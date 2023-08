La caída de la cúpula de cuando Vox tenía 52 diputados: "Es una agencia de colocación de Buxadé"

"¿Por qué crisis? Ha salido una persona de todas las que tenemos; no es ninguna crisis". La frase es de Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso y desde este martes, 7 de agosto, militante de base del partido. No es nueva. La pronunció en octubre de 2022, con motivo del abandono de la formación de Macarena Olona tras las elecciones andaluzas. Un año después, el que se va es él.

A primera hora de la mañana, Iván Espinosa de los Monteros se lo comunicó a los suyos: "Hoy a mediodía voy a anunciar mi renuncia al acta de diputado, por razones personales y familiares". Se mostraba agradecido a todas las personas con las que ha colaborado en todos estos años, "en especial, a los 52 de Vox". No es un recuerdo cualquiera. Aquel fue el techo de la formación: 52 diputados logrados en las elecciones generales de 2019. Las listas las diseñaron Santiago Abascal y el propio Iván Espinosa de los Monteros, con la intención de hacer fuerte a la derecha y, por qué no, liderarla en un futuro. Sin embargo, aquello quedó en sueño. "Ahora Vox se ha convertido en la agencia de colocación de los palmeros de Buxadé", apunta Espinosa a los más cercanos, según fuentes solventes del partido consultadas por EL ESPAÑOL. [Espinosa de los Monteros alega motivos familiares en su salida: "Lo medité en noches de hospital"] Espinosa quedó relegado a un segundo plano hace algunas fechas. Para el pasado 23-J, Jorge Buxadé e Ignacio de las Hoces conformaron la alineación de la formación dirigida por Santiago Abascal. El objetivo no era otro que derrocar al Sanchismo. Nada más lejos de la realidad. Las urnas castigaron a Vox y lo colocaron lejos de su objetivo; muchos de los teóricos diputados se quedaron sin sitio en el Congreso. Espinosa de los Monteros ya mostraba su hartazgo cuando llegaron los estoques definitivos: Julio Utrilla y Marcos Cruz serían designados como asesores de Rocío Monasterio en Madrid; Ignacio de las Hoces se postulaba como portavoz del grupo parlamentario. Imagen de la cúpula de Vox en Vistalegre III. Vox El principio del fin El viraje de Vox a una derecha aún más conservadora y tradicionalista, prescindiendo del ámbito liberal no es nuevo. Solo hay que fijarse en los detalles. La cúpula del partido en 2019 incluía también a dos mujeres: Macarena Olona y Rocío Monasterio. Ambas tenían perfiles parecidos, pertenecían al ala dura, y acabaron por tomar caminos semejantes con apenas un año de diferencia: una en Andalucía, la otra en Madrid. Macarena de Graná renunció el pasado curso, tras ser enviada a Andalucía para pelear la Junta a Juanma Moreno. La mayoría absoluta del líder del PP y los malos resultados de la alicantina le condenaron a la irrelevancia. No llegó ni a pisar el Parlamento de Andalucía. Tras los comicios, Olona abandonó la formación por motivos de salud y comenzó una bronca política que acabaría por costarle el puesto a Ortega Smith. [Olona, sobre su salida: 'Mi lealtad con los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox'] El "compadre" de Santiago Abascal fue relevado por Ignacio Garriga tras los escándalos acaecidos en el Sur de España. Su posición en el partido quedaba en duda: número 4 desde entonces y alcaldable en Madrid sería su sitio desde entonces. Comenzaba un proceso en el que Garriga desintegró todo lo que había formado Ortega Smith. Impulsó un efecto dominó que le costó el puesto al vicesecretario de Organización, Tomás Fernández; al de Afiliación, Marcos Cruz; y al responsable territorial de Madrid y la zona sur, Jacobo Vázquez. Uno a uno, pieza a pieza, fueron desplazados o sustituidos de sus responsabilidades. El jaque definitivo llegó con un relevo pactado: el de los conocidos internamente como los "hombres de negro". Eso no impidió que Ortega