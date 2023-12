Feijóo sin vacaciones con su madre y Abascal en la Misa del Gallo: así será la Navidad de los políticos

Ni en vísperas de Navidad consiguió Pedro Sánchez sentar a la mesa del Palacio de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo. Bastó un pascuero, colocado en el interior de una chimenea que no se habrá encendido ni en la época de Cánovas y Sagasta, para aliñar con tintes estivales una sala remota del Congreso. Como cada 22 de diciembre, los villancicos corrieron a cargo de los niños de San Ildefonso.

Como a los portadores de los décimos con el 88.008, a Feijóo se le retrasó el Gordo hasta el inicio de su comparecencia. Las bolitas cayeron en el momento justo: de haberse retrasado, el inicio de faena de su discurso se hubiera ido al traste. "A España tampoco le ha tocado el Gordo", estimó tras preguntar en la sala si había algún agraciado. "El Gordo está reservado para los socios del Gobierno y para el independentismo", remató.

A punto estuvo Feijóo de recordar a Julio Camba, genial escritor gallego, tan del gusto del líder del PP que, antes de la campaña electoral de las generales, regaló a los periodistas que lo siguen un libro suyo. "Que trabajen los pueblos de poca fe; pero no aquellos que creen en la Providencia. Al pueblo español ningún negocio le parece tan saneado como el de comprar un billete del sorteo de Navidad y ganar en unas horas quince millones de pesetas sin arriesgar más que dos mil", escribió el autor de Villanueva de Arosa.

[Eladia, Sira, Micaela y Eva, las mujeres esenciales en la vida de Feijóo: "Habla todos los días con su madre; su abuela es un referente"]

No hay noticias de boletos premiados entre los líderes políticos. Como él mismo confesó a los periodistas parlamentarios presentes, Sánchez ganó 320 euros el año pasado. No contó cuánto se gastó en lotería. No obstante, que Feijóo considere su 2023 "satisfactorio pero incompleto", nunca totalmente redondo, responde precisamente a una dosis de fortuna por parte del presidente del Gobierno, cuyo poder revalidó a los puntos.

Con esa sensación se irán a celebrar la Navidad con sus familias. Unos días de asueto siempre con el rabillo del ojo puesto en el móvil. "No se puede permitir una desconexión digital total", reconocen desde el equipo de Feijóo, que el 27 de diciembre presidirá un Comité de Dirección con su cúpula en Madrid.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante su última reunión en el Congreso de los Diputados, este 22 de diciembre. Alberto Ortega EP

"Atenderá a sus responsabilidades aunque esté en Galicia", cuentan en conversación con EL ESPAÑOL desde el equipo de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. "Será un tiempo de descanso porque, con la agenda tal y como está, como para dedicarse a otra cosa que no sea descansar", se resignan. Su gran aliciente será pasar unos días con su padre, Sito Díaz, su máximo referente vital.

Tanto Feijóo como Díaz, cuyo afectuoso saludo durante la tradicional cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios en el Hotel Palace, el miércoles por la noche, dejó una de las imágenes del día; emprenderán rumbo a Galicia. Ambos pivotarán sobre sus ciudades de referencia, atendiendo a la familia. No aparecerá Feijóo por Os Peares, su aldea orensana de nacimiento, un "lugar de partida, pero no de retorno".

[Lidia Bedman y Santiago Abascal transforman su casa por Navidad: los llamativos rincones de su gran chalet]

El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, y como en los últimos años, se "repartirá entre Madrid, Alicante y el País Vasco". De la ciudad levantina es su mujer, Lidia Bedman, por cuyas publicaciones en redes sociales —Bedman es influencer— conocemos la decoración navideña del hogar referente para la alt right.

Prohibidos por machistas los chistes sobre suegras, fuentes cercanas a Abascal bromean con cenar con los "tuyos o con el enemigo" sin que, por supuesto, Díaz o Sánchez sean opciones. "En Nochebuena viene el enemigo [en referencia a los suegros] a cenar a Madrid", cuentan entre chanzas.

El líder de Vox vivirá una Navidad cristiana, cumpliendo con todas sus tradiciones propias. ¿Y Feijóo? "Es una persona que no tiene unas convicciones religiosas extremas y no es practicante acérrimo", reconocen desde su entorno. "Respeta profundamente las tradiciones y la cultura del país", añaden, "a diferencia de sus competidores electorales".

De juntarse todos a la mesa en Nochebuena, ¿acabaría la velada como en el Congreso (a tiros)? ¿O se parecería más al especial de Nochevieja de José Mota? "Cenarían con cordialidad... Las peleas políticas más acaloradas se dan entre la propia familia", asegura un diputado socialista.

La incógnita de Sánchez

¿Qué cenarán en Nochebuena? "Yo soy un hombre de placeres sencillos, pero difícilmente equiparables: me conformo con unas xoubas en Beluso o unos huevos con patatas fritas en cualquier lugar, pero buenos", reconocía el líder del PP en una entrevista para Abc publicada en 2011. "Me gusta mucho el salmón, me gusta la carne, me gusta… Como poca fruta. Hay que comer más", contó Abascal a The Objective.

De Sánchez sabemos su preferencia por una buena pieza cárnica. "A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible", aseguró el presidente del Gobierno en julio de 2021. Consultados por este periódico, diversas fuentes de Moncloa prefieren preservar dónde pasarán el presidente del Gobierno y su familia las vacaciones navideñas.

Santiago Abascal y Yolanda Díaz durante el debate electoral celebrado en RTVE, el pasado 19 de julio. Eduardo Parra EP

Probablemente, de seguir las mismas pautas que los años anteriores, Sánchez visitará la finca toledana de Quintos de Mora y el Palacio de las Marismillas (Doñana, Huelva).

El Coto Nacional de los Quintos de Mora ocupa una superficie de casi siete mil hectárea, limita con la provincia de Ciudad Real y fue adquirido por Patrimonio Forestal del Estado en 1942. Además, ha sido tradicionalmente finca de descanso de las máximas autoridades del país y fue apodado por el presidente americano George W. Bush como el "rancho" de los presidentes españoles. Lo hizo tras ser invitado por el expresidente José María Aznar.

Las Marismillas, por su parte, finca de caza de Franco, es una casa palacio de estilo colonial inglés situada en el extremo sur del parque de Doñana. Forma parte de Patrimonio del Estado desde los años 90 y ha albergado a los más notables líderes políticos a nivel internacional: desde Tony Blair a Angela Merkel.

Para Feijóo, un hombre que llama diariamente a casa, "su madre, su hermana y su sobrina" son sus principales alicientes en su tierra. "También su pareja y su hijo, claro", apostillan desde su entorno. Insisten desde el entorno del líder del PP en lo matriarcal de la sociedad gallega, un mundo donde madres y abuelas no son sino instituciones, un emblema cristalino y cierto capaz de gobernar una familia desde el sofá como se gobiernan los países. "Se puede decir que Feijóo es, de alguna forma, producto de un matriarcado, algo común en Galicia, donde las mujeres son las que tiran de la casa y de la familia para adelante", contaban a este periódico hace unos meses.

"Yolanda va a pasar unas Navidades bastante sencillas", estiman fuentes cercanas a la vicepresidenta. "Va a estar en casa, en su tierra, con su familia. Se reúnen en distintos puntos de Galicia. Va a aprovechar el tiempo para estar con su padre, al que echa muchísimo de menos todo el rato; y con su hija, que vive con ella aquí en Madrid, lógicamente, pero con la cual pasa poquito tiempo, menos del que le gustaría".

Sigue los temas que te interesan