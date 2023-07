Que la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse ya es toda una realidad. Y es que, a pesar de que son muchos los expertos que han asegurado durante estos últimos meses que un mal uso de esta herramienta podría provocar graves problemas para la sociedad, lo cierto es que cada vez son más los ciudadanos que la utilizan para sobrellevar su día a día.

El sistema de lenguaje es capaz de responder a cualquier pregunta que el usuario le haga. Por ello, se ha convertido ya en un elemento básico para ayudar a los españoles a decidir, por ejemplo, en qué restaurante comer o dónde ir de vacaciones. Pero no solo eso. Como ya se ha podido comprobar, la herramienta es capaz, incluso, de explicarte cómo hacer una pizza paso a paso o incluso inventarse una historia de amor en plena guerra.

A pesar de que existen muchas y muy diferentes, en los últimos tiempos, ChatGPT se ha convertido en la herramienta de Inteligencia Artificial más popular entre el público. Y es que sus respuestas han servido de gran ayuda a los ciudadanos españoles, que no han dudado en trasladarle a la herramienta cuáles son sus inquietudes y pedirle que responda a algunas de sus preguntas.

Una imagen de archivo de ChatGPT. EFE

Recientemente, se ha hecho muy popular un artículo de The New York Post en el que los redactores del medio le pedían a la herramienta que generara clichés sobre los habitantes de diferentes países. Sobre los españoles, el lenguaje no ha tenido miramientos y ha arrojado una opinión que no ha sentado nada bien a algunos. "Son vagos y adoran las siestas", dice la herramienta de nosotros.

Por eso, ahora, EL ESPAÑOL ha decidido preguntarle a ChatGPT cuáles son los clichés y estereotipos de los ciudadanos de cada comunidad autónoma de nuestro país. Antes de hacer su valoración, la herramienta recuerda que "los clichés y estereotipos sobre un grupo de personas pueden ser inexactos, injustos y perjudiciales". Sin embargo, tras la advertencia, el lenguaje comienza a realizar su análisis sobre los habitantes de cada región de España.

Andalucía

Imagen de la Feria de Abril de Sevilla. EFE

Sobre los andaluces, lo primero que arroja ChatGPT es que son personas consideradas "fiesteras" y que tienen una actitud relajada hacia la vida. Además, la herramienta hace referencia a los estereotipos que existen sobre ellos por su acento y forma de hablar, "que a veces se ha asociado con una pronunciación más relajada del español".

Pero el análisis no queda ahí. La Inteligencia Artificial asegura también que los andaluces son grandes amantes de la música y el flamenco. Sobre su forma de ser, les vincula a "comportamientos tradicionales o conservadores" y explica que también existen una serie de estereotipos sobre su falta de diligencia en el trabajo.

Aragón

Imágenes de las Fiestas del Pilar en Zaragoza. EFE

Chat GPT también ha analizado a los ciudadanos de Aragón. Sobre ellos asegura que son percibidos como personas "reservadas o introvertidas" y que con su acento y forma de hablar pueden parecer "toscos". Además, les asocia a una cultura rural y tradicional y explica que históricamente han sido considerados personas trabajadoras y dedicadas a la tierra y agricultura. Por último, la herramienta destaca su pasión por la comida y las festividades locales.

Baleares

Un ciudadano de Palma de Mallorca frente a la catedral.

Sobre los habitantes de Baleares, ChatGPT asegura que son personas relajadas y amantes del ocio a las que siempre se les asocia con el estilo de vida costero, el mar y la playa. Además, su figura ha estado vinculada popularmente a la cultura y las tradiciones locales, incluido el folclore y la música típica de las islas.

Los estereotipos que existen sobre ellos también les convierte en personas amables y hospitalarias con los turistas, ya que esta actividad es una de las principales de la comunidad autónoma debido a la gran cantidad de visitantes que reciben cada año.

