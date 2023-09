La vida del alcalde Manuel Arribas, el único diputado del 'caso Mediador' que sigue en el Congreso

Cuando su nombre salió a la palestra aquel 2 de marzo, Manuel Arribas (1986) sintió miedo. Marco Antonio Navarro Tacoronte, 'El Mediador', le señaló como partícipe en las cenas de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista conocido como 'Tito Berni'. En realidad, el joven diputado sabía que no tenían nada de él, más allá de su asistencia a una cena con compañeros en Ramses. Su preocupación radicaba en qué pudieran pensar en su pueblo, cómo podrían reaccionar sus 700 vecinos de Sanchidrián cuando volviera.

"Llegó en su coche y la gente le apoyó. Le conocían desde pequeño y sabían que lo de las putas y la cocaína no cuadraba con su perfil. No se lo creía nadie", cuentan en su entorno más cercano. Lo que peor llevó fue el dolor de su familia. "Los padres y el hermano le apoyaron, su novia también mantuvo el perfil y le creyó en todo momento", continúa esta fuente.

Arribas estaba en su primera legislatura en el Congreso, en la que había sustituido a Margarita Robles como diputada por Ávila. Mientras, se preparaba para ganar la alcaldía de Sanchidrián, un feudo del PP en el que su padre también había intentado gobernar hasta en cuatro ocasiones.

[Fiscalía pide que declare el hostelero que pagó 25.800€ al Mediador por si fue una mordida para una licencia]

Solo dos meses después del escándalo, Arribas se convertía en el alcalde de Sanchidrián (Ávila), venciéndole a su primo hermano. "No se llevan demasiado bien", dicen con sorna en el pueblo ante la conocida enemistad familiar.

Las aguas bajaban mansas de nuevo, hasta que Ferraz deshizo las listas de Castilla y León para rehacerlas. Manuel Arribas, que no estaba en ellas, acabó siendo designado desde Madrid como número uno. Las críticas llegaban, incluso, desde el propio partido por la imposición.

Los suyos defienden que aquello fue una muestra más de su inocencia y su nula implicación en el caso. "¿Por qué iba a apartar el partido a un chaval de 36 años que había ganado las elecciones en su pueblo y no tenía ninguna mancha en su expediente?", se preguntan en su entorno.

Se ponía en duda antes de las elecciones del 23-J si sacaría escaño. Lo logró, repetiría como diputado y se fue a Ferraz para estar con los suyos en una noche que terminó mejor de lo que esperaban en la sede socialista.

Manuel Arribas1

Un mes después llegaron las pintadas en su casa: "Año de rojos: hambre y piojos". La Guardia Civil investiga quién pudo ser. En el pueblo tienen claro que solo rivales políticos podrían estar tras un ataque que catalogan de "burdo".

Apasionado del ciclismo

Manuel Arribas creció en Sanchidrián. Nació un 13 de diciembre de 1986 y tiene un hermano menor. Quienes le conocen, le definen como una persona "normal, es de siempre del pueblo, como sus padres y sus abuelos".

Su juventud la pasó con una pareja estable. Luego, fue encandenando novias. No se le conocen altercados en el lugar. "Siempre salía con el mismo grupo de amigos", dicen sobre él en su pueblo. Su mayor pasión es el ciclismo.

Durante años trabajó en una empresa de alquiler de coches. "Empezó limpiándolos durante su época de estudiante y acabó siendo uno de los comerciales", explican en su entorno. Posteriormente, daría el salto a la política.

Manuel Arribas.

Su padre fue militante socialista e intentó alcanzar la alcaldía de Sanchidrián en varias ocasiones. Su hijo siguió los pasos hasta conseguir la meta que tuvo su progenitor. "Aquí siempre ganó el PP, daba igual el candidato que tuvieran o quien estuviera en el PSOE", explica un vecino de Sanchidrián.

El bagaje en el pueblo ayudó a que el escándalo de mediador no se expandiera. Nadie pensaba que Manuel pudiera estar implicado. "Algunos dijeron que había fotos de él, pero todo salía de los mismos, los que no querían que fuera alcalde", comentan en esta pequeña localidad abulense. Finalmente, nunca salieron esas imágenes que el propio Arribas sabían que no habían podido hacerle.

