Francisco González, el español de 81 años con el récord mundial de nueve doctorados: "Haré otro"

Ha obtenido 8 doctorados en 11 años, desde que se jubiló con 70. Tiene en su currículum, que supera las 165 páginas, hasta 9, y a sus 81 años se ha convertido en la persona que más tiene del mundo. El último lo ha obtenido en Economía por la Universidad de Castilla-La Mancha, y ha sido calificado, como todos los que posee, sobresaliente cum laude. Obtuvo su noveno título, como doctor en Economía. hace unos días. Expuso un trabajo titulado 'Del paradigma económico al capitalismo inclusivo en el magisterio pontificio de Francisco'.

Tan humanista como científico, Francisco González de Posada es sin duda uno de los grandes intelectuales de España. Gaditano del año 1942 y residente en Madrid desde hace muchos años, cuenta riendo a EL ESPAÑOL que "míos son los 9 doctorados, pero cuando uno los dirige, hace muchos más".

Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1966) por la Universidad Politécnica de Madrid, doctorándose en 1973; licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca (1968); y licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense (1971). Pertenece a un amplio número de Reales Academias y es biógrafo de Leonardo Torres Quevedo. Es también hijo adoptivo de Laredo y, como Miguel Delibes, de Molledo (Cantabria). También fue presidente de Cáritas Española.

Francisco González de Posada, durante la conferencia que impartió hace unos días en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Racve

Califica su logro como "una locura" maravillosa, porque "lo sorprendente es que sean 9, y lo es". Los 9 versan sobre distintas áreas: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Teología, Filosofía, Sociología, Medicina, Filología Hispánica, Historia, Química y Economía. González de Posada, desde niño, fue buen estudiante y subraya a este periódico que pudo estudiar gracias a las becas. Su padre falleció cuando él y sus dos hermanos eran pequeños. "Fue una situación muy difícil, en los años 40, con mi madre viuda. Pero salimos adelante"

Tres carreras

"Yo salí de Cádiz y tuve una enorme suerte de que el entonces cardenal Ángel Herrera Oria quisiera hacer una institución nueva, al considerar que la Asociación Católica de Propagandistas era insuficiente desde el punto de vista social. Así que creó la Escuela de Ciudadanía Cristiana Colegio Pío XII. Becaba a dos alumnos por provincia". Francisco fue uno de ellos, en 1961.

¿El requisito? Además de estudiar una carrera, en su caso, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, había que estudiar otra obligatoriamente. "Una de las suyas". Tenía que ser o de la rama de Sociología o Periodismo. Eligió Filosofía y Letras. "Entre serio y broma, porque me obligaban, yo ya decía que iba a hacer una tercera". Fue la licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense. Luego obtendría la cátedra de Físicas, ejerciendo como catedrático en la misma universidad, y otra cátedra en la Universidad de Santander, de la que fue rector.

-¿Qué opina de la situación educativa en España?

-En términos sociológicos, hay una deficiencia en la enseñanza. En todos los ámbitos.

Lo afirma, categórico, advirtiendo que "el sistema se ha devaluado porque se ha perdido el nivel de exigencia", mientras subraya que se ha extendido eso "de que el profesor es el que suspende al alumno", cuando es el alumno el que no aprueba. "Yo no soy de Ciencias o Letras, soy de todo. No es algo que esté ocurriendo exclusivamente en la Universidad: está ocurriendo en todas partes. Hay un deterioro general de la exigencia".

Recuerda que, cuando entró en la universidad para estudiar Ingeniería "se presentaban 3.000 y el año que más aprobaban, éramos 100. Es decir, 2.900 no servían, porque eran los normales. Esto hoy no tiene sentido. Hay un conjunto de factores devaluado, unido a que la tradición cultural española hace que la opción sea acudir a la Universidad. ¿Esto es bueno o malo? Esto no sucede en países extranjeros. Aquí por ejemplo se están despreciando las titulaciones de grado medio: los peritos han desaparecido".

Francisco González de Posada destaca que en su etapa de rector magnífico de la Universidad de Santander, en los años 80, "entendimos que había que abrir las puertas de la Universidad. Y se abrió de una manera que hubo 15.000 estudiantes matriculados. Fue un enorme salto. Lo que ha ocurrido es que hoy hay muchísimos titulados superiores".

A por la décima

Es padre de 5 hijos e hijas, todos ellos con titulaciones superiores, "aunque eso sí, ingeniería de Caminos no hicieron". El mayor es licenciado en Matemáticas y Filosofía; su segunda hija, en Física; la tercera es arquitecta, el cuarto es físico y doctor en Filosofía y el menor, químico y doctor en Química. "A todos ellos les dirigí las tesis".

Al jubilarse, encontró "la liberación para hacer lo que quisiera, porque dando clase, corrigiendo exámenes y dirigiendo tesis doctorales...". De ahí que en estos 11 años haya obtenido otros 8 doctorados, que se suman al primero que hizo en Ingeniería tras acabar su primera carrera. "El récord en España de tesis doctorales está en tres o cuatro; en el mundo, en seis. Si sigo bien, mi objetivo es defender otra tesis doctoral a lo largo de este 2024".

"Aunque yo sigo trabajando, eso sí, gratis et amores", es decir, de manera desinteresada. Imparte cursos universitarios, acude a ofrecer conferencias, dirige una Academia y participa en 15, entre ellas, la Real Academia Nacional de Medicina, la Real Academia Nacional de Farmacia o desde 2020, como académico de Honor en la Real Academia Europea de Doctores.

