'El Canelita' apuñaló al 'Pollo' por la agresión en grupo a su prima menor de edad en Lorca: el vídeo

Dos chicas se aproximan a otra en un parque de Lorca y una de ellas le propina un bofetón en el rostro. A continuación, la joven que ha recibido esa bofetada es rodeada por más jóvenes y otra de ellas le tira con violencia de su melena hasta lanzarla contra el suelo. La víctima hinca sus rodillas, para evitar que su cara acabe mordiendo el polvo, pero cuando se levanta, la chica que le acaba de arrancar un mechón de pelo, gesticula como una púgil de boxeo y le propina un gancho de derechas sin mostrar piedad.

Esta agresión en grupo, protagonizada por chicas que son menores de edad, se graba y se difunde por Instagram y TikTok, con un cuidado montaje que incluye replays de la paliza, una canción de El Barrio como banda sonora, y comentarios jocosos del tipo: "Esa ha picado".

Este terrible episodio prendió la mecha de un desencuentro entre dos familias que se remonta al 16 de marzo de 2023 y cuyo último coletazo se produjo el 25 de mayo de 2024, cuando un primo de la chica apaleada, conocido como 'El Canelita', cosió a puñaladas a Francisco Javier, alias 'El Pollo': un presunto "machaca" del clan al que pertenecen las agresoras del vídeo al que ha accedido EL ESPAÑOL.

El guion y los alias de los protagonistas de esta triste historia recuerdan al género de cine quinqui y ponen de manifiesto la necesidad de que los juzgados de la Región de Murcia, resuelvan los procesos penales que marcan el desencuentro existente entre estas familias desde el 16 de marzo de 2023. Aquel día, una menor de edad, de 14 años, cogió un autobús con una amiga para desplazarse desde Águilas a Lorca para ir a Las Alamedas: uno de los pulmones verdes de la Ciudad del Sol.

Cuando la pareja de amigas se encontraba en el parque, de repente, fueron rodeadas por una decena de adolescentes que les insultaron, antes de que un par de jóvenes le pegasen a la chica de 14 años, tal y como expone la propia víctima a la Guardia Civil tras sufrir esta agresión en grupo.

Un grupo de menores pegando a una chica, de 14 años, en un parque de Lorca.

La víctima aporta en su denuncia los vídeos de la agresión que sufrió. También relata las amenazas que recibió por parte de las menores de edad que le habían pegado y que son familia de un conocido clan. Así lo afirma la joven, de 14 años, en su declaración a la que ha accedido este diario: "Una vez en el bus de vuelta a Águilas, han llamado a mi amiga por teléfono con un número oculto, para decirle: 'Cuidado con lo que hacéis, si denunciáis vais a tener a problemas'. 'Como hagáis cosas, yo subo a verte'".

La menor remarca que lleva un tiempo soportando el acoso de esta pandilla de chicas, algunas de las cuales forman parte de un clan popular porque ciertos miembros venden sustancias. "Nuestros grupos de amigas ya habían tenido problemas antes y he recibido amenazas: 'Cuando vengáis no vais a salir vivas'. 'Os pensáis que este pueblo es vuestro'".

La presión sobre esta adolescente fue a más durante los meses posteriores, debido a que la menor de 14 años no se plegó a esas amenazas y denunció la paliza que recibió en grupo en el parque de Lorca. De hecho, su madre volvió a presentar otra denuncia ante la Guardia Civil, el 7 de noviembre de 2023, para alertar de que el supuesto acoso ya afectaba a varios miembros de su familia y el tono era peligroso contra su integridad física.

La mujer lo recapitula todo con crudeza: "A primeros de marzo, denuncié a Ana [nombre falso] y a su grupo de amigas. Desde entonces, esas niñas no cesan de amenazar a mi hija por redes sociales. En el día de ayer, dos coches ocupados por familiares de Ana iban buscando a mi hija, se encontraron con mi hermano. Le preguntaron por ella y le dijeron que la iban a matar y a violar. Mi hermano, al ver que esas personas llevaban una pistola, salió corriendo mientras le amenazaban de muerte".

