La tragedia de Tommie con solo 11 años: muere tras inhalar químicos tóxicos por un reto viral de TikTok

Conmoción total en Reino Unido por el reciente fallecimiento de un niño de 11 años tras inhalar químicos tóxicos realizando un reto viral de TikTok. Tommie-lee Gracie Billington, un niño "brillante" y "enérgico", natural de Lancaster, perdió la vida el pasado sábado, según ha confirmado su propia familia. El joven, que disfrutaba de una fiesta de pijamas en casa de un amigo, decidió sumarse a la última y peligrosa tendencia de la red social: el 'chroming'.

Este peligroso reto que cada vez está cobrando más protagonismo entre los jóvenes consiste en inhalar sustancias tóxicas como pinturas, disolventes, latas de aerosol y otros productos de limpieza para grabarse y subirlo a TikTok. Durante la noche junto a sus amigos, Tommie decidió afrontar el reto que le costaría la vida.

El pequeño, de tan solo 11 años, sufrió un paro cardiaco. A pesar de que los servicios de emergencia se trasladaron hasta el domicilio y trataron de reanimarle, el joven falleció allí mismo. "Se está llevando a cabo una investigación policial y los agentes apoyan a la familia del niño. Nuestros pensamientos están con los seres queridos del niño en este momento increíblemente triste", aseguró un portavoz de la Policía de Lancashire.

Tras lo ocurrido, han sido muchos los mensajes de apoyo que se han trasladado a los familiares y amigos de Tommie. Sin embargo, ha habido uno que ha cobrado especial importancia: el de su abuela Tina, que ha compartido una publicación para rendir homenaje a su nieto, sobre el que ha asegurado que tenía "un corazón de hierro".

Tal y como ha expresado en la publicación, la abuela del pequeño ha asegurado que la familia ha quedado "completamente devastada" tras el fallecimiento de Tommie, a quien ha definido como un oven "brillante" con un mucha "vida". El principal objetivo de la familia del pequeño es ahora evitar que estos trágicos sucesos vuelvan a ocurrir.

"Esto nos está destrozando a todos, pero queremos ayudar a salvar las vidas de otros niños y concienciar a las familias para que mantengan a sus hijos seguros", ha asegurado. Tal y como ha detallado en el mensaje que ha compartido, desea que TikTok no permita el acceso a niños menores de 16 años. "No queremos que ningún otro niño siga TikTok ni esté en las redes sociales", ha dicho.

La madre del pequeño también ha utilizado sus perfiles de redes sociales para concienciar sobre lo ocurrido. En su caso, ha instado a las madres de niños pequeños a esconder todos los productos que tengan por casa y puedan ser utilizados para participar en este peligroso reto viral.

"Por mucho que odie hablar de ello, necesito crear conciencia sobre lo que los niños están probando hoy en día. Por favor, por favor, oculten todos los desodorantes a sus hijos. Esto le costó la vida a mi hijo al intentar algo que otros niños también están haciendo", ha explicado.

Además, los familiares de Tommie han creado una entrada en 'Go Fund Me' para recaudar fondos para afrontar los gastos derivados del funeral. "Tenemos muchos amigos que están haciendo rifas, etc. El apoyo que estamos recibiendo es realmente asombroso y estamos muy agradecidos", ha asegurado la abuela del joven.

"Estoy segura de que todos están al tanto del prematuro fallecimiento de este hermoso niño. Me gustaría recaudar fondos para los gastos de su funeral para ayudar a su amada familia. Cualquier donación será muy apreciada", ha publicado la familia en la página de 'Go Fund Me', donde ya han conseguido recaudar más de 3.000 dólares. "Muchas gracias a todos desde el fondo de mi corazón", han trasladado los familiares.

Qué es el 'chroming' y qué otras muertes ha provocado

El 'chroming' es un reto viral que se ha puesto de moda entre los jóvenes en los últimos años y que consiste en inhalar sustancias químicas presentes en productos de aerosol, desodorantes o pinturas con el fin de experimentar una sensación de euforia.

Sin embargo, es importante resaltar que este peligroso reto que es tendencia en TikTok provoca graves peligros en la salud de los que lo intentan. Inhalar este tipo de sustancias daña los pulmones y el sistema respiratorio, provocando dificultad para respirar, tos, asfixia e incluso pudiendo llegar a ser mortal.

La de Tommie no ha sido la única muerte provocada por este reto viral. Hace apenas unos meses, la joven australiana Esra Haynes perdió la vida al sufrir un paro cardiaco tras realizar este reto viral. "La pusieron una cama para que pudiéramos tumbarnos con ella. La abrazamos hasta el final", relató su padre, quien se encargó de concienciar al resto de padres sobre el reto que se estaba volviendo viral en redes sociales.