La extorsión de 'Alba' a un canterano del Real Madrid: logró fotos de futbolistas desnudos en el vestuario

Alba es una bella adolescente que solo existe en Instagram. Esta cuenta es la tapadera que supuestamente ha utilizado un chico, de 18 años, afincado en Murcia, para enmascarar su verdadera identidad, y dedicarse a chatear con un canterano del Real Madrid para engatusarlo. Todo ello, con un objetivo turbio: este joven ha usado la cuenta ficticia de Alba para lograr meter a un topo dentro del vestuario del juvenil C que se dedicara a tomar fotos y vídeos de los jugadores desnudos, para después lucrarse supuestamente con ese material gráfico donde aparecen menores de edad.

EL ESPAÑOL ha tenido conocimiento en exclusiva de una investigación desarrollada por la Guardia Civil que vuelve a sacudir la Casa Blanca, tras el reciente arresto de cuatro canteranos por la supuesta difusión de un vídeo de contenido sexual que afectaba a una menor de edad, de 16 años. En este caso, los roles se invierten, ya que varios jugadores del juvenil C del Real Madrid son las víctimas de la supuesta filtración de imágenes de contenido íntimo y que han motivado la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 45 de la capital del España.

Unos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han destapado al supuesto titular de la cuenta que estaba a nombre de Alba, según confirman fuentes de la investigación a este diario. Se trata de un adolescente, de 18 años, afincado en una pedanía de la huerta murciana, y que ha sido detenido en junio, por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como por prostitución, explotación sexual y corrupción de menores a través de internet.

Una foto de las duchas de los vestuarios merengues hecha por el Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid.

Esta trama con tintes de sextorsión ha sido destapada a raíz de las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, por parte del canterano merengue que conoció a Alba por Instagram y por el propio Real Madrid que ha actuado con mucha diligencia en todo momento. Durante el campeonato liguero 2022-2023, Alba estuvo chateando con un jugador, de 17 años, que sumaba varias temporadas despuntando en La Fábrica: la cantera del club al que todos aspiran a llegar porque es el más laureado de Europa.

Esta chica ficticia se ganó la confianza del futbolista, hasta el punto de que compartió con ella imágenes íntimas, sin ser consciente de las consecuencias que eso le traería. "El usuario Alba amenazaba al jugador con usar una foto suya donde salía con el torso desnudo, diciéndole que iba a conseguir que lo expulsaran del Real Madrid si la llegaba a difundir y que esto pasaría si no le enviaba fotos de tres compañeros desnudos o le enviaba dinero", tal y como detallan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL.

[Cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid, investigados por difundir un vídeo sexual]

La respuesta del canterano

La respuesta del canterano ante la supuesta extorsión que sufrió, consistió en colocarse estratégicamente con su móvil en el vestuario y tomar imágenes de extranjis de otros compañeros, con tal de no ver frustrado su sueño de seguir peleando por debutar algún día en el Santiago Bernabéu. "El menor accedió: procediendo a enviar al usuario Alba, diversos vídeos en los que aparecen varios jugadores desnudos en el vestuario".

El material gráfico también incluía fotografías donde se ven los genitales de algunos juveniles merengues, con los que posteriormente contactaba Alba por Instagram. Unas veces, con la presunta intención de pedirles dinero o que le suministrasen más imágenes "hot", a cambio de no hacer públicas las fotos de sus cuerpos desnudos. En otras ocasiones, Alba supuestamente intentaba comercializar esos contenidos con terceras personas que eran usuarias de redes sociales como Telegram.

Al final, el cuerpo técnico del juvenil C del Real Madrid se enteró de lo que estaba pasando y alertó tanto a la Guardia Civil como a la Fiscalía de Menores de que el perfil de una tal Alba, a través de Instagram había difundido fotos y vídeos tomados dentro del vestuario, donde aparecían varios jugadores menores de edad como Dios los trajo al mundo.

Los técnicos mantuvieron una reunión con la plantilla y los canteranos afectados interpusieron la correspondiente denuncia. El primero que lo hizo fue el jugador que tomó las imágenes y que aseguró a la UCO que se había convertido en el topo de Alba después de ser amenazado con airear instantáneas suyas de carácter íntimo. Corría febrero de este año, cuando el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa comenzó a trabajar con el testimonio de este futbolista, de 17 años, y que esta temporada ya no es jugador de la cantera del Real Madrid.

