Ahórrate hasta 30 euros en cada libro de tu hijo si los compras en estas webs y aplicaciones

El inicio del nuevo curso académico ya está a la vuelta de la esquina. Es muy probable que para muchos padres la cuesta de enero sea mucho más llevadera que la temida vuelta al cole. Empezar de nuevo las clases conlleva muchos gastos para las familias: estrenar nuevos libros, ropa y material de papelería. Siendo conscientes del presupuesto del que cada uno dispone, cada gesto que ayude a ahorrar cuenta. Por ello, en los últimos años se ha incrementado la compra de libros de texto de segunda mano a través de aplicaciones. Algunas de las aplicaciones y páginas webs para ahorrar este año en los libros de tus hijos son Wallapop, Milanuncios y compramostuslibros.com. Así, es posible ahorrarse hasta 30 euros en cada libro.

Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado que las familias españolas gastan de media 2.186 euros por hijo durante el año escolar. De éstos, 500 euros corresponden a los gastos iniciales de la vuelta al cole como calzado, ropa, materiales de papelería y libro. Después de saber esto, el objetivo es ahorrar hasta el más mínimo céntimo en las compras para preparar el curso.

Es evidente que un libro de segunda mano no tiene el mismo precio que uno listo a estrenar, aunque eso no significa que la calidad no sea igual de buena y las familias son conscientes. Por ello la demanda de libros de texto de segunda mano creció un 166% en el mes de julio respecto al de junio, según un estudio realizado por Milanuncios a sus usuarios.

Mejores apps y webs

1. Wallapop

Desde coches, a electrodomésticos y videojuegos. La aplicación es una de las más utilizadas en todo el mundo para comprar y vender cualquier tipo de producto. En los últimos años son muchos los padres que suben el anuncio de los libros que ya no van a utilizar sus hijos, y esperan a algún comprador que le dé una segunda vida. El proceso de compra es bastante sencillo y rápido. Simplemente hay que utilizar los filtros para que el catálogo te muestre solo libros de texto.

En la actualidad, Wallapop cuenta con 951.964 anuncios de libros de este tipo. No solo se puede encontrar variedad en las editoriales de cada libro, si no que existen para todos los cursos académicos. En el catálogo de compra hay libros de Infantil, secundaria y Bachillerato.

Está claro que lo que más atrae a los padres a comprar los libros de sus hijos en la aplicación es su precio. Un ejemplo de ello es que, un libro de Bachillerato de economía, que está en el mercado por 41,46 euros, se puede encontrar en Wallapop por 10 euros. Esto refleja que la diferencia es realmente significativa.

2. Milanuncios

Todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de Milanuncios para comprar algún producto. Pero ¿libros de texto? Pues bien, la aplicación hoy en día tiene 6.685 anuncios en los que se venden libros de texto de segunda mano. Una de las estrategias que siguen los vendedores en la app es la de no vender los libros de forma individual, si no formando lotes.

Según un estudio realizado por la propia aplicación, el precio medio por libro de texto, en la primera quincena de agosto de este año se ha situado en los 20 euros, tres euros menos que en julio y cuatro menos que el año pasado. Así, se refleja que lo más atractivo de comprar a través de este tipo de apps es que a veces el libro cuesta practicamente la mitad del precio inicial, o incluso menos.

3. Compramostuslibros.com

Esta página web fue creada por los emprendedores valencianos José Luis Navarro y Txema Mendizábal durante la pandemia para que las familias pudieran vender los libros de texto de segunda mano y ahorrar con la vuelta al cole.

Comprar o vender tus libros utilizando la herramienta digital es sencillo, solamente hay que seguir tres pasos. En primer lugar, se debe consultar el valor del libro que se pretende vender, es decir, se introduce el código ISBN del libro en el buscador y en cuestión de segundos aparece un precio por el que se puede vender según el estado de cada uno de los artículos. El siguiente paso es preparar el libro y el servicio de reparto pasa a recogerlo gratis. Para finalizar, revisan el artículo y te pagan por PayPal, transferencia o Bizum.

La forma de valorar el estado se clasifica en "como nuevo", "muy bueno", "bueno" o "aceptable", lo que permite al comprador saber cómo se encuentra realmente el producto antes de ser comprado. Con una valoración de 4,6 en Google, se ha convertido en una de las opciones más elegidas para comprar y vender los libros de texto que se solicitan en los colegios.

