Tellado, mano derecha de Feijóo, lamenta la dimisión de Espinosa: "Ha hecho un gran servicio a España"

Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este martes la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros como diputado y dirigente de Vox: "Lamento la pérdida, porque ha sido un gran parlamentario y ha hecho un servicio a España a lo largo de los últimos años desde el cargo de responsabilidad que ocupaba".

También ha expresado "un respeto absoluto al señor Espinosa de los Monteros, la decisión que haya adoptado. Y respeto hacia un partido, hacia una organización política, que es Vox".

Pero especialmente cariñosa se ha mostrado la exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha recordado en las redes sociales la intervención que ella misma realizó el pasado mes de septiembre en el Club Siglo XXI, para presentar a Espinosa de los Monteros.

En su despedida, me ratifico.



———

Iván Espinosa de los Monteros o la cordialidad política

Presentación en el Club Siglo XXI

27 de septiembre de 2022@ivanedlm @Club_Siglo_XXI https://t.co/xaOwhLFwrG — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) August 8, 2023

En aquel breve discurso, la diputada popular propuso a los periodistas que titularan su crónica con las siguientes palabras: "Álvarez de Toledo intenta ficha a Iván Espinosa de los Monteros para el PP".

Cayetana Álvarez se deshizo en elogios hacia el dirigente de Vox, del que dijo que es "un excelente parlamentario. Serio, solvente, irónico, inteligente y elegante. Cuando toma la palabra, el hemiciclo calla y escucha (...) Un hombre que respeta a las palabras y que respeta a sus interlocutores —adversarios, periodistas, ciudadanos— probablemente porque se respeta a sí mismo".

Pero a continuación, advirtió con ironía: "Nos separan dos melonis. Y no son míos… Yo soy liberal. Él también, aunque quizá algo menos que yo". Finalmente, Cayetana Álvarez expuso el abismo que le distancia de Vox: "Vox es un partido nacionalista y a mí el nacionalismo no me gusta. Ni como premisa, ni como reacción a un nacionalismo de signo separatista, ni desde luego para promover otra forma de separatismo aplicado a Europa".

Antes de que el propio Iván Espinosa tomara la palabra, Cayetana Álvarez explicó cómo se fraguó la relación personal entre ambos, durante los meses más duros del estado de alarma: "Iván y yo nos hicimos amigos cuando yo era, como él, portavoz de mi Grupo Parlamentario en el Congreso". En referencia a las dificultades vividas cuando tuvo lugar el confinamiento por Covid-19, añadía: "Iván fue entonces una gran compañía. Cercano, cómplice, cálido y divertido. Y así lo ha seguido siendo".

[Espinosa de los Monteros alega motivos familiares en su salida: "Lo medité en noches de hospital"]

También le daba las gracias por su apoyo en momentos complicados, pero por otros motivos: "Le recuerdo aplaudiendo con generosidad y sin complejos mi interpelación a Pablo Iglesias. Agradecí mucho sus palabras de ánimo cuando las cosas —mis cosas— en el PP de Pablo Casado se complicaron. Y, sobre todo, me precio de mantener con él una relación que trasciende la política. Somos, eso, amigos".

Y terminaba presentándolo, en resumen, "por amistad personal, por admiración parlamentaria y por cordialidad política".

Otra reacción ha sido la de José Ramón Bauzá, militante del PP hasta 2019 pero actualmente en las filas de Ciudadanos. En su tuit ha destacado su valía como parlamentario, "el honor para España" que ha sido su paso por el Congreso y la amistad que comparten.

Ya lo sabéis, @ivanedlm es un gran amigo mío desde antes de su entrada en política.

Ha sido de los mejores parlamentarios de la Hª, un patriota de los que ya no quedan, un liberal de verdad y, sobre todo, una buena persona.

Su paso por el Congreso ha sido un honor para España. — José Ramón Bauzá (@JRBauza) August 8, 2023

[Steegmann, defensor de las vacunas, volverá al Congreso tras la marcha de Espinosa de los Monteros]

Pactos PP-Vox

Miguel Tellado, en su intervención en esRadio este martes, también ha recalcado el "sentido de Estado" de Vox frente a un Sánchez "al servicio de independentistas". Lo ha hecho en referencia al resultado de la reunión de Santiago Abascal con Feijóo tras las elecciones, y que salió a la luz la semana pasada.

El vicesecretario de Organización del PP ha añadido: "Desde el PP tenemos que reconocer el avance que supone la decisión de Vox", en alusión a la oferta de apoyo sin condiciones al PP por parte del partido de Abascal. De esta manera, Vox no podrá ser utilizada "ni como excusa ni como pretexto" por otros partidos para un Gobierno alternativo.

También ha afeado las condiciones en que el líder del PSOE sería investido: "La realidad es que Pedro Sánchez solo puede seguir siendo presidente del Gobierno si concede a Cataluña un referéndum ilegal de independencia, si concede la amnistía a los políticos condenados y si hace un sistema de financiación autonómica a la carta, al servicio de independentistas".

Sigue los temas que te interesan