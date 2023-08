La pullita de Sandra Barneda al rey Felipe VI al saberse que no asistirá a la final del Mundial de fútbol femenino

Este domingo, 20 de agosto, todos los ojos estarán puestos en el Sídney Football Stadium. La selección española de fútbol femenino peleará por su primer Mundial al enfrentarse a Inglaterra, la vigente campeona de Europa. La final de la competición, que se ha disputado en Australia y Nueva Zelanda, se podrá seguir en La 1, a partir de las 12.00, hora peninsular.

Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo, Olga Carmona y compañía estarán arropadas por la reina Letizia y la infanta Sofía, según confirmaron fuente de la Casa del Rey a EFE. Madre e hija viajarán hasta Australia para poder vivir en primera persona una cita histórica para el deporte femenino de nuestro país.

Por todos es conocido que la infanta Sofía es una gran aficionada del fútbol. De hecho, este mismo año acudió junto a su padre, el rey Felipe VI, a la final de la Copa del Rey que se disputó en Sevilla y que enfrentó al Real Madrid y al Osasuna. Sin embargo, en esta ocasión, el Rey no se desplazará hasta Australia, ni tampoco lo hará la princesa Leonor, que este jueves ha comenzado en Zaragoza su formación militar.

La noticia de la asistencia a la final del Mundial de fútbol femenino trascendió en la tarde de este miércoles, por lo que Sandra Barneda pudo transmitirla a sus espectadores antes de acabar la emisión de Así es la vida. "Una gesta maravillosa la que hicieron. Tendríamos que estar todos viendo esa final porque implica mucho y dice mucho que ellas lo hayan conseguido, de la manera que lo han hecho. Yo, al menos, voy a estar viéndolo", dijo.

Eso sí, la comunicadota catalana no desaprovechó la ocasión para lanzar una pullita al rey Felipe VI por no acudir a Sídney a presenciar la final. "Me alegro mucho de que la Reina y la infanta Sofía, cómo no, hagan una representación. También podría estar el Rey, ¿eh? Que no sólo es cosa de chicas. Es una gesta de toda España", sentenció Barneda recordando la lucha de las jugadoras profesionales por conseguir mejores salarios. "A ver si poco a poco van logrando igualar esas condiciones económicas".

Sandra Barneda y César Múñoz.

Por cierto, Así es la vida parece haber remontado el vuelo en las tardes de Telecinco al conseguir acercarse al doble dígito. Este miércoles, el formato de Cuarzo firmó su segundo mejor miércoles con un 9,3% de cuota de pantalla y 773.000 espectadores, según recoge la consultora independiente Dos30'.