Un guardia civil tomando declaración para tramitar una denuncia en una imagen de archivo.

La mujer subraya que su hija recibe llamadas intimidatorias de diferentes teléfonos y desde las redes sociales, tanto de la madre como de los hermanos de una de las agresoras del parque de Lorca que también es menor de edad. El clan le ha llegado a advertir de que será agredida sexualmente y la joven, de 14 años, ha dejado de ir a clase por miedo.

"Los hermanos de Ana [nombre falso], a través de las redes sociales, le dicen a mi hija que cuando la pillen se la tiene que chupar a los dos". "A mi hermano le dicen que lo van a matar tanto a él como a mi hija y cuando la pillen la van a violar y la van a tirar al mar". "A raíz de todo esto, mi hija no puede ir al instituto, está escondida en una casa de campo […]".

El hermano de esta mujer también denuncia a la Guardia Civil el episodio violento en el que le abordaron los ocupantes de un Porsche y un BMW, para preguntarle por el paradero de su sobrina después de enseñarle un arma de fuego. La secuencia con tintes mafiosos transcurre en la playa de la Colonia de Águilas y el afectado lo relata en un cuartel de la Benemérita, el 6 de noviembre, formalizando la tercera denuncia que evidencia el peligroso desencuentro que mantienen ambas familias:

"He visto cómo Pedro José se ha sacado una pistola del pantalón, motivo por el que he empezado a correr. Pedro José, al verme correr, se ha burlado de mí, diciéndome: '¡Cómo corres Maricón!' 'Ahora corres. Te tengo que matar a ti y a tu sobrina'. En ese momento, tanto Pedro como unas ocho personas se han puesto a perseguirme, sin lograr cogerme".

No está claro el origen del enfrentamiento entre las dos pandillas de chicas de las que forman parte la víctima, de 14 años, y las autoras de la agresión en grupo que se inmortalizó en vídeo: puede ser por un chico, por acoso, por una desavenencia anterior entre miembros de ambos clanes...

Lo único que está claro es que la violencia va in crescendo entre ambos clanes y se trata de familias extensas que se mueven por Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras, localidad esta última donde se ha producido el salvaje apuñalamiento de 'El Canelita' a 'El Pollo': un hombre de 37 años que ingresó en el Hospital Rafael Méndez, con cortes de 2 a 15 centímetros de longitud, por el cráneo, la cara, el tórax y el brazo izquierdo.

La casa okupa de Puerto Lumbreras donde la Policía Local sostiene que se consumen drogas.

Todo ocurrió la tarde del sábado 25 de mayo, en una calle de la localidad lumbrerense donde se ubica una casa okupa que se utiliza para consumir drogas y trapichear. 'El Canelita' es primo de la chica, de 14 años, que fue apaleada en el parque de Lorca y también es sobrino del tío al que amenazaron con una pistola en una playa de Águilas. Nada más producirse el ataque, a las 17.24 horas del sábado, este menor de 16 años, ya estaba en la diana de la investigación porque Francisco Javier -alias 'El Pollo'- acudió a su domicilio a pedir ayuda a su familia porque iba desangrándose mientras afirmaba que le había apuñalado 'El Canelita'.

Tales afirmaciones vienen recogidas en el atestado que elaboró la patrulla de la Policía Local de Puerto Lumbreras que se desplazó hasta la vivienda del 'Pollo', "consumidor de cocaína ocasional y cannabis a diario", justo después de ser apuñalado con una navaja automática de grandes dimensiones: "Ante la presencia policial, Francisco balbucea en repetidas ocasiones: 'Ha sido 'El Canelita', 'Ha sido 'El Canelita', 'Ha ido a matarme'…".

EL ESPAÑOL también ha accedido al informe de la investigación de la Policía Judicial donde se subraya que tras la agresión, localizaron restos de sangre del 'Canelita' en el narcopiso okupa, debido a que se hizo una herida en la mano durante el ataque: "Este lugar, según información aportada por la Policía Local de Puerto Lumbreras, se trataría de un piso utilizado para el consumo y el menudeo de droga y estaría siendo custodiado por el autor, el menor Canelita". "El propio candado muestra manchas de sangre que habría dejado el autor a la hora de manipularlo para abrir".