La llegada a la alcaldía de Arribas parece haber convencido a los vecinos. "Por primera vez se nos trata a todos los bares por igual", dice la regente de uno de los negocios. "Le está dando la vuelta al pueblo".

En otros bares de la localidad tampoco tienen queja del alcalde. "Lleva poco tiempo y todo bien". ¿Qué piensan sobre su aparición en las cenas de Tito Berni en este local? "Es que yo no sé si eso es verdad o no".

Otra vecina, que pasea con su perro cerca de la casa del alcalde, señala alguna de sus últimas obras. "Es que lleva poco tiempo, pero todo bien. Mira, está ampliando el acerado y ha colocado árboles".

Los árboles los han plantado recientemente junto a los niños del pueblo. Entre los logros de los que sacan pecho en el Ayuntamiento, se encuentra esta acción y otras tantas que han llevado a cabo con los menores. Desde el Gobierno de Arribas recuerdan que han dado material escolar a todos los niños del pueblo, han ampliado la guardería, han realizado un completo calendario de actividades deportivas municipales y esperan cambiar pronto sus dependencias al nuevo Ayuntamiento, que encontraron vacío.

"En un pueblo como este tienes que hacer una labor social. Hay gente que lo llama directamente a su casa para que le arregle problemas y él los atiende", comentan fuentes cercanas a Arribas en conversación con este periódico.

Su mandato, a pesar de llevar solo unos meses, no ha sido del todo fácil. A los pocos días del inicio de la legislatura se inundó el pueblo. Hace escasas fechas, un rayo cayó sobre el depósito de agua y todos tuvieron que involucrarse en la reparación. "En 24 horas lo tuvimos todo arreglado", dicen desde su Gobierno.

Manuel Arribas en las labores de reparación de la bomba de agua de su pueblo.

Explicaciones de Mediador

Manuel Arribas pensaba que el tema ya había pasado. Sin embargo, su nombre sigue resonando cuando se habla de mediador. EL ESPAÑOL lo encuentra en su Ayuntamiento. Arribas porta una sobrecamisa, camiseta blanca y unos deportes. En las muñecas, un reloj y algunas pulseras, entre ellas la de la Esperanza de Triana y Tres Caídas de Sevilla. El look es acorde a su juventud.

De manera amable, declina ofrecer cualquier entrevista sobre el caso Mediador, cuya existencia niega, ni dar declaraciones. A su móvil le llega algún mensaje de alerta: "Hay un periodista preguntando por ti en el pueblo". No hay malas palabras, el regidor muestra su hartazgo con respecto a un tema que considera vacío de contenido y por el que le han apoyado hasta desde sus antípodas políticas.

Las explicaciones que tuvo que dar sobre su cena con 'Mediador' ya las dio en su momento. "Se quedó con ganas de salir a explicar paso por paso", dice una persona que le conoce bien.

Marco Antonio Navarro Tacoronte dio el nombre de Arribas en una entrevista con OkDiario. A continuación matizó que no conocía a estas personas " de nada y que simplemente se atiene a la lista que le pidió y le trasladó el Tito Berni de "congresistas del partido socialista afines a que cuando se haga la exposición el empresario pueda salir beneficiado porque va a hacer una aportación".

[El PSOE interrogó a los diputados de la cena con 'Tito Berni': aseguran que no se fueron de "fiesta"]

"No nos lo creímos en ningún momento", insiste una vecina en el pueblo que conoce a Arribas desde que era pequeño.

El alcalde de Sanchidrián aseguró tras estas declaraciones que tendrían su "correspondiente respuesta jurídica". Dejaba claro que aquella cena "no tuvo ninguna circunstancia especial que destaque sobre otras" en las que puede haber "compartido mesa con compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y de otros grupos políticos".

También matizó que "no se va a ver despistado" por mucho que el PP se "empeñe en difundir bulos y fake news". Y finalizó: "No todo vale en política".

Sigue los temas que te interesan