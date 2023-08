Espinosa de los Monteros alega motivos familiares en su salida: "Lo medité en noches de hospital"

El hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que deja la política de manera definitiva "por motivos personales y familiares" y ha apuntado como causa a la enfermedad que estaría sufriendo algún familiar, aunque no ha especificado de quién o qué se trata.

"Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores. Todos están bien, pero he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos como para meditar la decisión", ha asegurado en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, en la que se le ha notado visiblemente emocionado al hablar de su familia.

Espinosa de los Monteros resultó reelegido en las elecciones del pasado 23 de julio, aunque no recogerá el acta de diputado. Eso sí, según ha asegurado, no abandonará el partido.

"Sigo en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base, siempre a su disposición", ha añadido durante la rueda de prensa.

En las últimas horas se había especulado con que su salida también podría responder a motivos políticos. Por un lado, por los malos resultados que la formación liderada por Santiago Abascal registró el pasado 23-J, perdiendo 19 escaños y colocándose en los 33 diputados.

Pero, por otro lado, Espinosa de los Monteros se ha ido quedando aislado en el núcleo duro de Vox tras las últimas remodelaciones. Se ha ido instaurando un perfil más ultracatólico, representado esencialmente por Jorge Buxadé, que chocaría con las aspiraciones ultraliberales del hasta ahora portavoz.

Espinosa de los Monteros, de todas formas, ha intentado durante la rueda de prensa disipar todos los rumores y mostrar su respaldo a Santiago Abascal. "Gracias muy especiales a Santiago Abascal, sin el cual esta aventura habría sido imposible. Ha sido un privilegio colaborar con Santiago desde los albores", ha añadido.

