Esto es lo que no te puede faltar si vas a la playa

El verano es la época favorita del año para acudir a la playa y disfrutar de poder tomar el sol, dar un paseo por la arena o darnos un baño en el mar. Sin duda, irse de vacaciones y elegir un destino con costa es la mejor oportunidad para librarse del calor, en esta época del año.

No obstante, para poder disfrutar al máximo de un día de playa y que se trate de una jornada perfecta, debemos llevar todo lo que vamos a necesitar utiliza durante este día. Así, por ejemplo, en el caso de que la playa no se encuentre muy cerca de la casa en la que estamos hospedados, vamos a evitar hacer viajes de vuelta innecesarios durante la jornada.

Por tanto, si queremos disfrutar de un día de playa, sin que al final no nos falte nada en nuestra bolsa para esta experiencia, sigue los consejos que te contamos a continuación.

¿Qué hay que llevar a la playa?

El verano es una de las épocas más esperadas del año por los españoles, ya que, es cuando, la mayoría de los ciudadanos cogen sus vacaciones. Así, uno de los destinos favoritos de nuestro país para este descanso vacacional suelen ser los lugares que cuentan con costa.

De esta forma, ir a la playa en verano se convierte en una prioridad para muchos. No obstante, si queremos disfrutar de un día cerca del mar al máximo, lo más importante es que no nos olvidemos los imprescindibles que tienen que ir en nuestra bolsa.

Así, a continuación, te vamos a dar una serie de consejos acerca de cuáles son las cosas que no pueden faltar en tu bolsa de playa. Sin duda, una muy buena idea para evitar tener que volver a casa y no olvidarnos nada, en el caso de que nuestro hospedaje no se encuentre cerca de la zona de baño.

Los imprescindibles que no pueden faltar un día de playa

Una jornada de playa es una de las mejores experiencias para disfrutar del verano al máximo, por lo que es importante llevar con nosotros todo lo que sea imprescindible.

Uno de los principales consejos es hacernos una lista con todo lo que debemos de llevar para consultarla antes de salir de casa y que así nunca se nos olvide nada.

1. Protección solar

Primero hay que elegir una crema de protección solar que sea la más adecuada para nuestras necesidades, es decir, teniendo en cuenta nuestro tipo de piel, así como nuestros hábitos. La recomendación mínima de protección es una crema que cuente con el factor 15, además es recomendable aplicarse este producto media hora antes de ir a la playa, cada dos horas y después de darnos un baño.

Entre los complementos para protegernos del sol no podemos olvidarnos de llevar unas gafas de sol, así como otro tipo de accesorios que permitan proteger la zona de la cabeza de las altas temperaturas, como son las gorras o sombreros. Asimismo, si vamos a pasar mucho rato expuestos a los rayos UV, lo mejor es llevarnos una sombrilla.

2. Ropa de playa

La mejor opción de vestimenta para acudir a la playa suele ser ir vestido con colores claros, y evitar los colores oscuros, ya que, atraen más el calor. Asimismo, es mejor llevar ropa ligera y, por supuesto, no nos podemos olvidar del bañador o bikini.

Otro de los accesorios imprescindibles a la hora de ir a la playa son las chanclas o sandalias, debido a que es el calzado más cómodo para esta actividad porque no se llenan de arena.

3. Accesorios para la playa

Por supuesto, si queremos pasar un día en el mar que sea lo más cómodo posible, no podemos olvidarnos de llevarnos una toalla, esterilla o tumbona. Aunque, también depende del grado de comodidad, ya que, hay gente que va a la playa con sillas plegables y mesas.

Una nevera portátil también es otro de los accesorios protagonistas de un día de playa, sobre todo, si pensamos pasar toda la jornada. Por ejemplo, llevar una nevera pequeña nos puede sacar de muchos apuros, ya que, podemos llevar agua, refrescos, un bocadillo o la comida del día.

4. Entretenimiento y ocio

El ocio también es un componente importante en un día de playa, por lo que se pueden llevar accesorios como colchonetas, tablas de surf o pelotas, sobre todo, si vamos con niños. Mientras que para pasar un día de playa y disfrutar de la arena con nuestros hijos es importante no olvidarnos de llevar los tradicionales cubos y palas, para que disfruten tanto niños como mayores.

Para pasar un rato en la playa, mientras no estemos tomando el sol o dándonos un baño, también se puede optar por otras actividades como llevarnos algún libro, revista o pasatiempo. Además, otras opciones son llevarnos una radio, el móvil o un iPod para escuchar música con unas buenas vistas al mar.

Asimismo, también podemos incluir en nuestra bolsa de playa una cámara de fotos para retratar los mejores momentos del día.

