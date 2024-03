La entrada de la naranja egipcia alerta a Carles Peris y otros agricultores: "No vendemos la española"

Carles Peris es el secretario general de la Unió Llauradora, una asociación agroganadera de la Comunidad Valenciana. Lleva varias campañas alertando del daño que la naranja egipcia hace a los cítricos de su región, precisamente famosa por ellos. A Valencia, y también al conjunto del sector español, como contó el pasado viernes este periódico: solo en Andalucía los precios del kilo de naranja autóctona se han desplomado de los 40 céntimos a los 22.

"Es claramente por la presión de la fruta que proviene de Egipto", explica Peris. Ya el pasado enero el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalaba que a la Unión Europea habían entrado un total de 45.281 toneladas de naranjas de Egipto, lo que supone un incremento de un 104% respecto al mismo mes de 2023, cuando llegaron 22.122 toneladas.

Pero es que en el mismo informe, de este febrero, fueron 62.726 toneladas, cuando en el mismo mes de 2023 entraron en la UE 49.430 toneladas. "El incremento de las importanciones coincide, además, en plena campaña de recogida del cítrico español", puntualiza Peris. Son cuatro meses, en los que la naranja de Egipto irrumpe en el mercado europeo y español. Eso provoca que bajen los precios del autóctono.

Con los datos en la mano, y cuando quedan todavía un par de meses para acabar la temporada "este año batiremos el récord de entradas, que ya se batió en 2023", augura. Con la naranja egipcia, y su cítrico en general "no podemos competir: tienen precios muy bajos, el salario que pagan es más bajo, no cumplen con los criterios del Pacto Verde que sí cumplimos aquí, ni con los fitosanitarios..." enumera.

Carles Peris, con varias mandarinas de la huerta valenciana. Cedida

En la Comunidad Valenciana, la naranja egipcia de la variedad navelate está a 0,5 céntimos "en destino", esto es, a la puerta del comprador. La de zumo, a 0,40. "Así es imposible competir, ni en fresco (fruta para consumir) ni en industria (para zumos). Porque, detalla Carles Peris, "si hablamos de rentabilidad por encima del coste, estamos entre unos 32 y 36 céntimos. Pero es que aquí se nos se van 10 céntimos por recolectar y otros 3 por almacenar. Nosotros salimos a un euro y ellos, en destino, más barata. Es impensable".

Si bien la naranja valenciana tiene más salida como fresca que como industrial, también tienen mercado, aunque con más compradores que Andalucía, que solo tiene a García Carrión. "Nosotros empezamos la campaña con un precio de 32-25 céntimos el kilo, para zumo. Pues también nos ha bajado por la naranja egipcia: ahora está el kilo entre 24 y 26 céntimos".

Para industrial también se vende la naranja clementina y la mandarina. "Empezamos la campaña con precios de entre 0,21 y 0,22 euros y ahora directamente no hay precio. No se venden. No las quieren porque tienen las de Egipto". El secretario general de Unió Llaudadora incide además que esta está siendo una mala campaña "porque las recolecciones están siendo muy lentas", al coincidir además con la entrada masiva de la naranja de Egipto y también de Turquía, aunque en menor medida de este último. "Entran a precio muy bajo, y hasta que no se agoten no venderemos las nuestras, que son las de proximidad".

Ismael Navarro es agricultor autónomo valenciano desde hace 8 años y vende sus propias naranjas de cosecha propia también on line a través de su web másquenaranjas.com. La entrada de la naranja egipcia está produciendo "un impacto generalizado", y explica a EL ESPAÑOL además ahora mismo "ya están exportando variedades que nosotros empezamos a recolectar a finales de marzo, por lo que el mercado en muchas variedades está saturado". Eso, "por no hablar del riesgo fitosanitario de las importaciones foráneas".

La lucha en Bruselas

Unió Llaudadora ha sido muy combativa defendiendo el cítrico valenciano en Bruselas. "Pedimos controles más rigurosos y en origen, como hace Estados Unidos, por ejemplo, con nuestros productos, pues nos exigen las mismas medidas. Y aquí vienen y en origen se controla el producto antes de llegar allí".

Lo consiguieron con la naranja de Sudáfrica, "que recibe un tratamiento en frío en origen que mata todas las plagas. Pero solo lo conseguimos con la naranja, no con otros productos". Ni con otros países. Los de Egipto no tienen tratamiento en origen "cuando allí hay una plaga, que se llama la mancha negra, que es imposible de erradicar". No es sólo para la naranja valenciana. "Lo que queremos es que Europa se proteja", abunda.

Porque, incide, "Europa es bastante laxa en este aspecto: piensa más en el comercio que el sistema agrario". Por ello, ya en febrero instaron a Bruselas que defendiera a sus productores promoviendo "un comercio internacional ordenado" que tenga en cuenta las zonas de Europa no deficitarias de la producción citrícola, "como por ejemplo, Castellón", a la hora de que desembarquen masivamente cítricos de otros países coincidiendo de lleno con las campañas de recogida en España.

Ya el año pasado elevaron a la Comisión Europea, a través de la eurodiputada de Podemos Idioa Villanueva la posibilidad de que existiera un 'dumping' de terceros países en las importaciones de cítricos, y en concreto, de Egipto, frente al cítrico valenciano.

Wojciechowski explicó en su respuesta que el Ejecutivo comunitario supervisaba "de cerca" el mercado de los cítricos de la UE, "incluida la producción, las exportaciones y las importaciones de la UE procedentes de terceros países", y las pesquisas hechas demuestran que "las importaciones a la UE cumplen los requisitos de importación de la UE, así como los convenios internacionales pertinentes".