Rubén, el aparcacoches que ha estrangulado a su madre y se ha suicidado en Hinojedo (Cantabria)

El cadáver de Milagros Izquierdo fue hallado este miércoles a última hora de la tarde por parte de la Guardia Civil. Su cuerpo presentaba señales de asfixia por estrangulamiento y en un cobertizo anexo se encontraba el cuerpo de su hijo Rubén Fernández, quien, presuntamente, se habría quitado la vida tras cometer el matricidio.

Ambos cuerpos han sido encontrados en la vivienda que madre e hijo compartían en la pequeña localidad de Hinojedo, perteneciente al municipio de Suances, Cantabria. Dado que ambos eran vecinos de la localidad de toda la vida, tanto el alcalde como las personas del entorno eran bien conocedores de la relación que mantenían madre e hijo. Por eso no salen de su asombro.

"No se entiende cómo alguien que cuida a su madre con tanta dedicación iba a terminar haciendo esto", ha señalado Andrés Ruiz Moya, el alcalde de Suances. Otras personas cercanas a la familia confirman que realmente existía esta situación de cuidados por parte de Rubén. Tal y como han señalado los medios locales, Milagros y Rubén salían a pasear juntos dos veces al día, pero una vecina alega que llevaba varios días sin ver a madre e hijo.

Fue un pariente de ambos quien dio la alarma este miércoles a las ocho y cuarto de la tarde tras intentar, sin éxito, contactar con ellos. La Guardia Civil se encontró con el cuerpo de Milagros Izquierdo nada más entrar en la casa. Su cadáver presentaba unas marcas en el cuello que podrían haber sido fruto de un estrangulamiento realizado con una cuerda o un cable. Rubén Fernández fue encontrado ahorcado inmediatamente después en una tejavana.

Parte de la consternación que a estas alturas existe en todo el municipio se debe a la popular condición de la familia. El marido de Milagros, anteriormente fallecido, había trabajado en una mina situada a 15 km de Hinojedo y también había llevado un taller en Suances, la propia Milagros había trabajado en una farmacia local.

Por su parte, Rubén trabajó en calidad de aparcacoches en el aparcamiento de la playa y fue repartidor en Torrelavega. Sin embargo, a lo que más tiempo dedicaba era a cuidar a su madre, quien sufría una enfermedad que dificultaba en gran medida su día a día. Según atestigua el entorno, lo más posible es que Rubén se encontrase en tratamiento farmacológico por cuestiones mentales.

Una fotografía de la casa del crimen. EFE

Los vecinos, afligidos

El suceso ha tenido lugar en la primera casa del pequeño barrio de Darío Pedrajo, situada junto a la carretera de Suances. Los vecinos del municipio se encontraron con el dispositivo policial este miércoles, antes de enterarse de la desfortunada noticia. El levantamiento de los cadáveres se llevó a cabo cerca de las 00:00 horas por parte de los efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, quienes lideran la investigación; supervisados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega.

La popularidad de la familia no ha dejado indiferente a ninguno de los residentes. Según cuentan, el hijo no tenía demasiada vida social y se dedicaba principalmente al trabajo, al cuidado de la madre y las frecuentes visitas a la biblioteca de Sauces. A unos 300 metros del escenario de la tragedia se encuentra la casa de unos familiares, la tía de Rubén. La hija de la misma asegura que están destrozados y no se explican los motivos para cometer semejante crimen. También ha confesado que la relación familiar se había enfriado desde la muerte del padre de Fernández, y que se sienten "conmocionados" por la noticia.

Una de las vecinas que vive al lado de la vivienda de los fallecidos observaba como madre e hijo daban esos paseos diarios hacia las pistas deportivas de la localidad donde solían sentarse en uno de los bancos. Como ha explicado a El Diario, "el chaval ha tirado de la madre lo que no está escrito. Son unos vecinos de diez, nunca habían tenido ni un problema con nadie, por eso no entendemos qué ha podido pasar".

El alcalde del pueblo pide prudencia para no perjudicar más a los familiares hasta que se tenga un informe más detallado. Además, tiene una reunión con la delegada de del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, para tratar de esclarecer y abordar todo lo ocurrido.