del estadio de Berlín y me esperaba un buen recibimiento, pero no tanto como en los vídeos que ha subido la Guardia Civil en sus redes sociales oficiales. La gente cantando el himno, diciendo viva la Guardia Civil...", cuenta José Antonio.

El dispositivo policial ha sido creado por la Bundespolizei. Fueron ellos quienes pidieron apoyo hace un año a la Benemérita. La idea era "prestar con ellos un servicio de patrullas mixtas. Ahí la Guardia Civil tiene bastante experiencia, tanto saliendo fuera como recibiendo gente. Sobre todo, en el Camino de Santiago o en las zonas costeras de España".

Para eso, se pidió un perfil de agente determinado. "Pedimos que la gente pues supiera alemán, como Paco, que es extraordinario. La mayoría lo maneja perfectamente. Luego, algún otro idioma, como el inglés o el francés, y experiencia en patrullas mixtas —que básicamente es patrullar con policías de distintos países—. Además, pedimos que cumpliesen funciones de seguridad ciudadana y de fronteras", apunta el teniente.

José Antonio recuerda que esto último es fundamental. "Porque estamos desplegados en aeropuertos y estaciones de tren mayoritariamente. Nosotros, entre otras funciones, tenemos que apoyar lingüísticamente a la Bundespolizei, facilitar el idioma y facilitar el trámite de gestiones de los aficionados (que hayan perdido un DNI, un problema en el estadio...), para que se sientan seguros a la hora de trasladárselo a la Bundespolizie".

Por el momento, el agente de la Beneméritca destaca "el esfuerzo que ha hecho España para traer a estos guardias civiles. Estamos todos contentísimos de estar aquí. Y los compañeros de la Bundespolizie, como siempre, excepcionales en el trato y en cómo han organizado todo el dispositivo de seguridad de los distintos partidos de fútbol".

El mayor problema al que se enfrenta el dispositivo policial, al menos hasta el momento, es el fenómeno ultra, que ha provocado varias peleas. Sin embargo, con España no hay problema. José Antonio explica: "Nuestro ambiente es muy familiar y de grupos de amigos. No hay hinchadas ultras ni nada por el estilo siguiendo a España. A lo mejor en algún partido se nos cruza algún equipo que tenga una hinchada más complicada, pero de momento un ambiente familiar, sin peleas ni previsiones de que vayan a darse".

El contingente es fijo y cerrado. Llevan en Alemania desde el pasado 8 de junio. Antes de eso, recibieron formación en Logroño, "en el Centro de Operaciones Especiales de la Guardia Civil", recalca José Antonio. "Recibimos formación para saber defendernos de las amenazas típicas en eventos deportivos, como puede ser un ataque con cuchillo o una primera defensa, primeros auxilios, defensa de ataques inesperados... También se hizo una formación en Barajas para poder prestar servicios en aeropuertos", apunta.

Siete días antes del comienzo de la Eurocopa aterrizaron en territorio germano. "Nos dieron una formación de ambientación legal, para las pequeñas diferencias que tenemos ambos países. Tenemos actuaciones parecidas los dos países, pero hay ciertos detalles que se nos escapan", destaca José Antonio.

El teniente señala que "aquí, por ejemplo, se toman muy en serio el tema de la simbología prohibida. Nos hicieron hincapié en ciertas simbologías que no se pueden permitir en estadios y en zonas públicas".

La formación también se centró en la defensa de posibles ataques terroristas o ataques cuerpo a cuerpo. Nos mostraron su forma de trabajar del 8 a 14 de junio", afirma.

A partir de entonces, los guardias civiles comenzaron a patrullar con los miembros del Bundespolizei por las zonas donde juega la Selección. "En Berlín primero, ahora cerca de Gelserkirchen y luego nos desplazamos cercano a Düsseldorf. Y, si sigue ganando España, nos iremos con ellos", dice José Antonio.

El teniente de la Guardia Civil tiene claro el objetivo: "Nuestra idea es irnos de aquí el 14 de julio, que es cuando se juega la final en Berlín".