Canarias

Foto de archivo de unos turistas en una terraza junto a la playa de Maspalomas. EFE

Según ChatGPT, los canarios son personas relajadas y amantes del ocio "debido al clima agradable y las playas de la región". Sobre su estilo de vida, la herramienta asegura que son personas con un estilo de vida tranquilo y con actitud despreocupada a las que les gusta el folclore y las tradiciones locales. Al igual que ocurre con los de Baleares, también se les ve como personas amables y hospitalarias, especialmente con los turistas.

Cantabria

Cientos de personas se bañan en las playas de El Sardinero, en Santander, para combatir la altas temperaturas durante una ola de calor en una imagen de archivo. EFE

Al igual que habla de la mayoría de los españoles, ChatGPT considera a los cántabros como personas amables y hospitalarias. Sin embargo, destaca un estereotipo que ha existido siempre sobre ellos: su pasión por la naturaleza. "Cantabria es conocida por sus hermosos paisajes y se cree que sus habitantes disfrutan de actividades al aire libre como senderismo y montañismo", explica la herramienta.

Además, otro estereotipo que da sobre ellos es su carácter conservador y tradicional, que se aprecia en su idea de preferir mantener las cosas como han sido siempre antes que enfrentarse a un cambio. Por último, destaca su cliché sobre su afición a la gastronomía. "La región es famosa por su comida deliciosa, como el cocido montañés y los productos lácteos, y se dice que los cántabros disfrutan mucho de su gastronomía", añade.

Castilla y León

Varias personas paseando cerca de la catedral de León.

Serios, reservados, que trabajan duro y tradicionales. Estos son algunos de los estereotipos que, según ChatGPT, existen sobre los ciudadanos de Castilla y León. Además, sus platos tradicionales abundantes y contundentes, como el lechazo asado y los embutidos, les hace ser vistos como personas "amantes de la buena comida". También existe el cliché de que son personas religiosas y conservadoras en términos de creencias y que tienen dificultades para afrontar cambios.

Castilla-La Mancha

Una persona paseando por Toledo. EFE

A los ciudadanos de Castilla-La Mancha, según ChatGPT, siempre se les ha conocido por ser trabajadores y laboriosos, sobre todo en el sector agrícola. Además, se les considera amantes del vino y la fiesta y gente muy amable y hospitalaria. Otro de los estereotipos que destaca la herramienta sobre ellos es que llevan un estilo de vida tranquilo y relajado. Y no solo eso.

También dice de ellos que son tradicionalistas y arraigados a sus costumbres. "Se cree que los castellanomanchegos valoran mucho sus tradiciones y costumbres, y son más conservadores en términos de valores", dice.

Cataluña

Varios turistas fotografiando la Sagrada Familia. EFE

"Se piensa que los catalanes son muy orgullosos de su identidad y cultura regional, y muestran un fuerte sentido de patriotismo hacia Cataluña", dice ChatGPT sobre los catalanes. Además, asegura que otro de los estereotipos más recurrentes que existen sobre ellos es que son prudentes y ahorrativos con el dinero. También les define como amantes de la buena comida y el vino, reservados y distantes y que defienden su idioma, el catalán. "Se piensa que los catalanes son defensores acérrimos del uso y preservación del catalán como idioma oficial de la región", añade.

Extremadura

Imagen del centro de Cáceres (Extremadura) EFE

ChatGPT también ha detallado los estereotipos que existen sobre los extremeños. Además de personas tranquilas y relajadas, se les considera personas amables y hospitalarios. Además, habla de ellos como personas tradicionalistas y arraigados a sus costumbres que, por lo general, son también buenos cocineros.

"La gastronomía de Extremadura es conocida por su deliciosa comida, como el jamón ibérico y la torta del casar, lo que lleva al estereotipo de que los extremeños son buenos cocineros", dice. Además, siempre se les ha vinculado a su trabajo en el campo, dada la gran cantidad de tierras agrícolas que existen en la región.

