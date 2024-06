El día de "farra" que dio a luz al fenómeno Arde Bogotá, el grupo murciano liderado por un abogado

Antonio, Dani, Pepe y 'Jota', integrantes de Arde Bogotá, en una imagen previa al Big Up! celebrado en Murcia en 2019. Cedida

En un local de un polígono de Cartagena quedarán para la historia los acordes que Arde Bogotá tocó en 2017, durante sus primeros ensayos, antes de ofrecer el que ellos mismos afirman que fue su primer concierto como banda en el Soldadito de Plomo. La iniciativa Encuentros Sonoros les hizo debutar un 5 de noviembre de 2018, con un acústico en esta cafetería vintage que sirve un café asiático para morirse y que hace pico esquina con el Teatro Romano de la ciudad trimilenaria: la misma que vio nacer a los cartageneros Antonio García (vocalista y guitarra), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo eléctrico) y José Ángel Mercader (batería).



En el local no cabía un alfiler y el público quedó hipnotizado con la voz de Antonio García: un obús que te atraviesa el alma. "Juramos, prometemos, aseguramos, que estamos trabajando a tope para sacar mil cosas súper pronto. Pero de momento, os dejamos una foto del acústico que hicimos en el Soldadito de Plomo con la gente guapa de Encuentros Sonoros y todo ese público que nos mira... ¿¿Impresionado?? Pronto más noticias", tal y como escribió por aquel entonces Arde Bogotá en su Instagram.

Y seis años después de aquel debut, Arde Bogotá ha confirmado que "pronto" iban a hacer cosas tan grandes como coronarse en los Premios de la Academia de la Música de España, anotándose 6 de los 9 galardones en juego. Desde la época de Enrique Bunbury al frente de Héroes del Silencio, posiblemente, en el panorama del rock nacional no había irrumpido un grupo con unos temas y un directo tan contundentes.

Antonio, Dani, Pepe y 'Jota' han arrasado con el premio a mejor canción, álbum, artista del año... Pero no piensan dormirse en los laurales del éxito. "Están en un estudio en Madrid", según confirma Claudia Orelllana, cofundadora de Son Buenos: una agencia que desde que empezó a funcionar en 2011 siempre ha apostado por el talento musical murciano y que ha llegado al estrellato descubriendo a Arde Bogotá. "Está semana están grabando maquetas de canciones y están aislados", resume Orellana a EL ESPAÑOL, dejando entrever que la banda trabaja ya en su tercer disco.

"Nosotros estamos preparados para todo". Esas fueron las palabras premonitorias que Antonio García, vocalista de Arde Bogotá, le dijo a Jam Albarracín, durante la presentación de su primer disco: La Noche (Sony Music, 2021). "Transmitía sensación de confianza", recuerda Jam Albarracín, antiguo líder del grupo Farmacia de Guardia y que se conoce el panorama artístico murciano como la palma de su mano, tras un cuarto de siglo como crítico musical donde ha presenciado el despegue de bandas como Second. "Su primer disco tenía 10 canciones y 7 eran buenísimas".

Antonio, Pepe, Dani y 'Jota' decidieron que la puesta de largo de La Noche tuviera lugar en su ciudad natal y en el Cartagonova: el estadio del FC Cartagena, el club del que son reconocidos fans. "Son jovencitos y con la cabeza bien amueblada", advierte Jam Albarracín que aquel sábado 8 de mayo de 2021, se encargó de ejercer de presentador del primer trabajo de Arde Bogotá: una banda que rompía el arquetipo roquero. "No es el típico grupo de rock en cuanto a la vestimenta, son muy normales en su imagen, no llevan chupas de cuero ni pantalones rotos, pero les avalan sus canciones".

Los miembros de Arde Bogotá, posando con la elástica del FC Cartagena, del que son fans, junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el cantante Diego Cantero de Funambulista.

A Jam Albarracín no le sorprendió el éxito de La Noche porque un año antes, en la Plaza de Toros, cuando iba a cubrir el concierto de la Bienvenida Universitaria BUM-2020, con el que la Universidad de Murcia arranca cada curso académico, el crítico musical acabó en una pequeña sala habilitada para actuaciones en la zona de pubs del coso taurino. Hasta allí llegó atraído por el sonido roquero de unos chavales de Cartagena que aún eran unos desconocidos para el gran público y las discográficas.

