Jaime Caravaca se disculpa por su mensaje y Alberto Pugilato le perdona: "No te deseo ningún mal"

La polémica a raíz de la agresión de Alberto Pugilato al cómico Jaime Caravaca, después de que éste hiciera comentarios "desafortunados" sobre su hijo pequeño, se ha zanjado donde mismo comenzó: en Twitter. Menos de un día después de que se hiciera viral un vídeo en el que Pugilato irrumpe en un espectáculo de Caravaca para reclamarle al humorista unos comentarios, el excolaborador del programa de David Broncano ha pedido disculpas.

"Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sienten afectadas. Aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres", ha publicado Caravaca.

A lo que Pugilato ha contestado con: "Acepto tus disculpas, Jaime. Defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder. No te deseo ningun mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados".

Acepto tus disculpas, Jaime.

Defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder.

No te deseo ningun mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados.

Un saludo. — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) June 4, 2024

El origen del ataque, según confirma la Policía Nacional, se debe a un cruce de tuits entre el cómico y el cantante que tuvo lugar este sábado, a cuenta de una foto que 'Pugilato' compartió con su hijo de tres meses, acompañada de estas palabras: "Felicidad y orgullo". A lo que Jaime Caravaca respondió así: "Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro".

En el vídeo viral, Pugilato incitaba al humorista a que se atreviera a decírselo a la cara, mientras este último intentaba marcar distancia para evitar otro golpe. El agresor, popular por ser un activista y cantante de extrema derecha, se dirigió al público para explicarles la situación: "Pido perdón, soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses".

El cómico, en un intento de calmar la situación le pide hablar tranquilamente, a lo que Pugilato le responde: "No, ahora vas y me denuncias. Payaso". Finalizando con una última bofetada. Esta no es la primera vez que Caravaca hace comentarios de este tipo en redes. La diputada por Vox en Cataluña, Mónica Lora, publicó una foto con su hijo en la que se veía un abanico de su partido. Caravaca también aprovechó esa oportunidad para comentar "van a ser gays quieras tú o no y van a tragar polla de negro obrero por mucha bandera que les encasquetes".

Momento en el que Alberto Pugilato agrade a Jaime Caravaca

Sin embargo, declaraciones a EL ESPAÑOL, Jaime Caravaca ha confirmado que no presentará una denuncia contra Alberto Pugilato, a pesar de que le agredió hasta en dos ocasiones durante el espectáculo que estaba ofreciendo este lunes en el local Beer Station de Madrid. El cómico murciano ha explicado el motivo de su decisión: "He recibido amenazas de muerte serias, muy serias, si denuncio. Entonces, ahora mismo, no estoy moviendo un dedo en ese aspecto".