Jesús Fuentes crea SAE, el primer partido de los agricultores: contra la Agenda 2030 y con tres de Ciudadanos

Las últimas revueltas de los trabajadores del sector primario han cristalizado en un nuevo partido político. Su nombre es Soberanía Alimentaria Española (SAE) y tiene como fin específico la "defensa del sector primario en su conjunto, así como de las personas consumidoras". Esta nueva entidad, según consta en el Registro de Partidos Políticos, se inscribió el pasado 19 de marzo y tiene como líder a Jesús Salvador Fuentes Callejón.

El presidente de la entidad es un almeriense nacido en El Ejido (1963). Se dio a conocer en el pasado mes de mayo, tras pronunciar un discurso en la manifestación del sector primario. Poco después, decidió que la calle no iba a ser el único lugar en el que protestar. "Le dije a Marta García, exparlamentaria de Ciudadanos por Cantabria, que no movía un dedo más si no vamos a por 20 europarlamentarios", dice en conversación con EL ESPAÑOL.

Llegó el mes de julio y Fuentes afirma que comenzó a recorrer España en busca de apoyos. Lo consiguió. En Septiembre, SAE hacía su primera reunión. El proyecto iría cristalizando poco a poco y las aguas calmándose. Eso, recoge Fuentes, nos lleva a pensar con tranquilidad, pero que podemos ir a por 5, lo otro es una temeridad. Pero no van a ser cero".

¿Ideología del partido? "Aquí hay gente de todos los partidos. Declaración de centro. Total. ¡¡¡¡Total!!!!". De hecho, sin ir más lejos, uno de los lemas será: "Vuelve el centro".

Fuentes tiene muy claro lo que quiere: "Me he encontrado mucha gente en el camino preparada, inteligente y honrada. Quiero algutinar a toda la gente de bien; a todos los que quieran remangarse un poquito para que no nos vayamos al carajo del todo, que dirían los canarios".

El almeriense reconoce que junto a él ya hay tres exparlamentarios de Ciudadanos y que también ha hablado con la exalcaldesa de Níjar, del PSOE. Sin embargo, recela de cualquier formación política. "Yo no estoy cerca de ningún partido, yo estoy cerca de Domingo, estoy cerca de la gente. Todo es mentira. Yo no entiendo de partidos, ni de políticos fraudulentos. Lo que yo he visto aquí en Cataluña es que todo es mentira".

Los primeros comicios en los que estará presente esta nueva formación será en las elecciones europeas de junio.

Jesús Salvador Fuentes, en el centro de la imagen, en un acto de Agricultura Viva en Acción. AVA Redes sociales

El germen

El próximo sábado, en Toledo, Soberanía Alimentaria Española trazará sus líneas más importantes, en una reunión donde se elegirá a sus cargos y se trazarán las líneas a seguir.

Grosso modo, Fuentes comenta: "Si tú no vigilas fronteras, si tú no pones cierto orden… Como partido que quiere aglutinar no solo a los productores, a los que crean la comida, por la cual luego estamos vivos, el consumidor debe concienciarse. Se está dando vía libre a productos sin control. Yo tuve una hepatitis con 17 años, cuando mi mujer quedó embarazada del primer niño".

Piensa que mucha gente avala su partido y que es el momento, porque las personas se están parando a mirar "las insensateces de la Agenda 2030". "Lo han escuchado, pero no saben lo que es. Como ya la gente se está parando, hay que aprovecharlo. ¿Cómo se para? Triunfando en España en las europeas y saliendo al exterior con comunicaciones, como las que tenemos en Portugal y Rumanía".

El siguiente viaje que haga Fuentes, actualmente en Cataluña, será a Países Bajos. En realidad, su movimiento no es pionero, sino que sigue la estela del Movimiento Campesino Ciudadano holandés (BBB, por sus siglas en holandés). De hecho, no quieren emularlo, sino que quieren hermanarse con ellos. Fuentes realizará el viaje con "un periodista español que está en la sombra, si Dios quiere".

Su popularidad

Fuentes logró gran popularidad tras las protestas del campo en mayo de 2023, convocadas por SOS Rural. Ahí leyó sobre el escenario "lo que se me ha encomendado".

El primer punto, "terminar con la competencia desleal de países extracomunitarios y un no rotundo a Mercosur". En el minuto que tuvo, Fuentes se descolgó de la cintura una bandera de Holanda y dijo: "Llevo 33 años comunicándome con Holanda y aquí —señalando su camiseta— llevo la de mi patria. Quiero decir que nosotros somo capaces de evolucionar igual que ellos, aunque nosotros estemos evolucionados. Ya tienen un partido allí, ya son claves en el gobierno de Holanda. Nosotros también podemos serlo. ¡Joder! Publicad esto a 100 personas. ¡¡Vamos todos juntos!!".

Fuentes, durante las protestas. Cedida

Fuentes se define como una persona combativa: "Mucho. Mucho, Domingo. No puedo tragar más corrupción. Estoy hasta las narices ya. Hay un grupo tremendamente poderoso, que nos vemos en Toledo para marcar las líneas y que sea el punto de inflexión".

No en vano, en el año 2016 fundó Agricultura Viva en Acción, asociación que abandonó y a la que ya no pertenece, según fuentes de AVA. Asimismo, ha tratado de alcanzar la presidencia de la Comunidad de Regantes del Sol Poniente en varias ocasiones.

Durante un reportaje de Canal Sur publicado hace años, Fuentes Callejón se presentaba como un agricultor de la Loma de Anaya con 18.000 metros cuadrados con cinco variedades de pepino holandés, un tipo de pepino tan expandido por el litoral andaluz que se llama variedad 'Almería'.

Lleva, dice a EL ESPAÑOL, 46 años "ininterrumpidamente" en el oficio. Empezó junto a su padre.

Apoyos

Por el momento, las asociaciones agrarias no se han pronunciado en torno al apoyo a este movimiento campesino. De hecho, la Unión de Uniones ha rechazado estar con el partido.

"Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la noticia aparecida en medios sobre la creación de un partido político vinculado a la organización, insiste en que es apolítica, no obedece a ningún partido y explica que la Unión de Agricultores de Almería no pertenece a la organización", señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, el coordinador estatal Luis Cortés apuntó: "Respetamos que los ciudadanos tengan sus inquietudes y quieran incidir en las decisiones políticas, pero queremos precisar que ni Jesús Fuentes ni la Unión de Almería están integrados en Unión de Uniones. Queremos ser muy claros. Somos una organización apolítica y lo queremos seguir siendo. La representación que tenemos en Andalucía es a través de nuestra organización miembro, AGAMA".

Tras lamentar la confusión, Cortés concluía: "Nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Lo demuestra el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. No necesitamos que nadie nos quiera colocar ni siglas, ni banderas, ni extremos".

Fuentes, por su parte, apunta que son muchas las personas que le apoyan. Ya han hablado, por ejemplo, con el colectivo UAPA, que tampoco podría apoyar a ningún partido político.

Según el líder de SAE, quien también ha preguntado por su partido ha sido el PP. "Han llamado desde Génova".