El mediador implica a tres diputados socialistas de CyL en el escándalo y ellos amenazan con denunciar

El denominado 'caso Mediador', que ha revolucionado el panorama político español por una trama de corrupción con presuntas extorsiones y mordidas a empresarios ganaderos y alimentario de las Canarias, llega ahora a salpicar a Castilla y León. Y es que Marco Antonio Navarro Tacoronte, el enlace entre las compañías y el Tito Berni, ha desvelado en una entrevista concedida a 'Ok Diario' ocho de los 15 nombres de socialistas que habrían participado en una de estas citas con empresarios. Tres de ellos, según el conocido como el mediador, pertenecen a diputados de la Comunidad. Concretamente se trata del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, la secretaria de Igualdad de los socialistas y diputada por León, Andrea Fernández, y el abulense Manuel Arribas.

Unas acusaciones que implicarían en la trama de corrupción de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni, a estos tres diputados socialistas de la Comunidad. Sin embargo, el PSOE de León ha querido salir en defensa de Cendón y Fernández y han desmentido su participación, al tiempo que han amenazado con que se querellarán contra todos aquellos que les están "injuriando y calumniando". Por su parte, Arribas también ha anunciado que las declaraciones que se están realizando tendrán su "correspondiente respuesta jurídica".

De la misma manera, ha aclarado que su asistencia a una cena en Madrid, en la que estaba el Tito Berni, "no tuvo ninguna circunstancia especial que destaque sobre otras" en las que puede haber "compartido mesa con compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y de otros grupos políticos". También ha matizado que su trabajo por Ávila "no se va a ver despistado" por mucho que el PP se "empeñe en difundir bulos y fake news". "No todo vale en política", ha recalcado.

Durante la entrevista, Navarro Tacoronte ha matizado que a estas personas no las conoce "de nada" y que simplemente se atiene a la lista que le pidió y le trasladó el Tito Berni de "congresistas del partido socialista afines a que cuando se haga la exposición el empresario pueda salir beneficiado porque va a hacer una aportación".

En el caso del diputado abulense Manuel Arribas, el mediador asegura en la entrevista que con él "no habló casi nada", al tiempo que afirma con rotundidad que estaba en una de las cenas celebradas en el restaurante Ramsés "sin duda alguna".

Respecto a Javier Alfonso Cendón, Navarro Tacoronte también ha afirmado que no tuvo "casi ninguna conversación con él", pero ha aseverado que también estuvo en la cena del Ramsés, aunque tiene "la duda" de si estuvo en las otras dos.

Por último, en lo que compete a los diputados de Castilla y León y sobre Andrea Fernández, también recalca "no tener ninguna duda" de que estuvo en la cena del Ramsés, aunque matiza que en las otras dos no lo recuerda.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el PSOE de León ha desmentido la participación de sus diputados en la trama, al tiempo que han puntualizado que "de ninguna manera" están involucrados en la misma.

