Ortega Smith ahonda la crisis en Vox: se alinea con "los fundadores y no con vanidades personalistas"

La crisis interna de Vox no parece llegar a su fin. Esta vez le ha tocado el turno a Javier Ortega Smith, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y una de las voces más rotundas cuando su "compañero y amigo", Iván Espinosa de los Monteros, anunció su marcha del partido y de la primera línea de la política.

Una "dimisión", como ha remarcado en varias ocasiones Ortega Smith, que pasará factura a la formación de ultraderecha en una hipotética repetición electoral en el mes de diciembre. "No me cabe ninguna duda", ha reiterado.

"La pérdida de cualquiera de las personas referentes del partido que han supuesto darle voz a existencia de Vox desde 2013 y 2014, tiene un efecto negativo muy importante en el ánimo, en el espíritu y, desgraciadamente, en los resultados electorales", ha confesado el vicepresidente de Vox Madrid ante los medios de comunicación.

['52 amigos': Espinosa creó un grupo de WhatsApp 10 días antes de renunciar en el que Abascal no entró]

La aparición de Ortega Smith este martes es la primera tras el fracaso electoral de su partido en las pasadas elecciones y la salida de Espinosa de los Monteros, que ha dejado entrever la gran crisis interna de Vox. Fractura con dos facciones claras: los que estaban con Espinosa de los Monteros y los del eurodiputado Jorge Buxade.

A la pregunta de los periodistas sobre con cuál de estas dos partes se posiciona, Ortega Smith ha sido tajante. Ha afirmado que está "en el equipo de quienes fundamos este partido", que entiende a Vox como una herramienta "al servicio de España y los españoles" y no "una alfombra para cualquier otro partido".

"Me encuentro en el equipo de quienes fundamos este partido. Con aquellos que, cuando fundamos Vox, entendimos que el partido no era otra cosa que estar al servicio de España y los españoles", ha declarado.

Esto le deja fuera del equipo de quienes, según él, "han podido creer que Vox está al servicio de vanidades y personalismos y de que Vox tenga que ser la alfombra de cualquier otro partido político".

Que Ortega Smith se refiera a los orígenes del partido no es algo fortuito. Lo hace después de ser apartado como secretario general en 2022 y después de que Abascal le sustituyera como número 2 por Madrid en las listas del pasado 23-J.

Y es que, aunque desde Vox intenten vincular la crisis del partido con una "campaña de vinculación" por parte de los medios de comunicación, las declaraciones de Ortega Smith de este martes dejan ver algo bien distinto.

Rocío Monasterio

Al vicepresidente de Vox en Madrid hay que leerle entre líneas cuando habla de que está con los que "fundaron el partido" —en un momento en el que el ala más radical, con Jorge Buxadé a la cabeza, se ha apoderado de Vox—, y cuando remarca la "dimisión" de Espinosa de los Monteros.

Aunque no ha querido ahondar en el asunto, Ortega Smith ha hecho alusiones a un mensaje en Twitter en el que acusaba a "algunos" de no haber sabido reconocer el valor del exportavoz en el partido. A la pregunta de "¿quiénes son los que no han reconocido el valor de Espinosa de los Monteros?", Smith ha evitado dar nombres propios.

[La caída de la cúpula de cuando Vox tenía 52 diputados: "Es una agencia de colocación de Buxadé"]

"Iván es un hombre leal en sus principios, con una formación profesional y una experiencia vital exquisita, y ha habido muchos que no han sabido reconocer esto. Para mí es una gigantesca pérdida, para este partido es una gigantesca pérdida para el parlamentarismo español como diputado y como candidato", ha manifestado Ortega Smith.



Donde tampoco ha querido mojarse Ortega Smith es en el futuro dentro del partido de su compañera en la Comunidad de Madrid y portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que resultar estar casada con Espinosa de los Monteros.

Él se ha limitado a decir que lo desconoce, afirmando que ella "es uno de los referentes y valores del partido", y "una gran compañera y gran amiga". "Rocío Monasterio es una mujer con gran sentido político, con mucha resistencia y con mucho sacrificio y deseo que siga siendo así, un referente de voz en los puestos importantes en los que se encuentra o en los que ella considere que puede dar mejor servicio a España", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan