La 'cadete Borbón' ingresa en la Academia militar: dos cursos en uno para llegar a jefa de las FFAA

Termina la cuenta atrás para que la Princesa de Asturias se despoje, durante una larga temporada, de muchos de los privilegios que le ha otorgado el destino por ser la heredera al trono de España. Este jueves 17 de agosto, Leonor de Borbón Ortiz hará su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza (AGM) junto a 612 compañeros, de los cuales 140 son mujeres como ella.

Pasará a ser una más, la aspirante a cadete Borbón, vestida de uniforme nadie tendrá deferencias con ella por ser quien es, será simplemente una alumna sin distinciones ni privilegios.

"Tengo muchas ganas de vivirlo, estoy ilusionada y deseando que llegue ese momento". Ésas son las 13 palabras que los periodistas que siguen la Casa Real lograron sacarle a la hija mayor de Felipe VI en la última edición de los Premios Princesa de Girona, que tuvo lugar el pasado mes de julio. Siempre bajo la atenta mirada de su madre, la Reina Letizia, la joven de 17 años es parca en comentarios para que luego nada se pueda sacar de contexto.

"Sin embargo, parecía sincera", recuerda uno de los reporteros presentes. "Sus padres dicen exactamente lo mismo, que tiene muchas ganas de empezar". Leonor ha escuchado al Rey hablar mucho sobre su formación militar "y lo mucho que la disfrutó".

Además, es consciente del "importante significado de ser un día jefa de los Ejércitos y asume que, para que la respeten en los ambientes militares, tiene que pasar a ser parte de ellos, sentirse una más".

Mientras, en el recinto de la AGM todo está preparado para recibir a los nuevos alumnos de la promoción 2023. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, visitó las instalaciones de la capital aragonesa el pasado viernes, 11 de agosto.

No sólo revisando que todo estuviera a punto para la llegada de la Heredera, sino pensando en todos los demás aspirantes, ya que la idea es "darle la máxima normalidad a la presencia y a la formación de la Princesa de Asturias en la Academia", declaraba Robles a su salida.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, durante su visita a la Academia General Militar de Zaragoza. Efe

Sin embargo, sí que habrá algunos cambios inevitables. El más llamativo, el acelerón con el que Leonor cursará la especialidad de Infantería: en lugar de hacerla en dos cursos, como es habitual, deberá aprobarla en uno solo. El director del centro, Manuel López Pérez, comentaba la misma jornada de la visita de la ministra que "se han condensado las asignaturas para que cierre el primer curso ya el 7 de octubre. Así se publicó, de hecho, en el plan de estudios marcado en el Real Decreto 173/2023".

De este modo, el calendario de la Princesa de Asturias será aún más exigente que el del resto de los alumnos de la AGM. Desde el próximo jueves hasta el 30 de agosto, Leonor estará centrada en la acogida, orientación y adaptación a la Academia. Posteriormente, el 10 de septiembre comenzará la instrucción y el adiestramiento. Ya el 19 de septiembre está previsto el acto de entrega de sables, que simboliza la obtención del título de dama cadete, la cadete Borbón.

El acto oficial de inauguración del curso se celebrará al día siguiente. En ese momento, la Princesa de Asturias ya será propiamente una estudiante de segundo curso y, como tal, jurará la bandera el 7 de octubre. Como es habitual, Don Felipe acudirá al acto solemne de los nuevos cadetes ante la enseña nacional. Pero esta ocasión será especialmente emocionante para el Monarca y su mujer, Letizia, que también estará presente, dado que una de las uniformadas será su hija primogénita.

Los Reyes prevén estar presentes en varios de estos momentos señalados para Leonor. También en su ingreso, este jueves antes de las 10.00 horas. Está previsto que la Princesa de Asturias llegue a la Academia de Zaragoza tras aterrizar unos minutos antes, acompañada por sus padres y su hermana, la Infanta Sofía. Allí coincidirán con los familiares de todos los nuevos aspirantes, que están invitados a la ceremonia del ingreso.

Leonor, Princesa de Asturias, escoltada por sus padres en la Academia General Militar de Zaragoza. Efe

Sin embargo, para Leonor la novedad será menor que para otros compañeros. El pasado 7 de julio, la Heredera ya acudió al recinto junto a sus padres para presidir la entrega de despachos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

"La visita estuvo muy bien. Pudo conocer a los que van a ser sus instructores y profesores, pero, además, el Rey le hizo de guía privado por el recinto, contándole todas las anécdotas de su paso por la Academia, allá por el año 1986", relata a este diario una persona cercana al equipo de Zarzuela. "Se rieron mucho juntos, y así también se familiarizó con el lugar".

Democracia y disciplina

Leonor comienza una nueva etapa tras finalizar, en mayo, el Bachillerato Internacional, cursado en el World Atlantic College, en Gales (Reino Unido). Éste es el mismo centro donde, dentro de dos semanas, comenzará su formación su hermana Sofía.

"Leonor lleva cambiando el chip desde entonces. El centro donde ha estudiado en Gran Bretaña es muy liberal en sus normas, que dirimen entre todos los alumnos. Tienen un consejo escolar, como una especie de democracia estudiantil... ahora, va a pasar al régimen militar, tendrá que acatar órdenes y ella, aunque es súper respetuosa y educada, no está acostumbrada", añade la misma fuente.

"Así que tendrá que hacerse a la idea de que lo que manden los mandos es lo que hay, que no hay más. Y como no lo acate tendrá serios problemas, porque en la vida militar no importa que tu padre sea el mismísimo jefe de los Ejércitos".

Otro de los cambios radicales será el uniforme. Una de las cosas que más le gustaba a la hija mayor de Felipe VI en su colegio galés era el no tener que llevarlo. Desde pequeñita, cuando comenzó a ir al colegio en el madrileño Santa María de los Rosales, Leonor tuvo que vestir igual que sus compañeros, una libertad que conquistó en el World Atlantic College.

"Ahora, tendrá que volver a llevar uniforme, el de cadete. Y tendrá que quitarse el piercing que lleva en la oreja, sólo podrá lucir una pulsera comedida, dos anillos y pendientes súper discretos", explica una amiga de la familia Borbón Ortiz.

La manicura roja, que ha llamado tanto la atención a los medios, la que lució el otro día en su última salida en Palma de Mallorca, "también tendrá que quitársela, está completamente prohibida".

El 'personal trainer'

El día a día de la Princesa será exigente y tendrá que estar preparada para ello. Son muchos los medios que aseguran que la Reina Letizia está ayudando a su hija a ponerse en forma, ya que se lo van a exigir en la Academia. "Pero no lo necesita. Ella ya lo está. Siempre que está en casa hace ejercicio con su madre. Es una rutina habitual en el pabellón del Príncipe", cuenta la misma amiga de la familia.

"En estos dos años en Inglaterra se nota que ha descuidado un poco la alimentación, es difícil ser tan estricta como es la Reina, pero en nada recuperará su forma". En su rutina diaria cuentan con un personal trainer que pertenece a la Guardia Real. Cada día, corren en pista para ganar fondo, resistencia y velocidad, hacen flexiones y nadan. "Estos últimos meses, además, Leonor ha estado haciendo mucha hípica, deporte que siempre ha gustado mucho a las dos niñas", nos cuenta la misma amiga de la Familia Real.

La formación militar de Leonor se verá interrumpida por los actos oficiales que como heredera al trono tenga que asumir. Así, tras la jura de bandera, tendrá que acudir a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo a finales de octubre y por supuesto, la jura de la Constitución cuando cumpla 18 años, el 31 de ese mismo mes.

"Pero es algo que está en el aire. Su padre tiene que conseguir cumplir con el difícil papel de encomendarle a alguien la formación de Gobierno", apunta la misma fuente cercana a la Casa Real.

El acto solemne de acatamiento de la Carta Magna se celebra en el Congreso, con las dos cámaras constituidas. Pero ahora mismo, "nadie tiene muy claro si se va a conseguir. Veremos si por fin Leonor puede jurar como heredera el día de su mayoría de edad. En el equipo de Zarzuela se tienen muchas dudas al respecto".

El caso es que este jueves comienza una nueva vida para la Princesa de Asturias. Su etapa de cierta libertad en tierras galesas ha tocado a su fin y ahora le toca someterse la disciplina castrense.

La veremos más, en los próximos tres cursos, codo a codo con sus compañeros de cuartel de tierra, mar y aire. Ha llegado el momento de que la gente comience a conocer a la hija mayor de los Reyes para que se gane el cariño de la misma manera que lo ha logrado su padre, trabajando.

