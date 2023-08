El plan de Felipe y Letizia para que la infanta Sofía siga en un segundo plano y no tenga 'celos' de Leonor

Para que en una dinastía haya continuidad es fundamental que el rey de cada nación tenga un heredero. Si este tiene hermanos, ellos serán los segundos en la línea de sucesión. Igual ocurre en el cine: cuando hay un actor protagonista, los demás intérpretes son secundarios. En el caso de la Familia Real española la situación está clara: Leonor es Princesa de Asturias y, tras ella, su hermana, la infanta Sofía.

No se puede decir que la historia le haya dado a Leonor un papel fácil de interpretar. Sin embargo, el que le ha tocado a su hermana Sofía es todavía más complicado. Para la hija mayor de Felipe VI hay un plan trazado en su formación desde el día en que nació. Los reyes, aconsejados por muchos expertos y amigos de confianza, han creado una hoja de ruta para Leonor con la idea de que sea la cabeza de la monarquía española y encarne en su figura todos los valores que representa la Constitución Española.

Para la infanta Sofía no. Como no tendrá el protagonismo de Leonor, podrá ser libre de hacer lo que quiera con su vida. Estudiar, ir a la universidad, formarse en una carrera y poder dedicar su vida a lo que le plazca. Además, Letizia se ha encargado de guiarla por la senda de la moderación y del respeto y ha tratado de evitar que envidie la pulcra trayectoria de Leonor. Sin embargo, sobre la pequeña siempre pesará la "sombra" de su hermana; ser su 'eterna segunda', su acompañante, su apoyo.

"Tú a Zaragoza, yo a Gales"

La heredera al trono de España ya se encuentra en la Academia General de Zaragoza. La 'cadete Borbón' ha pasado sus primeras 48 horas dentro de las instalaciones del recinto militar con el resto de sus 640 compañeros de promoción. El pasado jueves todo el país pudo presenciar las tiernas imágenes de sus padres, los reyes, y de su hermana, despidiéndose de ella con abrazos y gestos de cariño.

Muchos quedaron sorprendidos por los dos fríos besos con los que las dos hermanas se dijeron adiós antes de la entrada de Leonor al recinto de la Academia. "Ya se había despedido en casa, en el avión y dentro de la Academia antes de posar ante la prensa. Hubo besos, abrazos y lágrimas", asegura una fuente amiga de la familia Borbón.

[Así será la vida militar de Leonor en Zaragoza: levantarse a las 6:30, pocos permisos y no cobrar sueldo]

"Estuvieron bromeando con lo de 'tú a Zaragoza, yo a Gales', ya que, con una semana de diferencia, la Reina se queda con el nido vacío. No va a ser un curso fácil para Letizia. Las dos hermanas están unidas, se quieren muchísimo y se apoyan".

Nadie tiene dudas de que la relación entre las dos hijas de los reyes es buena, aunque nadie puede asegurarlo con certeza, ya que la intimidad de ambas ha estado bajo llave en nombre de la intimidad por parte de sus padres. Pero por lo que cuentan las fuentes cercanas a la familia, las Borbón Ortiz se llevan año y medio y son uña y carne.

La Familia Real a su llegada a la Academia General Militar de Zaragoza.

Letizia contaba que Sofía, aún siendo bebé, perseguía a Leonor por la Zarzuela gateando y gritando 'Léolo'. Sólo hace falta ver las imágenes de los últimos días de la familia en Mallorca, en las que se vivieron momentos de total complicidad entre ambas hermanas, que se cogían de la mano o se reían con sólo mirarse.

[Los Reyes acompañarán a Leonor en su ingreso en la Academia Militar: "Va a disfrutar mucho"]

Sobre la actual Princesa de Asturias caerá el peso de ser un símbolo de la unidad y permanencia que la Carta Magna española le atribuye al jefe del Estado español. El futuro de la joven, que cumplirá la mayoría de edad el próximo 31 de octubre, está decidido. "¿Qué quieres ser de mayor?", le preguntó hace tres años, durante un verano en Mallorca, una niña a la princesa.

"Qué quiere, no. Qué tiene", acotó la reina Letizia. Esta respuesta, que tantas veces ha sido comentada, sólo es una pequeña demostración de cómo han educado a Leonor en el sentido del deber. ¿Pero qué pasa con su hermana? Tal vez si la pregunta de aquella pequeña hubiera sido para la infanta Sofía, la esposa de Felipe VI hubiera tenido que pensar más la respuesta.

La reina Letizia y la infanta Sofía en Asturias el pasado mes de octubre.

Salvando la distancia generacional y la terrenal, Isabel II de Inglaterra y su hermana, la princesa Margarita, tuvieron durante toda su vida una relación muy tensa por el papel que la historia les había dado a cada una de ellas. En una escena de la serie de Netflix The Crown se reproducía un momento entre las dos mujeres, que, aunque se desconoce si fue tal y como se cuenta, escenifica bien cómo era su relación.

La trama comienza cuando a la soberana británica le cuentan, en 1943, que es la nueva heredera al trono. Aparece una Isabel adolescente con su hermana Margarita peinándola y hablando las dos. "No voy a ser capaz de hacerlo", le dice Isabel. "Yo sí podría estar en cada moneda, en cada billete, ser la mujer más famosa del mundo. Se me daría de maravilla llevar una corona y dar órdenes a todos. Margarita quiere hacerlo, y puede hacerlo. Margarita ha nacido para hacerlo", le contesta su hermana.

[Sofía de Borbón, la infanta de la eterna sonrisa, cumple 16 años: así será su fiesta con amigos en el jardín de palacio]

La historia de las monarquías es así. El primero que nace, sea válido o no, es el que se lleva el título. En el caso de la Casa Real española es todavía más injusto, ya que, en su artículo sobre la Corona, la Constitución da prevalencia al hombre sobre la mujer, por eso el actual monarca es Felipe VI y no la infanta Elena, que es la primogénita de Juan Carlos I y la reina Sofía.

