Guillermo Rodríguez, el lotero al que robaron 400.000 €, da un premio de la Lotería del Niño en Lugo

Guillermo Rodríguez fue atracado el jueves. Los ladrones le robaron 400.000 € y le dejaron encerrado en el interior de su administración. Todo ocurrió en el local Loterías El Duende de la calle Lamas de Prado, en Lugo. Dos días después, aún con el susto en el cuerpo, la víctima del robo ha repartido 250.000 € de ilusión entre sus vecinos y clientes habituales. El premio corresponde a una parte del tercer premio de la Lotería del Niño 2024, el número 57.033.

"Hay gente que me dice que una cosa por la otra, pero yo digo que no, que ni cinco gordos seguidos de la Lotería de Navidad me quitan el mal trago", confiesa Rodríguez a EL ESPAÑOL con un tono ligeramente ensombrecido por los acontecimientos. Aunque, matiza, se siente "un poco aliviado" tras el disguso del jueves pasado. "Es la primera sonrisa que saco en días".

Rodríguez fue asaltado a punta de pistola hace dos días por dos atracadores de acento latino aún no identificados. Eran las 8:30 de la mañana. "Entré en el establecimiento y, detrás de mí, dos personas. Me acorralaron, me intimidaron, me obligaron a abrir las cajas fuertes con el dinero. Se llevaron toda la recaudación. Me dejaron encerrado en la administración, tirado", recuerda el lotero en conversación telefónica.

Vista de la fachada del local de Loterías y Apuestas del Estado de Guillermo Rodríguez, en Lugo, galicia, asaltado el 4 de enero. Europa Press E. E.

Nada más levantarse, llamó a la Policía y las autoridades se personaron en su local, la Administración de Loterías Número 10 de Lugo capital. Se puso en contacto con la delegación de Loterías del Estado de la provincia para contarles lo que acababa de pasar y le pidieron los recibos de los seguros y la denuncia para iniciar los trámites. "No sé lo que va a pasar, porque nunca había vivido una situación así", relata, abrumado por la situación que tanto él como su esposa, Carmen Costoya, junto a quien administra su local, están viviendo.

La pequeña brizna de esperanza de esta historia, no obstante, ha llegado la mañana del domingo tras conocerse que Loterías El Duende ha repartido 25.000 € por décimo tras vender una serie entera, lo que corresponde a 250.000 €. No es la primera vez que entrega un premio de estas características: "Ya repartí el Gordo de la Lotería Nacional de un sábado, alguna Bonoloto de 2 millones de euros y premios de 100.000 € o 200.000 €. Pero sí es la primera vez que reparto algo de la Lotería de Navidad o la del Niño".

Los afortunados, explica, han sido los vecinos locales, ya que Guillermo Rodríguez asegura que todos los décimos premiados se los ha vendido a clientes habituales por ventanilla. "Es gente de barrio. Los vendí, además, hace tiempo, porque la terminación en 3 hace un par de semanas que ya no me quedaba". Sin embargo, a pesar de que algunos de los lugareños ya han pasado a reclamar su premio vestidos con una enorme sonrisa, a él no hay nada que le quite los nervios que aún le agitan las entrañas: "Me alegro por la gente, claro. Pero ¿puedo decir que estoy contento? No. No lo estoy desde hace dos días".

Hoy, día 6 de enero, se ha celebrado en España el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2024, que reparte un total de 700 millones de euros entre todos los premios. Estos han sido los números premiados: 94.974 (primer premio), 89.634 (segundo premio) y 57.033 (tercer premio), que corresponde al que ha repartido Rodríguez en su establecimiento en Galicia.

