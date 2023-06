Quién es Manuel Arribas, el amigo del Tito Berni impuesto por Ferraz para las listas de Ávila

Terremoto político, uno más, en el PSOE, en esta ocasión por la elección de los nombres para formar las listas electorales para Congreso y Senado. Cuando parecía que Pedro Sánchez con el adelantado electoral había amansado las aguas tras la debacle en las municipales, llega esto. Todo el mundo anda pendiente de lo que ocurrirá esta mañana en Madrid. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la reunión del Comité Federal con los ánimos muy calientes.

No ha gustado nada en Castilla y León, ni tampoco en Aragón o la Comunidad Valenciana, la imposición desde Ferraz de algunos nombres para las listas al Congreso y Senado. En Valladolid incluso se ha modificado el criterio de Oscar Puente para incluir a Javier Izquierdo como número 1 en el Senado. Sin embargo, donde peor ha sentado es en el PSOE de Ávila donde han impuesto a Manuel Arribas, o lo que es lo mismo, uno de los políticos que estuvo en las famosas cenas de Tito Berni (el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbel), que desataron una crisis interna en las islas Canarias.

Arribas saltó a escena cuando el famoso mediador dio su nombre en una entrevista concedida a Ok Diario. El mediador asegura que con él "no habló casi nada", al tiempo que afirma con rotundidad que estaba en una de las cenas celebradas en el restaurante Ramsés "sin duda alguna". Algo que posteriormente fue confirmado por el propio implicado pero con matices: "Que mi asistencia a una cena, en Madrid, en la que se encontraba el diputado ya expulsado del PSOE no tuvo ninguna circunstancia especial que destaque sobre otras en las que puedo haber compartido mesa con compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y de otros grupos políticos", señaló Arribas. El diputado confirmó en su comunicado "que no todo vale en política", y ha amenazado con la "correspondiente respuesta jurídica" que las afirmaciones relacionándole con la trama tendrán por su parte.

La pregunta es quién es Manuel Arribas y qué ha provocado que desde Ferraz hayan querido jugársela con su inclusión. Pues se trata de un abulense nacido en 1986, es decir, tiene 37 años. Actualmente es el diputado por la provincia de Ávila desde el 25 de febrero de 2020, en sustitución de Margarita Robles. Pero además, según el CV del propio partido socialista, es portavoz adjunto de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Mantiene su puesto como concejal del Ayuntamiento de Sanchidrián (Ávila) y además miembro de la Ejecutiva del PSOE de Ávila.

Mientras que en sus redes sociales, donde no es muy activo pero de momento no se ha pronunciado sobre el tema, se define como abulense, “hijo, hermano, nieto sobrino y primo” y un apasionado de la lectura y del ciclismo.

Su inclusión ha sentado muy mal en el PSOE de Castilla y León, aunque su líder Luis Tudanca, todavía no se ha pronunciado, ya que piensan que la inclusión de Arribas puede perjudicar la imagen de la campaña en todo el territorio. Tanto Tudanca como Ana Sánchez, que tanto han criticado la corrupción política del PP, llevan en sus listas a un político que ha reconocido que estuvo en estas famosas cenas. El malestar es tan grande que los integrantes de la lista al Congreso que fue enviada desde el PSOE abulense han manifestado ya su intención de renunciar a ellas. Hoy se sabrá si es verdad. Este medio ha intentado confirmar la noticia pero de momento se mantiene el silencio.

