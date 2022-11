El 'doctor' Julio López valora los turrones de los súper: los mejores de Dia, Lidl, Mercadona…

Llega diciembre. El mes con el que acaba el año. El mes de la Navidad. Y algo que no cambia es la tradición de reunirnos en estas fechas con los nuestros. Tanto que, hace más de una década, una marca de turrones popularizó aquella canción de Vuelve a casa por Navidad representando la fuerza de compartir con la familia y con los amigos. Y, como no, en España el mejor hilo conductor para hacerlo es la comida, la bebida y, particularmente, los dulces como el turrón.

Y es que el turrón, la Navidad y lo social están unidos. Su destino es inseparable en España. De hecho, este dulce navideño es parte de la cultura gastronómica de este país porque nació durante la Edad Media en la Península Ibérica. No se sabe con exactitud dónde se originó, pero se cree que ocurrió cuando los musulmanes gobernaban estas tierras. Lo que sí se sabe es que la elaboración ha llegado a nuestros días, que es un dulce con un gran éxito internacional y, sobre todo, que los consumidores no entienden una Navidad sin él.

Según los datos publicados por la Asociación Española de Turrones y Mazapanes, el 79% de los dulces que se consumen en Navidad son turrones. Dentro del 21% restante, estarían los mazapanes u otros dulces navideños. En otras palabras, los consumidores siempre han apostado fuerte por el turrón y más este 2022, ya que “el sector ha logrado superar las cifras prepandémicas”, indica el Informe 2022 del sector de turrones y dulces de Navidad en España publicado por Alimarket.

Pero turrones hay muchos. Caseros, artesanales, industriales… y de muchos tipos (duro, blando, crujiente, almendrado, etc.). Los consumidores, sin embargo, suele ir a los supermercados a comprarlos. Concretamente, el 69% de ellos los adquiere en los lineales. Por ello, EL ESPAÑOL ha decidido realizar una cata de los turrones de marca blanca de supermercado para informar sobre sus características.

Para ello, este medio ha contactado con Julio López, un maestro pastelero con 17 años de experiencia en el sector. Una trayectoria que, entre otras cosas, le ha llevado a ser nombrado, junto a su hermana Marta, los mejores reposteros de la ciudad en la XXVIII Edición del Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid. Este lunes, de hecho, acudirán al torneo nacional en busca de ser declarados los mejores de España. Pero, de momento, Julio ha recibido a este periódico para iniciar una nueva cata. ¿Qué turrón será el mejor?

Alcampo

Como en anteriores entregas, este diario ha comprado cinco turrones equivalentes de cinco supermercados. En este caso, EL ESPAÑOL ha adquirido el turrón crujiente de chocolate, un clásico que no puede faltar en ninguna mesa navideña y que está entre los más consumidos en este país. Se los presentamos a Julio López y los ponemos en la mesa del obrador Mindanao, la pastelería que regentan él y Marta en el número 17 de la calle de Castuera, en Madrid.

Al azar, el maestro pastelero toma uno de ellos. Se trata del turrón de chocolate crujiente de “calidad suprema” de Auchan, la marca blanca de Alcampo. En este caso, la pieza pesa 260 gramos y cuesta 1,59 euros. Julio abre su embalaje, dando el pistoletazo de salida a la cata. Comencemos.

“En boca es una bomba de azúcar. Es muy dulce”, valora el maestro pastelero nada más dar el primer bocado al turrón de Alcampo. “Además, el sabor de los frutos secos no se percibe mucho porque el sabor a chocolate dulce se apodera del paladar”, añade.

Acto seguido toma el envase y lee el contenido del producto. Observa que sólo contiene un “4% de almendras y un 2% de avellanas”, lo que produce que no se perciban. “Además, lleva aceite de girasol, que sirve para licuar la pasta y abaratar costes, pero al menos no contiene aceite de palma. Así que contenga aceite de girasol no es del todo malo”, celebra el pastelero. “Eso sí, uno artesano no lleva aceites. Sólo chocolate y frutos secos”, puntualiza.