"La voz de Antonio era tan poderosa que estaban saltando las cuarenta personas que les veían actuar", recuerda Albarracín, curtido en los ochenta sobre los escenarios como voz y bajo del mítico grupo Farmacia de Guardia. "En esa sala de la plaza de Toros ya se notaba que era un grupo que hacía buenas letras, con una potencia y una convicción que es extraño encontrar en una banda que está empezando".

El conocido crítico musical Jam Albarracín.

En el escenario, Antonio García ya se movía como un animal espoleado por su voz tan grave como ronca. "Es muy difícil tener esa actitud escénica con solo tres conciertos a tus espaldas, cuando lo normal es que estés mirando la guitarra para no equivocarte, pero Antonio se encaraba con el público", ejemplifica José Ángel Albarracín Martínez: un crítico que a sus 64 años es difícil de sorprender musicalmente, tras 25 años de carrera en La Verdad, 8 temporadas presentando La Jam Evasión en Canal 6, o como jurado en prestigiosos certámenes musicales.

- ¿Cuál fue la clave del éxito del primer disco de la banda?

- Jam Albarracím: La gente de su generación estaba haciendo sonidos urbanos y pop blandito, pero de pronto salieron estos chicos con La Noche: un álbum de rock que lo iba a romper porque no tenían rivales.

- ¿Usted esperaba que Arde Bogotá se alzase con 6 de los 9 Premios de la Academia de la Música de España?

- Tienen convicción escénica y un cantante con una voz incomparable. Como banda han sabido evolucionar desde que empezaron. No me ha extrañado. Insisto, ahora mismo no tienen rival y esperaba un buen resultado porque ya estuvieron nominados en los Premios Grammy Latinos. Esto les ha venido justo en su momento. Además, los sigo viendo frescos.

El próximo disco se venderá en cuanto publiquen dos canciones y la próxima gira la tienen garantizada. Los veo totalmente arriba, como mínimo, durante los próximos tres años. Luego ya dependerá de que sigan contentos con lo que hacen y que no surjan los problemas que suele haber en los grupos.

Antonio García (vocalista), Pepe Esteban (bajo eléctrico), José Ángel Mercader (batería) y Dani Sánchez (guitarra), este lunes, en los Premios de la Academia de la Música Española. Arde Bogotá

De momento, se mantiene intacto el vínculo emocional del cuarteto cartagenero, cuyas vidas musicales al principio caminaban en sentido opuesto. De un lado: Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo eléctrico) y José Ángel Mercader (batería) querían formar una banda, pero no encontraban cantante. Y por otro lado, Antonio García (vocalista) componía canciones en solitario, pero no tenía músicos para arrancar su carrera musical.

Todo cambió durante un día de farra en el año 2017, cuando se entrecruzaron sus destinos. Antonio García (vocalista) explicaba en una entrevista en el digital musical En Clave de Indie que conoció a Dani Sánchez (guitarra) a través de un amigo que tenían en común: Dani Bruno. Durante aquella salida de "fiesta" por Murcia, Dani Bruno les preguntó a ambos cómo les iban sus respectivos proyectos artísticos y en esa conversación informal nació Arde Bogotá: Dani le pidió a Antonio que le enviara un tema para escucharle cantar y le mandó por WhatsApp la versión inicial de Antiaéreo, a la postre, el que sería el primer hit de éxito de los cartageneros.

Cuando Pepe Esteban (bajo eléctrico) y José Ángel Mercader (batería) escucharon el cañón de voz de Antonio, al día siguiente, le citaron en el local de ensayo que tenían en un polígono industrial de Cartagena. La primera vez que tocaron juntos surgió una comunión artística, le pusieron acordes a Antiaéreo y durante el mes siguiente, volvieron a quedar para tocar, sin ninguna pretensión más allá de disfrutar de la música.