"Como principal línea de investigación se realizan gestiones para conocer el paradero y localización del presunto autor, realizando un estudio en redes sociales y del entorno familiar del referido, con el objetivo de obtener alguna información que ayude a su localización. Fruto de esas gestiones se tiene conocimiento de que el presunto autor, pudiera encontrarse en Águilas, ya que tiene familia en esa localidad".

El círculo de disputas entre familias se cerraba porque 'El Canelita' estaba escondido en la casa de su tío: el mismo hombre que en noviembre de 2023 había denunciado que los miembros del otro clan le amenazaron con una 'pipa', para que les confesara el paradero de su sobrina. En solo 72 horas, 'El Canelita' se entregaba a la Guardia Civil acompañado de su abogada: Maribel Muñoz.

Maribel Muñoz, abogada que ejerce la acusación particular de la víctima de la supuesta agresión sexual.

Este menor, de 16 años, en su declaración en los juzgados de Lorca aseguró que 'El Pollo' es un "machaca" del clan al que pertenecen algunas de las chicas que agredieron a su prima en el parque de Lorca. Todo ello, tras enmarcar su ataque con un arma blanca en el contexto de una discusión que mantuvieron por esos hechos. "Francisco Javier iba muy mal. Iba drogado y se junta mucho con una familia que le dicen 'Los Pipas' y se puso a gritarme: a tu tío 'lo encañonamos con una pistola, le hicimos correr' y 'a tu prima le pegaron una paliza muchas mujeres'".

De las palabras pasaron a la violencia. "Me sacó una navaja de unos 15 centímetros del bolsillo derecho y me cortó en el dedo […]. Se inició un forcejeo y conseguí quitarle la navaja […]. Empecé a moverla haciendo círculos, se me tiró encima y que yo recuerde, le hice un pequeño rasguño en el hombro: nos caímos al suelo y Francisco Javier encima de mí. Como yo tenía la navaja hacia arriba, el otro se la clavó. Entonces, le pegué un empujón, él se quedó en el suelo maldiciendo y yo salí corriendo […]".

La versión del menor es diametralmente opuesta a la que ofrece Francisco Javier 'El Pollo', de 37 años, porque sostiene que 'El Canelita' le debía 30 euros. "Le dije que tenía que pagarme el dinero que le presté", según recoge su declaración ante la Guardia Civil. De modo que aquel sábado 25 de mayo, comenzaron a discutir en "un tono fuerte" y 'El Canelita' le dijo que "esperara" en la calle para devolverle el dinero que fue a buscar a la casa okupa. Pero a su regreso se produjo el ataque: "Llegó de nuevo 'El Canelita', y sin mediar palabra, se dirigió hacia mí. Observé que llevaba escondido un cuchillo de grandes dimensiones y comenzó a asertarme navajazos […]".

Orden de alejamiento

'El Canelita' ha quedado en libertad con la obligación de cumplir una orden de alejamiento del Pollo', a la espera de ser juzgado. "Es un caso de defensa propia de manual, en el marco del ataque de un adulto cocainómano tras discutir por la agresión que sufrió su prima a manos de un grupo de chicas en Lorca", subraya la abogada, Maribel Muñoz. "La Fiscalía de Menores ha adoptado una medida adecuada porque solo ha sido un delito de lesiones, no una tentativa de homicidio, y mi cliente está haciendo un módulo de jardinería en un instituto".

La penalista también se ocupa de ejercer la acusación particular de la prima de 'El Canelita' que fue apaleada por un grupo de menores en Lorca. "Los familiares de esas chicas amenazaron al tío de la víctima para que retirase la denuncia, pero entendemos que esas jóvenes deben tener un escarmiento por la agresión porque los vídeos hablan por sí solos", reflexiona Maribel Muñoz. "El fiscal de Menores considera que mi clienta sufrió lesiones leves, aún así, deben ser condenadas a hacer trabajos en beneficio de la comunidad, con tareas socioeducativas ejemplarizantes, porque al llegar a la mayoría de edad serán carne de cañón".