Smith continuara fiel a Santiago Abascal. De ahí que su futuro sea una incógnita y esos mismos nombres vuelvan a tomar relevancia. "Nunca se fue. Estuvo en la sombra y está volviendo bajo el ala de Buxadé", apuntan las voces consultadas por EL ESPAÑOL. Caso Rocío Monasterio El matrimonio formado por Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros pasa por un momento complicado, sobre todo por problemas en el ámbito familiar. La unión de ambos no está en duda. Los últimos meses de Monasterio en Vox ha sido difíciles y su posición es una incógnita tras la salida de su marido. No en vano ha sido la única que no se ha pronunciado sobre la marcha de Iván, a la que han reaccionado muchos miembros del partido, incluidos Abascal, Ignacio Garriga y el propio Buxadé. Los malos resultados cosechados por el partido en Madrid le hicieron perder influencia a Monasterio. Quedaba relegada a algo más que un segundo plano, sin poder alguno en una asamblea donde manda Isabel Díaz-Ayuso con mayoría absoluta. Su aspiración fue alcanzar entonces el Congreso para no perder influencia. El partido frenó sus intenciones. Esto desembocó en la última disputa interna. Fuentes solventes del partido en Madrid cuentan a EL ESPAÑOL que el detonante de la salida de Espinosa nada tiene que ver con lo hasta ahora narrado. Tras el 23-J, se habría informado a la líder madrileña de quién iba a ser su nuevo asesor: Julio Utrilla, número tres por Valencia, que se ha quedado sin escaño. La soledad de Rocío Monasterio en Vox tras el adiós de Espinosa de los Monteros: la última liberal Utrilla es uno de los hombres de Buxadé y Monasterio no lo quería a su lado. "Se le ha impuesto ahora como asesor en la Comunidad de Madrid y ella no estaba de acuerdo. Ella quería tener su propio equipo de confianza", comenta a EL ESPAÑOL esta fuente cercana a Vox que prefiere permanecer en el anonimato. Además, también está en liza la incorporación de Marcos Cruz, uno de los hombres fuertes de Tomás Fernández, perteneciente a los "hombres de negro de Vox". ["El partido castiga a sus padres": exdirigentes de Vox piden cesar a Buxadé tras la salida de Espinosa] La negativa de Monasterio a recibir a estos dos hombres le puso en la picota. "Desde la dirección nacional le enseñaron la puerta de salida en caso de no aceptar", afirman a este periódico. Tras tanto ir a la fuente, el cántaro se resquebrajó ahí: "Ese es el motivo que lleva a Iván a dejarlo definitivamente". Cierre de filas Conocida la dimisión de Espinosa de los Monteros, Ortega Smith y Macarena Olona le pusieron un mensaje de agradecimiento por los servicios prestados. "Querido compañero y amigo, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan", escribía Ortega Smith. "Has luchado sin descanso desde la fundación de Vox con lealtad, con generosidad y con sacrificio", le decía. Ortega Smith continuaba lanzando una piedra contra no se sabe quién: "Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo". Espinosa de los Monteros (i) y Javier Ortega Smith (d) en el Congreso de los Diputados. Imagen de archivo. Europa Press Finalmente, le escribía: "Seguiremos luchando por los mismos principios y valores por los que juntos pusimos en marcha este proyecto al servicio de España y de la libertad. Siempre a tu lado. GRACIAS". El mensaje de Macarena Olona era más directo, dispuesta a presentar batalla: "Hoy sólo diré algo. El silencio que he mantenido por mí no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19 (número de escaños que ha perdido Vox tras los comicios)". La curiosidad del día acabó por ser la coincidencia entre la biografía de Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Más tarde, él la cambiaba y la ponía en inglés. ["Lo mejor está por venir": Olona secunda a Espinosa de los Monteros en Twitter copiando su perfil] Rocío Monasterio, por su parte, guardó silencio. Su último tuit lo puso el 23-J. Su último retuit lo realizó el 27 de julio, hace doce días. 