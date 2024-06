Guillermo Rodríguez, el lotero acusado de organizar el atraco a su propia administración

"Hay gente que me dice que una cosa por la otra, pero yo digo que no, que ni cinco gordos seguidos de la Lotería de Navidad me quitan el mal trago". La frase la pronunció Guillermo Rodríguez, lotero de la administración 'El Duende' de Lugo, después de haber entregado un tercer premio en la Lotería del Niño. Días atrás le habían atracado dos personas a punta de pistola y se habían llevado de su establecimiento un botín. Según él, el montante sustraído era de 400.000 euros.

El pasado 6 de enero se mostraba ante los medios como un hombre devastado, aunque la noticia le servía de alivio. "Es la primera sonrisa que saco en cinco días", dijo en conversación con EL ESPAÑOL.

Este pasado martes, sin embargo, Guillermo Rodríguez fue detenido por la Policía Nacional. Hacía poco que la jueza había archivado el caso del robo, pero una casualidad permitió reabrirlo de manera inesperada.

El lotero pasaba de víctima a investigado después de que le delataran los dueños del coche utilizado para perpetrar el robo de la administración 'El Duende'. Los agentes llevaron a cabo las diligencias previas este pasado martes por, presuntamente, haber organizado el atraco a su lotería.

Historia de un robo

A las 8.03 horas del pasado 4 de enero se produjo el robo. Dos encapuchados asaltaron la administración de lotería 'El Duende' cuando Rodríguez se disponía a abrir su negocio. Le obligaron a llevarlos ante las dos cajas de seguridad.

Según relató la teórica víctima a los medios de comunicación aquel día, el atraco duró 8 minutos. Fue el tiempo que tardaron las cajas de seguridad, programadas con un sistema de retardo, en permitir el acceso al lotero.

Los asaltantes eran dos y tenían acento latino. Le trasladaron, según su versión, que no querían hacerle daño; sólo iban a por el dinero. Se llevaron 400.000 euros.

El 6 de enero, en conversación con EL ESPAÑOL, el lotero narró: "Entré en el establecimiento y, detrás de mí, dos personas. Me acorralaron, me intimidaron, me obligaron a abrir las cajas fuertes con el dinero. Se llevaron toda la recaudación. Me dejaron encerrado en la administración, tirado".

Una casualidad

Unos agentes dieron el alto a un coche en Madrid a principios de la semana. Según narró La Voz de Galicia, a los agentes les saltó una alerta porque el vehículo había sido utilizado para un robo: el que se había producido en una administración de lotería en Lugo el pasado 4 de enero.

La única ocupante del coche era una mujer magrebí a la que se le tomó declaración. Ella señaló al lotero como cerebro de la operación ante los investigadores tras asumir su participación. Además, hay otro implicado: un hombre que se encuentra en prisión por otras causas.

La mujer prestó declaración este pasado miércoles y quedó en libertad. En esta segunda ocasión, no declaró.

Además, la Policía Nacional detuvo a Guillermo Rodríguez por su presunta vinculación en el atraco perpetrado contra su administración de lotería.

No ha trascendido, por el momento, la vinculación entre las tres personas implicadas. También se desconoce dónde está el botín con el que se hicieron los atracadores: los agentes dudan de que en las cajas fuertes hubiera 400.000 euros, a pesar de que el robo se perpetró en una semana de grandes ventas en la administración.

Guillermo Rodríguez, el lotero al que robaron 400.000 €, da un premio de la Lotería del Niño

En libertad

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo está al cargo de este caso. Este jueves, el lotero pasó a disposición judicial y quedó en libertad investigado por varios delitos.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) señaló que Guillermo Rodríguez se acogió a su derecho a no prestar declaración. Finalmente, quedó en libertad acusado de haber cometido varios ilícitos penales: simulación de delito, tentativa de estafa y apropiación indebida.

Ninguna de las partes solicitó su ingreso en prisión, de ahí que la jueza no pudiera tomar la medida cautelar durante la investigación, informó el TSXG.

Familia lotera

Guillermo Rodríguez tiene 40 años y lleva toda su vida vinculado a la administración El Duende. Primero fueron sus bisabuelos quienes regentaron el negocio, luego sus abuelos, más tarde su tío y, por último, su madre.

La vida de Rodríguez no fue fácil. Según informó La Voz de Galicia, perdió a su padre y a su hermana cuando era solo un niño, de ahí que declarara: "Pasé pánico (durante el atraco). Yo crecí sin padre y no quería dejar igual a mis hijos. No quería que tuviesen que pasar por lo mismo que tuve que pasar yo".

Hace apenas tres años que regenta el negocio, después de que su madre y su padrastro dieran un paso al lado por la edad. Su madre se hizo cargo de la administración después de las deudas contraídas por su tío.