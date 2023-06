Conato de rebelión en el PSOE de Castilla y León contra Ferraz: imponen a un participante en las cenas del Tito Berni

Dicen que donde hay patrón no manda marinero y cuando las órdenes llegan desde Ferraz no se discuten. La Comisión Federal de Listas del PSOE ha decidido cambiar a última hora la candidatura a las elecciones generales por Valladolid y Avila en las listas para Congreso y Senado. Algo que no ha sentado nada bien, sobre todo en tierras abulenses, donde hay amenazas de renunciar si esto ocurre en la reunión de mañana sábado.

En el caso de Valladolid, el cambio es el de introducir a Javier Izquierdo para incluir como número uno para el Senado a Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal como secretario de Acción Electoral y lo hace en detrimento de Sara Galván, que ya había sido anunciada como número 1. La actual senadora y que ha sido candidata del PSOE a la Alcaldía de Medina de Rioseco, Sara Galván, pasa a ser segunda después de ser primera en la propuesta enviada por el partido socialista de Castilla y León. Es decir que la decisión de la dirección federal ha tenido más peso que la propuesta de la provincia liderada por Óscar Puente. La que no cambia es la lista al Congreso que estará comandada por el alcalde en funciones de Valladolid y secretario general del PSOE vallisoletano, Óscar Puente, junto a María Luisa Sanz, Julio del Valle, María Nieves Gómez y Diego Miguel Holguín.

No ha sido el único cambio, según informa Ical, la Comisión Federal de Listas del PSOE modificó hoy la candidatura del PSOE al Congreso en la provincia de Ávila para las próximas elecciones generales del 23 de julio al situar como número uno a Manuel Arribas, actual diputado y concejal en el Ayuntamiento de Sanchidrián, en sustitución de Yolanda Vázquez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila. Y aquí es donde ha dolido y mucho esta imposición desde Ferraz, ya que la inclusión de Manuel Arribas, uno de los reconocidos participantes en cenas con el famoso 'Tito Berni', para liderar la lista al Congreso por Ávila. Esto ha provocado un gran malestar hasta el punto que según apuntan desde EFE, el resto de la lista se esté planeando en estos momentos renunciar a concurrir a los comicios si mañana se confirma este cambio en la reunión de la Federal.

Por su parte el Partido Socialista de Castilla y León no ha confirmado nada a este medio y se espera a la confirmación de mañana en el Comité Federal para pronunciarse por los cambios en las listas.

Las listas serán aprobadas en el Comité Federal de este sábado 10 de junio y lo que en principio iba a ser una mañana tranquila, ahora parece que habrá mucha tensión, ya que estas imposiciones también llegan desde Castilla La Mancha y desde la Comunidad Valenciana.

La reunión, celebrada en Ferraz este viernes y previa al Comité Federal de mañana sábado mantuvo el resto del cartel de los socialistas para la Cámara Baja, compuesto por Esther Peña (Burgos), Javier Alfonso Cendón (León), María Luz Martínez Seijóo (Palencia), David Serrada (Salamanca), José Luis Aceves (Segovia), Luis Rey (Soria), Óscar Puente (Valladolid) y Antidio Fagúndez (Zamora).

Sigue los temas que te interesan