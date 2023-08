Retrasar la vuelta al cole y ampliar el verano: la idea de los hosteleros para alargar la temporada alta

El calendario todavía marca mediados del mes de agosto, pero hay algunos que ya están empezando a pensar en la vuelta al cole. Aquellos padres que han podido disfrutar ya de sus vacaciones de verano aprovechan el final de la temporada estival para adquirir todo el material necesario para el regreso a las aulas de sus hijos. Este año, los primeros en empezar las clases serán los alumnos catalanes, que se incorporarán el día 6 de septiembre. En el resto de comunidades autónomas lo harán los días 7 y 8, aunque la gran mayoría de los españoles volverán a las aulas el lunes 11 de septiembre.

Con la llegada de septiembre, se da por finalizada la temporada de verano. Esa que tanto alegra no solo a los ciudadanos de a pie que disfrutan de la playa y las altas temperaturas, sino también de los hosteleros, que experimentan cada año cifras "récord" gracias al turismo. Por ello, ahora, han sido varias las asociaciones turísticas de la Comunidad Valenciana las que han lanzado una polémica propuesta que ha reabierto el debate entre el público. Los hosteleros proponen alargar el verano y retrasar la vuelta al cole para así poder aumentar los rendimientos generados durante la temporada estival.

Tal y como afirman desde estas empresas, el hecho de retrasar el regreso a las aulas dos semanas supondría un aumento de los beneficios que reportaría el sector turístico. Y es que, según sus previsiones, en caso de llevar a cabo esta práctica, las dos primeras semanas de septiembre serían igual de rentables que la primera de agosto.

Imagen de archivo de un bar. EFE

Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC), que considera que, desde que se adelantó la vuelta a los colegios a principios del mes de septiembre, la temporada alta de la hostelería se ha reducido sustancialmente. Una situación que ha provocado, como consecuencia, la pérdida de ingresos y la dificultad de operación de las empresas del sector.

En su caso, no es la primera vez que lanzan una propuesta parecida. En el año 2021, esta misma organización solicitó al Gobierno central poder aplazar las vacaciones de Semana Santa a finales de abril para que los hoteles pudieran abrir durante la pandemia.

Pero la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) no es la única que apuesta por esta medida. También se suman a ella otras entidades del sector como es el caso de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (APTUR) de la Comunidad Valenciana. En su caso, consideran que el verano es una gran oportunidad a la hora de generar empleo en nuestro país y que, además, se recaudan más impuestos.

Por ello, desde el organismo consideran necesario que las autoridades competentes se planteen implantar este tipo de medidas. Eso sí, tal y como han señalado, el hecho de retrasar la vuelta al cole no debería suponer una reducción en la jornada escolar de los más pequeños, que deberían continuar con el mismo número de horas lectivas.

La medida ya ha comenzado a generar polémica en las calles. Mientras que a los trabajadores del sector de la hostelería les parece una medida muy positiva, lo cierto es que la opinión de los padres no es la misma. Y es que son muchos los que argumentan que los progenitores no cuentan con tantas vacaciones al año y que, una vez finalizado el verano, deben volver a sus puestos de trabajo y no tienen con quien dejar a los niños. Por ello, la implantación de esta medida podría suponer un inconveniente para muchas familias.

Ahora solo queda esperar para conocer si las autoridades competentes escuchan las peticiones de los hosteleros. Mientras tanto, el sector de la hostelería seguirá intentandolo. Y es que no es la primera vez que lanzan una propuesta como esta. Diferentes entidades llevan años intentando alargar el verano con el objetivo de seguir alcanzando cifras récords gracias al turismo.