Galicia

Una joven pasea por Pontevedra. EFE

"Melancólicos y nostálgicos". Así define ChatGPT, según los estereotipos, a los ciudadanos de Galicia. "Puede haber una percepción de que los gallegos son personas melancólicas y nostálgicas debido a la belleza melancólica de su paisaje y su música tradicional", asegura la herramienta.

Además, les define como personas amables y acogedoras, trabajadoras, y amantes de la comida y el vino.

Comunidad de Madrid

A los madrileños, ChatGPT les considera como personas extrovertidas, abiertas y muy sociables. Además, destaca de ellos su ritmo de vida agitado y rápido debido al ritmo dinámico de la ciudad. Sobre su ocio, la herramienta destaca sobre ellos su pasión por la fiesta y la vida nocturna. "Se cree que los madrileños disfrutan mucho de la vida nocturna, con una gran oferta de bares, discotecas y eventos culturales", dice sobre ellos. También se les conoce por ser apasionados al fútbol, especialmente a equipos locales como el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

Murcia

Imagen de La Manga del Mar Menor, Cartagena. EFE

Sobre los habitantes de Murcia, la herramienta dice de ellos que son personas amables, acogedoras y vinculadas tradicionalmente al trabajo del campo. Además, se les considera aficionados a las fiestas y tradiciones y destaca de ellos su acento. "Los murcianos pueden tener un acento distintivo y reconocible en su forma de hablar español", dice. También asegura que otro de los estereotipos más comunes es sobre su carácter conservador en términos de valores y costumbres.

Navarra

Varios ciudadanos de Pamplona en San Fermín. EFE

ChatGPT también ha arrojado información sobre los clichés más comunes de los habitantes de Navarra. En su caso, les considera personas hospitalarias y amigables, además de tradicionales y arraigados a sus costumbres. Además, la herramienta asegura que suelen ser vistos como personas aficionados a los deportes y a la naturaleza y que son buenos cocineros, debido a que "la gastronomía navarra es reconocida por su calidad".

País Vasco

Un grupo de turistas en Bilbao. EFE

"Reservados e introvertidos". Así es como son vistos, según ChatGPT, los vascos en el resto de España. Y no solo eso. La herramienta también habla de otros clichés que han existido siempre sobre ellos como que son nacionalistas y patriotas vascos. "Existe un estereotipo de que los vascos son muy patriotas y defensores de su identidad y cultura regional", dice. Además, se les considera amantes de la buena comida y trabajadores y disciplinados, algo que ha promovido el gran desarrollo económico de la región en los últimos años.

La Rioja

Un ciclista por Logroño. EFE

Los habitantes de La Rioja son popularmente conocidos, según afirma ChatGPT, por su afición por el vino. "La Rioja es conocida por su producción de vino de alta calidad, por lo que puede haber un estereotipo de que sus habitantes son amantes del vino y aprecian la cultura vinícola", asegura la herramienta.

Además, en el resto de España son vistos como personas hospitalarias, acogedoras, tradicionales y arraigados en sus costumbres. También se caracterizan, tal y como explica la herramienta, por ser trabajadores y muy dedicados a sus actividades, sobre todo el campo y la industria vitivinícola.

Comunidad Valenciana

Dos mujeres fotografiándose en Valencia. EFE

Las Fallas y las fiestas de Moros y Cristianos han hecho siempre que los valencianos sean vistos por el resto de españoles como personas alegres y festivas. Además, si hay algo que destaca ChatGPT de ellos es su pasión por la paella. Según asegura la herramienta, otros estereotipos que existen sobre ellos son su carácter trabajador y emprendedor y su afición por la playa y el sol. "La Comunidad Valenciana cuenta con hermosas playas y un clima mediterráneo, lo que lleva al estereotipo de que los valencianos disfrutan de la playa y el sol", asegura.

