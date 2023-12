Los mejores 'panettones' del súper, según el 'doctor' López: El Corte Inglés, Lidl, Mercadona, Carrefour...

Llega el fin de semana de Nochebuena y Navidad y los consumidores ultiman sus compras para las cenas y comidas familiares. Los supermercados de toda España están a rebosar de clientes comprando marisco, carnes, turrones, mazapanes… y, por supuesto, los postres navideños para endulzar las veladas: desde el tradicional roscón de Reyes hasta el panettone, el bizcocho de origen milanés que ha conquistado los paladares españoles desde hace varios años y que está ahora presente en cualquier lineal.

No sólo se vende la versión clásica, caracterizada por contener frutas como la naranja confitada y las uvas pasas, sino que han proliferado las versiones con chocolate cada vez más vendidas. No obstante, el original, el italiano de toda la vida, es el que contiene cítricos, según una tradición milanesa que viene desde el siglo XV.

Según cuenta la leyenda, el panettone nació por accidente en la casa de un duque de Milán. Era Navidad y al cocinero encargado del convite se le quemó el postre en el horno, por lo que ordenó a uno de los sirvientes, llamado Toni, elaborar un postre con lo que encontrara almacenado. En la alacena sólo había huevos, harina, mantequilla, naranjas, limones y uvas. Y ahí, a modo de improvisación, nació el “pan de Toni”, que posteriormente se popularizaría como el panettone.

Los 'panettones' de los seis supermercados. N. A.

Desde entonces, este postre es uno de los más importantes de Italia en época navideña y, desde hace tiempo, cruzó las aguas del Mediterráneo hasta España para alzarse como uno de los dulces más importantes de la Navidad en nuestro país. Por ello, EL ESPAÑOL, en una nueva prueba especial de Navidad enmarcada en la serie El catador de productos, ha querido poner a competir a los panettones clásicos de los seis supermercados más importantes de este país. A saber: El Corte Inglés, Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo.

Para ello, este diario ha contactado con Julio López, un maestro pastelero con casi 20 años de experiencia en el sector. Una trayectoria que, entre otras cosas, le ha llevado a elaborar uno de los 10 mejores roscones de Reyes del certamen Mejor Roscón de Madrid 2024 celebrado esta misma semana. En este caso, no obstante, el paladar de Julio evaluará los panettones para indicar a los consumidores cuál es el mejor. Comencemos.

Dia

El 'panettone' clásico de Dia. N. A.

EL ESPAÑOL ha comprado los seis panettones clásicos de los supermercados arriba mencionados y los ha llevado a Mindanao Chocolate, el obrador artesanal de Julio López. Allí, el maestro pastelero ha ido cogiendo y valorando cada uno de los postres navideños. Lo ha hecho al azar y sin mirar el supermercado de procedencia para no perturbar sus calificaciones. Dicho azar ha provocado que el primero en pasar a examen haya sido el panettone de 500 gramos de Dia, cuyo precio es 3,89 euros (7,78 euros/kg).

Julio López, con profesionalidad, empieza a revisar los ingredientes y hay algo que le choca en especial: “No está hecho con mantequilla, sino con margarina, que es siete veces más barata. Es mal indicio, porque le resta calidad”. “Por no mencionar los aditivos y conservantes. Aun así, al tratarse de un producto industrial, es normal. Lo tendrán todos”, añade el maestro pastelero.

A nivel visual, y sobre todo en el tacto, Julio López ha explicado que el panettone de Dia parece un “mazacote” con una “mala fermentación”. En cuanto al olor, el pastelero explica que “está bien”, no sin mencionar que es “normal al contener un aroma añadido”.

Pregunta.– ¿Qué tal le sabe?

Respuesta.– Es un poco dulce y no sabe a panettone. Es más como un bizcocho. Y sabe poco. Tiene más olor que sabor.

El pastelero Julio López, tras partir por la mitad el 'panettone' de Dia para analizarlo. N. A.

Al final de la prueba, EL ESPAÑOL le pide a Julio López que haga un ranking de los mejores panettones. El pastelero coloca al de Dia en la cuarta posición de seis competidores.

Alcampo

“Este, a diferencia del primero, contiene un 10% de mantequilla, algo que no está mal”, explica Julio López refiriéndose al segundo panettone de la cata. Se trata del de 750 gramos de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Su precio: 6,99 euros (9,32 euros/kg). La prueba, en todo caso, no empezó mal para el postre del supermercado francés.

La cosa se empezaría a torcer cuando, cuchillo en mano, Julio López se dispuso a partirlo por la mitad con bastante dificultad. “Está tan duro, seco y apelmazado que hasta me cuesta cortarlo”, decía el maestro pastelero. “Probablemente se haya hecho hace meses”, opinaba antes de añadir que “no huele prácticamente a nada”. “Se ha mantenido medio tierno por los conservantes”, dice.