Tras un intenso debate para bautizar la banda, surgió el nombre de Arde Bogotá. Todos tenían alguna conexión por distintos motivos personales con la capital de Colombia -incluido el amor por una chica-. Había que añadir algo que le diese fuerza a la ciudad cafetera y el verbo surgió del viaje que Antonio había realizado allí, para mostrar la maqueta de Antiaéreo y del que guardaba un especial recuerdo porque hizo sonar el tema a toda pastilla, mientras iba en coche, haciendo arder las calles con su voz.

Dos años después, dieron su primer pelotazo en el Big Up!: una muestra para bandas emergentes que se celebró el 12 de octubre de 2019, en escenarios situados en puntos estratégicos de la capital del Segura. Los cartageneros ofrecieron un acústico en la plaza de los Apóstoles. "En Arde Bogotá, las canciones van sobre el amor y el futuro porque somos gente joven y básicamente, uno se preocupa por eso, espero que por nada más, que ya bastante da con eso", tal y como reflexionaba con ironía Antonio, justo antes de conquistar al publico con el tema Virtud y castigo.

En aquella actuación en el Big Up! 2019 de Murcia, se fijó Fernando Neira, periodista especializado en música y cultura, colaborador de El País desde 1995, y que publicó una crítica sobre la banda utilizando cuarenta palabras que corrieron como la pólvora en la industria musical, a través de su cuenta de X [antes Twitter]: "A Arde Bogotá van a rifárselos. Son resultones, tienen actitud y se lo creen. Su cantante Toni, es teatro puro. Las canciones son felices y contagiosas. Y encima son fotogénicos y se ponen guapos. ¿Unos nuevos Viva Suecia, pero millenials?".

El perfil del periodista tiene más de 16.000 seguidores y Claudia Orelllana, actual manager de Arde Bogotá, confirma a EL ESPAÑOL que la popularidad del cuarteto cartagenero se disparó de tal forma que los acabó fichando para la agencia que ella dirige junto a Tonny Serrano. "El tuit premonitorio que lo cambió todo de Fernando Neira. A partir de ahí, se creó un hype en la industria musical y recibieron un montón de ofertas con solo un tema publicado. Ese mismo lunes, desde Subterfuge. Finalmente, cuatro meses después, firmaron con Son buenos y Sony Music".

La profesora de instituto Claudia Orellana (Madrid, 1966) es uno de los nombres clave en el ascenso meteórico de Arde Bogotá, junto al cartagenero Tonny Serrano, un profesional con experiencia en producción de eventos, conciertos, comunicación, diseño y redes.

Claudia Orellana y Tonny Serrano, junto a los integrantes de Arde Bogotá, en los Premios Grammy Latinos.

Esta docente madrileña que había estudiado Bellas Artes en su juventud, comenzó a asesorar a grupos musicales y en 2011 se alió con Tonny Serrano, para crear Son Buenos: una agencia de management, discográfica y editorial. Desde entonces, siempre han apostado por músicos de la Región de Murcia. Hasta ahora su mayor éxito era Nunatak, pero la agencia comenzó a subir como la espuma desde que en 2019 ficharon a Arde Bogotá. Tanto Orellana como Serrano ejercen de férreos representantes de una banda de rock con ADN cartagenero del que siempre hace gala. Prueba de ello es que presentaron la segunda equipación del FC Cartagena mientras cantaban el tema Exoplaneta, en el concierto que ofrecieron en julio de 2021 en La Mar de Músicas.

El tercer nombre clave en la carrera de Antonio, Pepe, Dani y 'Jota' es el productor musical: Aureliano Gómez-Vizcaíno Ruiz (Cartagena, 1993). El guitarrista de Ayoho tiene un estudio en Santa Ana y allí produjo el primer éxito de la banda: Antiaéreo (Sony Music, 2020). Además, durante el confinamiento por la pandemia de Covid, se ocupó de mezclar los cinco temas que incluye su único EP: 'El tiempo y la actitud' (Sony Music, 2020).