"Cada una tiene que aceptar el papel que le ha dado la historia. No tienen ningún problema. Nunca he visto celos entre ellas ni nada parecido. Su madre, la reina Letizia, está siempre muy atenta a que esto no ocurra, aunque claro, la historia podrá marcar la diferencia entre ambas", cuenta la misma fuente.

Leonor y Sofía en una imagen de archivo.

Desde que las dos hijas de los reyes han comenzado a tener un papel más relevante en la agenda de la Casa Real se ha podido ver que existen dos equipos en su seno. Mientras que el rey Felipe VI y la princesa de Asturias tienen que cumplir con sus obligaciones como titular de la corona y su heredera, la reina y su hija pequeña, Sofía, se quedan en un segundo plano esperando a que los protagonistas hagan su papel.

"Pero siempre apoyando a su hermana", esa misma fuente a este diario, refiriéndose a Sofía. Así es como se espera de ella. El protagonismo institucional de la pequeña Borbón, como segunda en la línea de sucesión, nunca va a pasar de apoyar, acompañar y ayudar a Leonor en todo lo que necesite.

[La pullita de Sandra Barneda al rey Felipe VI al saberse que no asistirá a la final del Mundial de fútbol femenino]

Sin embargo, a diferencia de la princesa Margarita, parece que la joven Sofía está cómoda en su papel de segunda de a bordo. La clave para que esto siga siendo así es, sin duda, su madre. Es una de las obsesiones de Letizia: que su hija pequeña no se sienta desplazada por el natural protagonismo que conlleva ser la Princesa de Asturias.

"Nosotros lo que vemos es que se llevan de maravilla. Se puede decir que son amigas. Se llevan muy poca edad. Alguna vez, hablando con su madre del tema, nos ha contado que ella y sus hermanas tenían esa misma relación y que ha tratado de fomentar la amistad entre sus hijas. Eso no significa que sean iguales. De hecho, son bastante distintas", así lo relata una madre cuya hija ha compartido el último curso en el colegio Santa María de los Rosales con la Infanta Sofía.

El rey Felipe VI en Mallorca. Agosto de 2022.

"Las dos chicas son educadas y alegres. La pequeña es mucho más espontánea que la mayor. No parece que haya ni celos ni envidias. Yo entiendo que cada una tiene claro cuál será su papel", añade a este diario la mujer.

Hace dos años que el cambio de formación de ambas hermanas se paró. Tras la entrada de Leonor en la academia de Zaragoza, la distancia se ha acrecentado. Sofía se encuentra ya preparando su maleta para comenzar el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, mientras que su hermana comienza ya la formación militar.

[Felipe VI, "el fabuloso", también triunfa sin traje: su moderno armario estival de guayaberas, abarcas y gorras]

Zarzuela confirmó en febrero que la infanta Sofía había superado las pruebas de selección para entrar en el internado. Allí, a partir del 29 de agosto, compartirá, como hizo Leonor, habitación con tres chicas de distintas nacionalidades y extracción social, se hará la cama y lavará su ropa. También podrá practicar un amplio abanico de deportes, como el fútbol, su favorito, el surf y la vela en la playa y participará en tareas humanitarias.

La diferencia vendrá después. La princesa de Asturias pasará por las tres academias militares como hizo su padre. Sin embargo, su hermana no tendrá que hacer ningún tipo de educación castrense. "Sofía será más libre. Puede que no sea el centro de atención que sí va a ser su hermana en cada una de sus apariciones, pero podrá hacer con su vida lo que desee. Sus padres quieren que estudie y tenga un futuro propio. Lo han comentado en muchas ocasiones. Sin embargo, Leonor será lo que tiene que ser, como bien apuntó su madre en Mallorca", asegura la misma fuente.

Los Reyes junto a sus dos hijas en el posado estival en Mallorca.

Tras los dos cursos de bachillerato en Gales, Sofía podrá optar por una carrera universitaria, preferiblemente en España, aunque no habría pegas en que fuera en el extranjero. La formación militar, si quiere hacerla, será mucho más corta que la de su hermana y siempre que ella quiera. Eso significa que es probable que la pequeña adelante a su hermana en la formación universitaria, ya que ella llegará a los estudios superiores un curso antes que Leonor.

A Sofía le encanta el teatro. De hecho, solía participar en las funciones del colegio. También adora el cine de ciencia-ficción –aseguran que su seudónimo para participar en las pruebas de acceso al internado era Dune, en honor a la novela de Frank Herbert que tanto le gusta–, así como la cocina. Incluso asistió a un curso en el restaurante madrileño Dstage.

[Sabemos a qué se debe el curioso gesto de la infanta Sofía tras las palabras del rey Felipe en el posado de verano]

Su deporte favorito es el fútbol. Suele jugar de centrocampista en un equipo madrileño. Quizá por ello no ha dudado ni un segundo en acompañar a su madre hasta Sídney, Australia, para presenciar la final del Mundial entre España e Inglaterra.

Lo que quedó claro el jueves pasado a las puertas de la Academia Militar de Zaragoza es que la etapa en la que ambas hermanas compartían camino en su crecimiento ha pasado. Ambas están inmersas en la vida pública.

Las hijas de los Reyes se han convertido en uno de los principales activos de la institución. Eso sí, cada una en su sitio y lugar. La Princesa de Asturias junto al Rey, aprendiendo cada paso a dar y su hermana, Sofía, al lado de su madre, la Reina, conociendo cómo es tener el papel secundario, que es el que le concede la Constitución a Letizia como consorte.