Al finalizar la prueba, el turrón de Alcampo ocuparía la segunda posición empatado con el de Carrefour.

Carrefour

“Éste parece más una chocolatina”. Son las palabras que emplea Julio López al probar el turrón de chocolate crujiente Sensation de Carrefour. En este caso, la pieza de 200 gramos vale 1,99 euros. De hecho, cuando lo parte aprecie en él que “la pasta ha emulsionado mal”.

–¿Cómo lo sabe?

–Porque cuando partes un turrón de chocolate no deberían apreciarse los puntitos de aire. Significa que no ha emulsionado bien. Un turrón artesanal es compacto.

“En cuanto al sabor, lo que dije antes, parece como una chocolatina y tampoco cruje mucho, la verdad. Eso sí, éste sabe mucho menos dulce que el primero, un aspecto que me agrada porque empalaga menos”, valora positivamente el maestro pastelero.

Aun así, al final de la prueba, Julio clasifica a este turrón, junto al de Alcampo, en la segunda posición “porque en un aspectos era mejor el de Alcampo, como en que es más compacto, pero en otros el de Carrefour, como en que es menos dulce”.

Mercadona

“Este viene bien cargado de arroz inflado”, dice Julio López al sacar del paquete el turrón de chocolate crujiente de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Su peso: 250 gramos. Su precio: 1,60 euros. Pero aunque el lector crea que el pastelero celebraba el alto contenido en arroz inflado, lo cierto es que es un “aspecto negativo”.

“Ten en cuenta que el arroz es más barato que el chocolate”, explica Julio López. En boca, en ese sentido, el pastelero diría de él que le sabía mucho “a arroz” y “poco o nada a ganache, que es la emulsión de la leche, la nata, el chocolate…”. “También me sabe algo aceitoso, lo cual es negativo”, valora.

Pese a ello, el turrón de Mercadona ocuparía la tercera posición de la clasificación hecha por Julio López.

Dia

El siguiente turrón crujiente clásico de chocolate en pasar a examen ha sido el Dia. En este caso, la pieza pesa 100 gramos y ha costado 0,99 euros. “Es muy fino”, aprecia Julio López antes de hincarle el diente. Y, cuando lo hace, la valoración es muy positiva.

–¿Qué tal le sabe este turrón?

–Éste me sabe muy bien. Se nota que está bien mezclado el chocolate y los cereales. Noto que está bien integrado y sabe a chocolate. Tampoco me parece un turrón empalagoso. Me gusta.

Acto seguido, el maestro pastelero lee los ingredientes y dice que contiene un 9% de arroz, “el que menos”, pero que es el único que contiene pasta de avellana, algo que es “positivo”. Y, al final de la cata, Julio López diría que es el mejor de los que ha probado al tener menos valoraciones negativas.

Lidl

“Éste, como el de Mercadona, también tiene un alto contenido de arroz, una circunstancia que no es positiva porque sirve para abaratar costes”, dice Julio López mientras inspecciona el turrón de 250 gramos de Dor, la marca blanca de Lidl. Este turrón, también de chocolate crujiente, ha valido en el supermercado alemán 1,55 euros.

Acto seguido el pastelero lo prueba y dice que “no está malo”, pero que le parece un poco “grasiento”. Es cuando se pone a leer los ingredientes y saltan todas las alarmas. “Lleva aceite de palma”, critica Julio López.

Esa circunstancia ha sido como cuando un alumno comete una falta eliminatoria en el examen de conducir. Queda directamente fuera, descalificado. Pues lo mismo. Para un repostero artesanal que un producto contenga aceite de palma, directamente hace que el producto pase al último lugar. “No hay que valorar más”, sentencia el repostero.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al maestro artesano de la pastelería Mindanao, Julio López, que haga un ranking de los mejores turrones crujientes de chocolate de los supermercados. Y la conclusión del experto es la siguiente: “El mejor ha sido el de Dia; después, empatados, el de Carrefour y el de Alcampo”. En el tercer lugar de la clasificación, el pastelero clasifica al turrón de Mercadona y en última posición, al de Lidl “por contener aceite de palma”.