El 'panettone' de Auchan, la marca blanca de Alcampo. N. A.

P.– ¿Qué tal está este panettone en boca?

R.– La masa no sabe a nada, aunque, por salvar algo, las naranjas y las pasas están bien.

Las bajas valoraciones en casi a todos los niveles provocaron que el panettone de Alcampo haya sido clasificado por el pastelero Julio López en la quinta posición.

Carrefour

Como ha ocurrido con los anteriores, lo primero que hace Julio López es cortar el panettone de Carrefour por la mitad. Lo hace con habilidad de cirujano. “También es muy macizo y veo que no tiene ningún tipo de alveolado”, comenta mientras observa la miga del bollo. “Está totalmente apelmazado”, explica mientras examina la pieza de un kilogramo, cuyo precio es de 5,99 euros.

El 'panettone' de Carrefour. N. A.

P.– Valore el olor de este panettone.

R.– Sólo huele a naranja... A aroma de naranja y poco a panettone.

Aunque Julio López no parecía excesivamente entusiasmado con los aromas de este panettone, lo cierto es que no ha criticado el sabor: “Aunque no está muy dulce, este sabe a panettone”. Este apunte positivo le ha servido al producto de Carrefour para alcanzar la segunda posición del ranking de los mejores de los supermercados.

El Corte Inglés

El 'panettone' de El Corte Inglés. N. A.

Pasado el Ecuador de la cata, la cosa se empezaba a poner seria. Le llegaba el turno al panettone clásico de El Corte Inglés. En este caso, la pieza de 750 gramos ha valido 7,25 euros (9,66 euros/kg) y, haciéndole spoiler, ha sido declarado por el pastelero Julio López el mejor panettone de la cata.

Lo primero que le ha sorprendido, gratamente, ha sido su alto contenido en mantequilla en relación con el resto de competidores, salvo Alcampo y Mercadona, que marcaban valores similares. En este caso, no obstante, Julio López ha dicho que a nivel visual y de tacto, el panettone de El Corte Inglés “no está apelmazado y es más tierno”. “Mira, si lo aplasto vuelve a su posición original y eso es indicativo de que está bien hecho”, describe Julio.

El repostero Julio López probando la esponjosidad del 'panettone' de El Corte Inglés. N. A.

En fase olfativa, Julio López ha calificado como “correcto” el aroma del panettone, al igual que su sabor, que tenía pocas pegas. Por poner una nota negativa, el maestro pastelero ha explicado que le faltaba “más alveolado para estar aún mejor”.

Lidl

En la otra cara de la moneda se encuentra el panettone de Favorina, la marca blanca de Lidl. En este caso, la pieza de un kilo ha valido 5,99 euros y eso le ha costado la calidad, a juicio del pastelero Julio López. Si el panettone de El Corte Inglés se ha llevado todos los halagos, el del supermercado alemán se ha llevado las peores críticas.

“Está seco, duro, por lo que me cuesta cortarlo”, explicaba Julio López mientras partía por la mitad la pieza. Al hacerlo y separar ambas mitades para observar el panettone, el maestro ha explicado que “no está nada alveolado” y que es “un mazacote total”.

El 'panettone' de Favorina, la marca blanca de Lidl. N. A.

Su olor y su aroma “inexistente” y su sabor “con un retrogusto químico” han sido la puntilla y la causa de que Julio López haya declarado al panettone de Lidl el peor de la cata. “Por salvar algo, he de decir que las uvas pasas están buenas”, culminaba el profesional.

Mercadona

Cerraba la prueba el panettone de 750 gramos de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. En este caso, la pieza ha valido 5,40 euros (7,20 euros/kg). “También es un poco mazacote y tiene un alveolado poco desarrollado”, ha descrito Julio López nada más partir la pieza por la mitad, como ha hecho previamente con el resto de competidores.

El 'panettone' de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. N. A.

Y aunque a juicio del maestro pastelero, el panettone de Hacendado tiene un aroma “poco intenso”, el sabor no estaba tan mal “como otros”: “Me sabe dulce, a fruta, es correcto”. Esta tibia valoración positiva le ha valido al panettone de Mercadona para alcanzar la medalla de bronce en el ranking de panettones hecho por Julio López.

Mejores y peores

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al maestro artesano de la pastelería Mindanao Chocolate, Julio López, que haga un ranking de los mejores panettones clásicos de los supermercados. Y la conclusión del experto es la siguiente: “El mejor ha sido el de El Corte Inglés; después, los de Carrefour y Mercadona”. En el cuarto lugar de la clasificación, el pastelero clasifica al panettone de Dia; en quinto lugar, al de Alcampo y en última posición, al de Lidl.

Julio López, maestro pastelero, mostrando uno de los 'panettones' analizados. N. A.