El nombre de Lalo GV también puede leerse en los créditos y la contraportada de La Noche (Sony Music, 2021). Tras la publicación de su segundo álbum, Cowboys de la A3 (2023), el fenómeno Arde Bogotá no ha dejado de crecer, de ganar miles y miles de reproducciones en Spotify, de sumar una legión de fans, de ofrecer actuaciones en salas, festivales... El cuarteto cartagenero vive instalado en un carrusel de emociones que no cesa, desde la primera vez que uno de sus miembros escuchó pinchar uno de sus temas, cuando entró a una pizzería y estaba sonando: Antiaéreo.

"El primer concierto que ofrecieron en Madrid fue en la fiesta de presentación del Sonorama: en Joy Eslava", apunta Claudia Orellana, sobre una de las efemérides que jalona el currículum de una banda que se ha ganado el éxito a base de trabajo. De hecho, no ha sido hasta abril de 2022, cuando la música se convirtió en su principal fuente de ingresos y por poner un par de ejemplos: Antonio y 'Jota' pudieron abandonar la estabilidad de sus empleos como abogado y profesor de universidad, respectivamente.

Arde Bogotá actúa en el Festival Imagina 2021 de Borja (Zaragoza).

Pero su camino hacia el éxito no ha sido fácil. Antonio, Dani, Pepe y 'Jota' han tenido que currárselo a base de afrontar situaciones tan difíciles como la pandemia, que les supuso, al igual que a tantos artistas, un dilatado parón en su carrera. Cuando las restricciones volvieron a permitir los espectáculos musicales, Arde Bogotá no tardó en lanzarse a la carretera con el apetito irrefrenable de seguir comiéndose el mundo.

Así llegó agosto de 2021, solo tres meses después del lanzamiento de su primer disco de estudio La Noche, cuando esas ansias de hacer arder los escenarios les llevaron hasta Borja (Zaragoza): un municipio célebre por su Ecce Homo. Por aquel entonces, en esta localidad maña de poco más de 5.000 habitantes, las palabras Arde Bogotá solo significaban que se había desatado un incendio en Colombia.

Quién les iba a decir a los borjenses que aquel día 7 de agosto, en la Plaza Mayor, sobre un pequeño escenario que se levantaba ante poco más de 25 mesas, iban a poder disfrutar en su Festival Imagina de una de las bandas que estaba a punto de petarlo por todo lo alto a nivel internacional.

Arde Bogotá participa en el Festival Imagina 2021 de Borja (Zaragoza), tres meses después de lanzar su primer álbum de estudio. Festival Imagina

"Habría poco más de 100 personas, y todo el público tenía que estar sentado por las restricciones del Covid", recuerda el coorganizador del Festival Imagina, Miguel López. "A pesar de las limitaciones, lo dieron todísimo, se notaba que tenían ganas de ponerse ante el público después de tanto tiempo. La gente quería levantarse, saltar, abrazarse… Pero no se podía. Saltaban y luego se acordaban de que no estaba permitido, y volvían a sentarse muy rápidamente. Era una imagen bastante cómica".

"Yo no les conocía", admite Aitor Tabuenca, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Borja: "Me parecieron muy originales, sobre todo por la fuerza. Desde entonces, prácticamente todos los días les escucho. Fuimos unos privilegiados aquel día".

Los miembros de Arde Bogotá han pasado de tocar para 100 personas en Borja a ser nominados para los Grammy Latinos de 2023. Todo ello, gracias a su segundo trabajo: Cowboys de la A3, con temas de rock de pura cepa, como Los Perros. Este disco ha llevado al galope a los cartageneros hasta el culmen de su éxito musical. Doce canciones de las que se han hecho versiones y remixes que han perpetuado el nombre de la banda en lo más alto del panorama musical nacional e internacional.

El pasado abril, el cantante Antonio García le confesaba a Mara Torres en el programa El Faro de la SER, que quería hacer una carrera musical con sus "amigos" que fuese "infinita", como la de Bob Marley, algo que no ocurre hasta que falleces y tu obra se convierte en inmortal. Así que por ahora, este abogado con una voz tan portentosa que le haría caer su venda a Temis, la diosa Justicia, se conforma con mantener vivo un anhelo: "Siempre pienso que la siguiente canción que voy a sacar es la mejor".