Toda la verdad sobre el pan de las gasolineras, las tiendas que más venden en España: un experto opina

Las gasolineras son las nuevas panaderías. La compañía energética con más estaciones de servicio en España ha indicado que vende 14 millones de barras de pan al año, convirtiéndose así en la empresa que más barras comercia en el país. Tener 3.300 estaciones de servicio repartidas por todo el territorio nacional, evidentemente, influye, porque “ayuda a llegar a sitios donde otros no pueden”, dicen fuentes de la compañía. Además, cada vez es más común la actitud de los consumidores de ir a repostar carburante y, por qué no, aprovechar la visita para llevarse la barrita de pan para la comida o la cena.

Debido a la proliferación de automóviles eléctricos, muchos expertos justifican que las gasolineras están diversificando su manera de generar ingresos. Una manera de hacerlo es convirtiendo sus tiendas en pequeños supermercados para que el consumidor que esté cargando su coche aproveche el tiempo y haga la compra. O, simplemente, para comprar la barra de pan, el periódico o café. La segunda empresa de gasolineras más importante de España, de hecho, calcula que más del 50% de los beneficios que tendrá en 2030 no vendrán de la venta de carburantes, sino de las ventas en tienda. De ahí su apuesta por diversificar el mercado.

Y, sin duda, uno de los productos que se ha convertido en vanguardia en las ventas de las gasolineras es el pan, fundamental en la dieta de los españoles. Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “cada individuo español consumió una cantidad de 27,94 kilos de pan” en 2022, el último año con datos consolidados. O lo que es lo mismo, los hogares de España comieron la friolera de 1.300 millones de kilos de pan.

Las barras de pan de las cuatro cadenas de gasolineras con mayor presencia en España. N. A.

Lo curioso, como se apuntaba, es que aunque España albergue 15.000 panaderías, la empresa que más pan vende es una cadena de gasolineras. Por ello, EL ESPAÑOL ha contactado con el panadero profesional Julio López (Ávila, 1979) para que analice las barras de pan de las estaciones de servicio con el fin de informar a los consumidores sobre su calidad. Para ello, este diario le ha llevado una barra de cada una de las cuatro cadenas con mayor cuota de mercado y presencia en España.

Probando barras

A primera hora de este miércoles, Julio López ha recibido a EL ESPAÑOL en su obrador tradicional, Mindanao Chocolat, situado en el número 17 de la calle de Castuera, en Madrid. Allí, con una sonrisa, esperaba el experto panadero dispuesto a someter a varias pruebas las barras de gasolineras. Estas pruebas para analizar su calidad pasan por describir su aspecto visual y su horneado; tocar el pan para ver si estaba bien cocido; olerlo y, por supuesto, probarlo.

Acto seguido, el diario le presenta a Julio las barras de las cuatro cadenas de gasolineras con mayor presencia en España. El pan de la estación con más cuota de mercado en el país cuesta 1,09 euros; el de la segunda, 0,90 euros; el de la tercera, 0,80 euros; y el de la cuarta, 0,85 euros. Unos datos que, a priori, no deberían influir en la calidad del producto.

“Esta primera barra, al igual que ocurre con las de los supermercados, le falta cocción”, indica el panadero mientras examina la superficie del pan de la cadena de gasolineras más importante. “No obstante, tiene un buen olor”, indica mientras su experta nariz escudriña los aromas que desprende el pan.

El pan de la cadena de gasolineras más importante, la barra más vendida de España. N. A.

A nivel visual, según la opinión de Julio López, el alveolado que tiene en su interior es “correcto”. El alveolado, de esta forma, son los agujeritos que presenta el interior de la masa generados por su horneado. Para analizarlo, el panadero ha partido la barra y ha cogido la masa, mientras explica que “pese a ser una barra precocinada, como todas, está mejor cocida que las de los supermercados”.

En boca, el sabor de la barra de pan más vendida de España, comerciada en la principal cadena gasolinera del país, no ha decepcionado. “Sabe suave; sabe bien”, sentencia el experto panadero.

Continuaba la cata con la barra de pan de la segunda cadena de estaciones de servicio más importante de España. En este caso, dicha cadena se ha aliado con Carrefour para que abra tiendas en estas gasolineras. En otras palabras: el pan de esta gasolinera es el mismo que el de la cadena de origen francés, por lo que sus atributos serían igualmente aplicables a los panes de los supermercados galos.

El panadero profesional, Julio López, oliendo una de las barras durante la cata. N. A.

“Este pan tiene un olor raro, como ácido”, describe Julio López con cara de cierto disgusto. “La cocción de la barra, sin embargo, es uniforme pero escasa. Yo creo que lo dejan así, sin terminar de hornear para que esté más tierno”, ha opinado el panadero. También ha habido valoración del alveolado, calificado como “bueno”.

Pregunta.– ¿Y qué le parece el sabor de esta segunda barra?

Respuesta.– La verdad, correcto. Las notas ácidas que se perciben en nariz no se traducen en boca.

Panes de más gasolineras

Pasado el Ecuador de la prueba, llegaba el momento de que Juli López valorase la barra de pan de la tercera y la cuarta cadena de gasolineras con mayor presencia en el territorio nacional. Sobre la cuarta, destacar que el formato que comercia es el formato baguete.

Julio López, observando la barra de pan de la cuarta gasolinera con mayor presencia en España. N. A.

“Esta se ve tierna y parece que tiene buena pinta”, vaticinaba Julio López. Un hecho que se confirmó tras probar el pan. “En este caso está bien cocido, mucho mejor que los dos primeros”, comparaba el profesional de la harina.

P.– ¿Esta barra qué tal le huele?

R.– También tiene notas ácidas. Pienso que a lo mejor les ponen algo de masa madre por eso huelen así. Aun así, por cierto, todos tienen bastante agua.

Julio López, observando el pan tostado de la tercera cadena de gasolineras en España, el mejor de la cata. N. A.

Cerraba la cata, la barra de pan de la tercera cadena de gasolineras con mayor presencia en España, “la mejor”, a juicio del panadero Julio López. Para empezar, a este profesional de los hornos le encandiló su color tostado causado por un buen horneado. “Eso ha provocado que el pan tuviera un sabor más intenso. Ten en cuenta que un pan bien cocido tiene mayor sabor. Las notas tostadas intensifican el sabor del pan”, explica Julio López tras masticar la barra de esta cadena energética. “En nariz también huele muy bien a levadura y masa madre. Es el que más me gusta”, culmina el panadero de Mindanao Chocolat.

P.– Julio, ¿desea hacer una última valoración sobre las barras de las gasolineras?

R.– La verdad, me han sorprendido positivamente, porque me parecen mejores que las de los supermercados. No obstante, como panadero, siempre recomiendo a los consumidores que acudan a las panaderías tradicionales porque siempre encontrarán productos de mayor calidad.