'Alba' no existía

Los agentes tiraron del hilo de la famosa cuenta de Instagram y la IP les condujo hasta una vivienda de una pequeña pedanía de Murcia. La sorpresa vino después, al comprobar que la famosa Alba no existía: en realidad era un chico, de solo 18 años, y durante el registro comprobaron que su ordenador y su móvil le vinculaban con tres cuentas de correo electrónico diferentes, así como con otros tres perfiles de Instagram, otros tres en Telegram, uno en Twitter, otro en TikTok... De modo que todo apunta a que lo ocurrido en el club merengue solo ha sido la punta del iceberg.

Una imagen de agentes del Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa. Guardia Civil

Este joven afincado en Murcia seguía el mismo modus operandi en algunas de esas cuentas de Instagram y de Telegram, cuya titularidad supuestamente le atribuyen. Primero, se hacía pasar por una menor de edad, usando fotos de otras chicas, y enviaba solicitudes de amistad a través de las citadas redes sociales. Una vez lograba contactar con algún chico, mantenía conversaciones eróticas y le pasaba archivos sexuales. Al final, el adolescente en cuestión, en plena efervescencia juvenil, se calentaba y acababa enviando material íntimo a una amiga que veía como un rollete en potencia.

Unas veces bajo el nombre de Alba, otras con el nickname de Tu baby... Pero en realidad siempre era un perfil falso, detrás del que se escondía un chico que con solo 18 años había ideado esta trama maquiavélica, con la supuesta intención de mercantilizar el contenido sexual de las imágenes que recolectaba "mediante engaño", cuando chateaba con sus 'novietes'. Así lo indican fuentes próximas a la investigación, al detallar que la UCO ha localizado contenido de interés en tres de los perfiles de redes sociales que ha analizado y ya lo ha aportado a los juzgados madrileños.

"Hay varias conversaciones en las que se corrobora que el investigado se hacía pasar por una joven que instaba a otros menores, siendo algunos deportistas conocidos, a que enviasen fotografías y vídeos de carácter sexual, llegando muchos de ellos a acceder a dicha solicitud", tal y como confirman las citadas fuentes a EL ESPAÑOL. "A su vez, también se pudo observar cómo en diversas ocasiones solicitaba dinero a cambio de ese material con connotaciones pornográficas".

El móvil del detenido también ha sido clonado para hacer un barrido milimétrico y el Departamento de Cibercrimen de la UCO ha cantado bingo: "En el teléfono móvil del investigado, en la aplicación Telegram, tenía material pornográfico de menores, algunos futbolistas, a los que luego intentaba vender a cambio de dinero".

Lo mismo ha ocurrido con uno de los tres correos electrónicos que han escudriñado de principio a fin: "En las fotos de Google, se observan los mismos archivos multimedia a partir de los cuales se inició la investigación, archivos en los que salen menores de edad, jugadores del Real Madrid, cuyas fotos íntimas de desnudos habrían sido captadas en los vestuarios del club y distribuidas sin su consentimiento".

El letrado murciano José Neftalí Nicolás.

Este diario ha podido saber que el abogado Neftalí Nicolás ha sido contratado por los padres del adolescente, de 18 años, que reside en Murcia y que ha resultado detenido por la Guardia Civil en este caso que afecta a canteranos de La Fábrica del Real Madrid. El penalista no ha querido responder a preguntas. Tan solo se ha limitado a negar los hechos por los que se investiga a este joven en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. "Estamos trabajando para demostrar su inocencia", subraya Nicolás. "Mi cliente no es el autor de esos mensajes porque la IP de su casa podría haber sido utilizada por una tercera persona, para extorsionar a los futbolistas, puesto que la cuenta de Alba de Instagram no aparece ni en el volcado de su ordenador ni en su móvil".

El abogado Neftalí Nicolás insiste en esta línea de defensa: "Una tercera persona podría haber accedido al internet de la casa de mi cliente, para crear esas cuentas en redes sociales, con el objetivo de utilizarlas desde cualquier parte del mundo". No cabe duda de que en la instrucción judicial que se acaba de iniciar habrá 'partido' hasta que la magistrada Luisa María Prieto no diga lo contrario.

Sigue los temas que te interesan