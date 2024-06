El polémico examen de Matemáticas II en la EBAU de La Rioja: "Se han pasado cuatro pueblos"

Este miércoles han finalizado los exámenes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) de la convocatoria ordinaria en La Rioja, pero no sin dejar alguna polémica. El martes los alumnos se enfrentaron a la prueba de Matemáticas II, y al terminar se respiraba un clima de desilusión. "He estado casi todo el examen llorando, porque me he agobiado un montón. No he encontrado ningún ejercicio con el que me sintiera cómoda. Los iba leyendo y nada, se han pasado cuatro pueblos", reconocía una alumna muy molesta a las puertas del Polideportivo Universitario al periódico La Rioja.

Muchos estudiantes reconocían que no han podido completar ni la mitad del examen, debido a la dificultad de la prueba. Los nervios se palpaban en el ambiente, lo cual no ha ayudado a la realización del examen. "Nos lo vendieron de fácil y asequible, pero ningún ejercicio ha sido sencillo. No he acabado ninguno" declaraba un estudiante al mismo diario.

La polémica no ha surgido simplemente por su dificultad, sino también en el cambio de enunciado. La página web de la Universidad de La Rioja publicó el examen de esta asignatura, y muchos alumnos aseguran que el enunciado del noveno ejercicio no se corresponde del todo con el que se tuvieron que enfrentar el martes en las aulas los aspirantes universitarios.

En las fotos publicadas de la prueba por un usuario de X, se puede observar el alto nivel de dificultad al que se enfrentaron los estudiantes. Pero no sólo eso, sino que la Universidad de La Rioja publicó una hora más tarde el examen y en el segundo apartado del ejercicio 9 hay una parte del texto que dice "alrededor de la media", palabras que no aparecían en el examen que repartieron a los alumnos.

Las críticas no sólo llegaron de la mano de los aspirantes, en la red social X: distintos profesores y estudiantes también mostraron su sorpresa ante la dificultad de la prueba. Algunos docentes, publicaron tuits en los que contrastaban la complejidad de este examen y lo resolvían, incluso, a través de YouTube.

