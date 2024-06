Jaime Caravaca no denunciará a 'Pugilato': "Estoy recibiendo amenazas de muerte"

Jaime Caravaca no ha presentado una denuncia contra el cantante neonazi Alberto 'Pugilato' que le pegó dos bofetones durante el espectáculo que estaba ofreciendo este lunes, en el Beer Station de Madrid. El cómico murciano ha explicado el motivo de su decisión a EL ESPAÑOL: "He recibido amenazas de muerte serias, muy serias, si denuncio. Entonces, ahora mismo, no estoy moviendo un dedo en ese aspecto".

El origen del ataque, según confirma la Policía Nacional, se debe a un cruce de tuits entre el cómico y el cantante que tuvo lugar este sábado, a cuenta de una foto que 'Pugilato' compartió con su hijo, acompañada de estas palabras: "Felicidad y orgullo". A lo que Jaime Caravaca respondió así: "Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro".

La agresión que ha sufrido el cómico se ha viralizado, debido a que ha sido difundida por su propio autor: Alberto 'Pugilato'. En concreto, a través de su perfil de X [antes Twitter] donde el líder del grupo musical 'Pugilato' se define como "patriota", "anti-Agenda 2030" y "activista NS": el Partido Nacional, conocido por sus posturas radicales en torno al holocausto. De hecho, el vídeo de la agresión lo acompaña con este comentario: "Solo soy un padre que defiende a sus hijos. Siento paz".

En sus actuaciones, el cómico Jaime Caravaca suele interactuar con el público, con bromas que bordean lo políticamente incorrecto, pero siempre desde el humor, y en las redes sociales, el antiguo colaborador de David Broncano en La Resistencia, tampoco suele cortarse. Prueba de ello es este tuit del 25 de mayo: "Si educas a tu hijo diciéndole que Jesús es hijo de una paloma, y que lo trajo una cigüeña, va a terminar empalmándose cuando entre en una pajarería".

- ¿Conocía a su agresor?

- Jaime Caravaca: Sí, por Twitter. Un neonazi confeso.

- ¿Por qué no hizo nada el personal de seguridad del local donde actuaba?

- No había.

- ¿Qué reflexión hace como artista sobre lo que ha sucedido?

- Te dijo a ti la reflexión, ya sabes más o menos lo que pienso, pero vamos, que eso no va a parar la maquinaria de amenazas y de insultos y de acoso que estoy recibiendo.

El cómico Jaime Caravaca hizo comentarios sobre un bebé de 3 meses. El padre se presentó el medio de su show y se enfrentó a él pic.twitter.com/slkY7yQJTP — ceciarmy (@ceciarmy) June 3, 2024

A pesar de que la situación por la que está atravesando es muy delicada, Jaime Caravaca ha confirmado que la agresión que ha sufrido no le impedirá actuar en su próximo espectáculo, programado este viernes, en NeoCine Thader de Murcia, bajo el título: 'Show Especial de Monólogos Fin de Temporada'. Allí compartirá escenario con cómicos como Raúl Massana, Rubén García o Chely Capitán. "En principio sí estaré", tal y como ha afirmado a este diario.



"Estoy recibiendo un aluvión de mensajes muy grandes, por ahora no he denunciado", insiste el cómico murciano, cuya extensa trayectoria profesional comenzó de la mano de la compañía de teatro Guerra de Lorca a la que ingresó tras finalizar sus estudios de arte dramático y dirección escénica. Desde entonces, su carrera como cómico, con un humor marcado por la ironía y el sarcasmo, no ha dejado de crecer porque ha llegado a colaborar durante cuatro años en La Resistencia de David Broncano; con Ana Morgade, en el programa 'yu No te pierdas nada', de la emisora Europa FM....