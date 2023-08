La 'tragedia' de Erin: invita a sus exsuegros a comer casa y los dos mueren intoxicados días después

El misterioso suceso que envuelve a Erin Patterson y que mantiene en vilo a toda la población australiana comenzó el último fin de semana de julio. La protagonista. una mujer de 48 años residente en la región de Gippsland, en Victoria (Australia), decidió organizar una comida familiar en su domicilio de Leongatha. Todo parecía que iba a ser una jornada normal. Sin embargo, lo que comenzó siendo una reunión familiar acabó en tragedia: tres de los comensales fallecieron días después como consecuencia de una intoxicación y uno de ellos permanece en la UCI a la espera de un trasplante de urgencia.

Los hechos ocurrieron un sábado. Erin Patterson decidió invitar a su casa a Gail y Don Patterson, los que habían sido sus suegros hasta el momento en el que esta decidió divorciarse de su marido. Ambos decidieron aceptar la invitación. Pero no lo hicieron solos. Junto a ellos también fueron al domicilio Heather, la hermana de Gail, y su marido Ian. En total, cuatro comensales que nunca imaginaron que acabarían protagonizando uno de los sucesos más misteriosos acontecidos en Australia en los últimos tiempos.

Los cuatro comenzaron a sentirse mal después de la comida, en la que degustaron setas que la propia anfitriona había recogido del campo con sus propias manos. Poco a poco, el estado de salud de los invitados fue empeorando y, al día siguiente, decidieron acudir al hospital. Las dos hermanas, de 70 y 66 años, fallecieron días después. Por su parte, Don Patterson falleció al día siguiente e Ian, de 68 años, permanece ingresado en estado crítico a la espera de un trasplante de hígado. Erin y sus hijos se encuentran en perfecto estado.

Erin Patterson en su declaración ante los medios.

En principio, todos los comensales comieron lo mismo. Y es precisamente por este motivo por el que las autoridades australianas han señalado a Erin como principal sospechosa de un envenenamiento intencionado. Erin ha realizado varias comunicaciones públicas en las que se ha mostrado completamente devastada. Y no solo eso, sino que la mujer ha negado cualquier tipo de manipulación de los alimentos.

"Yo no hice nada. Los amaba y estoy devastada por que se hayan ido. Estoy muy devastada por lo sucedido. Gail era como la madre que no tuve porque mi madre falleció hace cuatro años y Gail nunca había sido más que buena y amable conmigo. Ian y Heather fueron algunas de las mejores personas que he conocido. Nunca me hicieron nada malo", explicó ante los medios.

Durante su comparecencia, Erin fue preguntada por el origen de las setas y si fue ella misma quien las recogió del campo. Sin embargo, a pesar de las insistencias por parte de los periodistas, la mujer no respondió a las preguntas. "Estoy tan devastado por lo que sucedió y la pérdida para la comunidad y para las familias y para mis propios hijos, han perdido a su abuela", confesó.

Erin había estado casada con el hijo de Don y Gail. Junto a él había vivido en la casa donde se celebró la comida. A pesar de que se había separado de él, la relación que guardaban ambos era amistosa. Tras lo ocurrido, la mujer fue interrogada por los detectives de la brigada de homicidios, que acudieron al domicilio cuando ocurrieron los hechos. Horas después y tras haber recogido todas las pistas posibles, la mujer fue puesta en libertad a la espera de nuevos interrogatorios.

Dos de los familiares que asistieron a la comida.

El inspector de detectives de la policía de Victoria para la Brigada de Homicidios, Dean Thomas, confirmó que Erin siempre había estado en el punto de mira de los agentes al haber sido ella la encargada de preparar la comida. "Ella no ha presentado ningún síntoma, pero tenemos que mantener la mente abierta en relación con esto, que podría ser muy inocente, pero no lo sabemos en este momento", aseguró ante los medios.

“Trabajaremos en estrecha colaboración con expertos médicos y toxicólogos con la esperanza de que podamos entender exactamente lo que ha sucedido y brindar algunas respuestas a la familia”, concluyó.

