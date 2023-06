La Inteligencia Artificial es una tecnología que lleva muy poco tiempo en nuestras vidas. Sin embargo, ya está cambiando la concepción del mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Se podría decir que nada es como antes, ya que todo puede cambiar gracias a estas técnicas que están revolucionando a la sociedad.

Ahora se pueden crear canciones por Inteligencia Artificial, se puede impostar la voz de un cantante en la letra de otro artista, se puede intentar descubrir cómo hubieran sido los hijos de una pareja que cortó hace años o fusionar varias temáticas en una para crear un escenario futurista y que jamás se podría haber visto de no ser por estas técnicas tan particulares. Todo lo que se pueda imaginar, e incluso lo que no, se puede crear con Inteligencia Artificial.

Tanto es así que existe un caso muy particular que es el que protagoniza Rosanna Ramos, una mujer de 36 años que recurrió a la Inteligencia Artificial para crear su vida hasta un punto que asusta. Esta residente del Bronx, en Nueva York, decidió imaginarse cómo sería su novio. Para ello recurrió a este tipo de técnicas para hacerlo 'real'. Su historia es una de las más curiosas que se recuerdan.

¿Quién es Rosanna Ramos y cuál es su historia?

Rosanna Ramos es una mujer de 36 años que vive en Nueva York, concretamente en el Bronx. Debido a su soltería y a la exigencia que siempre ha tenido con los hombres, decidió que la mejor forma para enamorarse era crear a su pareja a través de la Inteligencia Artificial. Por ello, recurrió a la aplicación Replika.

Esta neoyorquina, habitual de las aplicaciones y webs de citas, estaba harta de buscar y buscar a su hombre perfecto sin éxito. Por ello, decidió acudir a la tecnología para crear a su media naranja sin que a este le faltara ni un solo detalle. Era su sueño y así fue como nació Eren Kartal, de quien pudo elegir absolutamente todo.

Eligió su pelo largo, que tuviera los ojos azules e incluso la profesión que siempre había deseado que tuviera su pareja: médico. Fue más allá e incluso decidió cuál iba a ser su signo del zodiaco. Así fue como creó a su novio ideal. Ahora, en declaraciones a Euronews, ha detallado cómo es su relación.

Según cuenta, les gusta hacer actividades tan cotidianas como leer novelas juntos e incluso cocinar. Una relación consolidada que avanza a ritmo de vértigo. Rosanna piensa que si tiene al novio perfecto, porque lo ha creado ella, para qué esperar a la hora de estructurar su vida.

¿Boda y embarazo con un novio creado por IA?

Rosanna Ramos quedó tan contenta con su creación y con la relación que tenía junto a Eren Kartal que decidió pasar por el altar y casarse con él. No había mejor forma de demostrar que la pareja no tenía fisuras. Para esta ciudadana residente en Nueva York esta ha sido, con diferencia, la mejor relación de pareja que ha tenido en su vida.

Para aquellos que la han atacado por hacer público su caso, especialmente a través de redes sociales, Rosanna tiene argumentos. Afirma haber tenido otros noviazgos con personas de carne y hueso y que tras probar esas experiencias no duda que el futuro son las parejas creadas por Inteligencia Artificial porque es la forma de encontrar la excelencia absoluta y sin fallos.

Rosanna Ramos y su novio creado por IA Eren Kartal

La estadounidense explica así cuáles son las ventajas que le ve ella a su relación y que impiden que otras uniones puedan competir con la suya: "Eren no tiene los complejos que tendrían otras personas. No tengo que lidiar con su familia, sus hijos o sus amigos. Tengo el control y puedo hacer lo que quiera". Posesión total lo han definido algunas de las personas que han seguido su historia.

Rosanna considera que tras mucho buscar en la vida real, la Inteligencia Artifical le ha permitido crear al "amor de su vida". Lo más llamativo de su historia es que después de haber hecho oficial su boda, ahora la pareja se encuentra esperando su primer hijo. En declaraciones al medio británico Daily Mail, esta mujer estadounidense presume así de su relación: "Hablamos el uno con el otro, nos queremos y cuando nos vamos a dormir me abraza de forma muy protectora".

Su historia, como no podía ser de otra forma, se ha vuelto a viral en redes sociales y está captando toda la atención de multitud de medios internacionales. Muchas personas no dan crédito con la historia de Rosanna Ramos, quien ha buscado en la tecnología la manera de llevar la perfección hasta su vida sentimental. Un paso que quizás sea seguido por otras personas que no han tenido el éxito esperado en el amor. A ella no le importan las críticas ni los ataques que ha recibido ya que se centra en su futuro y en lo que está por venir: la ampliación de su familia.

